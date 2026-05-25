La 'Gaceta Oficial' publica la lista de indultados en abril: todos eran reos comunes, menos uno

En el texto oficial, el Gobierno se ufanaba también de que esta era “la segunda excarcelación de personas privadas de libertad del presente año”.

Madrid/El Gobierno cubano ha hecho público este lunes, en una Gaceta Oficial extraordinaria, el decreto presidencial mediante el que se indultó, el pasado 3 abril, a más de 2.000 encarcelados “en el contexto de las celebraciones religiosas de la Semana Santa”. Firmado por Miguel Díaz-Canel, el texto va acompañado de la lista de beneficiados, en la que solo se encuentra un preso político.

Tal y como pregonaron cuando la anunciaron, la decisión es, dicen, un “gesto humanitario y soberano” y “práctica habitual en nuestro sistema de justicia penal”. El decreto explica, además, que se acordó “en atención a las características de los hechos cometidos, su conducta durante el cumplimiento de la sanción y el tiempo extinguido de la pena”. El indulto es, remacha el decreto "total y definitivo".

Pese a que el listado incluye más de un centenar de condenados por delitos contra la Seguridad del Estado –un indicio de que fueran presos políticos, dado que ese cargo les es a menudo imputado–, solamente uno de ellos coincide también en el registro de Prisoners Defenders (PD), que lleva la cuenta de prisioneros de conciencia en la Isla. Se trata de Iván Leydis Acosta Matos.

En un comunicado emitido tras la publicación de la Gaceta, la organización, con sede en Madrid, cuenta que lo han hallado “en un primer filtrado”, y advierte de que seguirán indagando caso por caso, aunque dudan de encontrar más presos de conciencia.

“Aquellos que tienen nombres parecidos, y que son sólo cinco entre los 2.010, tienen diferencias notables (nombres distintos, apellidos cambiados de orden y similar)”

“Aquellos que tienen nombres parecidos, y que son sólo cinco entre los 2.010, tienen diferencias notables (nombres distintos, apellidos cambiados de orden y similar)”, explica PD. Es el caso, por ejemplo, de “José Luis Cabrera Díaz” frente a “Luis Emilio Cabrera Díaz”. Por ello, concluye la ONG dirigida por Javier Larrondo, “no tenemos mucha esperanza de que encontremos más que un preso político en toda la lista publicada”.

Desde que el régimen anunció el indulto, firmado el pasado Viernes Santo, ya se temía este resultado, pese a que, en su comunicado, presumía que entre los dos millares de excarcelados “aparecen jóvenes, mujeres, adultos mayores de 60 años, los que arriban al término de libertad anticipada en el último semestre y próximo año; así como extranjeros y ciudadanos cubanos residentes en el exterior”.

En el texto oficial, el Gobierno se ufanaba también de que esta era “la segunda excarcelación de personas privadas de libertad del presente año”, refiriéndose a la acordada con el Vaticano el pasado marzo. Entonces, el régimen prometió sacar de prisión a 51 personas, pero Prisoners Defenders solamente identificó a 26 presos políticos que salieron de las cárceles.

También contabilizaba el régimen en ese anuncio más de 11.000 personas en los cinco indultos que afirmaba haber concedido desde 2011, con un récord de excarcelaciones en 2019, cuando salieron 2.604 presos.

De igual manera, aclaraba que en la lista de indultados “se descartaron a aquellas personas que cometieron delitos de agresión sexual, pederastia con violencia, asesinato, homicidio, drogas, hurto y sacrificio de ganado, robo con violencia o fuerza con la utilización de armas o menores víctimas, corrupción de menores, delitos contra la autoridad, reincidentes y multirreincidentes y algunos que fueron beneficiados con indulto anteriormente y cometieron nuevos delitos”. El hecho de que entre los excluyentes estuvieran los delitos contra la autoridad hacía deducir que se daría prioridad a la excarcelación de reos comunes.

Según Prisoners Defenders, el número de presos por motivos políticos en Cuba suman 1.260 a día de hoy

Una excarcelación anterior a las de este año se produjo en enero de 2025. En aquella ocasión, el régimen aseguró que excarcelaría a 553 personas como un gesto hacia el Vaticano por el año jubilar decretado por el –ahora fallecido– papa Francisco. La noticia, sin embargo, llegaba minutos después de que la Administración de Joe Biden informara de la salida de la Isla de su lista de países patrocinadores del terrorismo, a la que volvió una semana después, el mismo día en que Donald Trump tomó posesión.

La Habana defendió entonces que las excarcelaciones fueron una medida unilateral y soberana, pero la coincidencia ponía de manifiesto que se trataba de un acuerdo facilitado por el Vaticano. En marzo, con el proceso concluido, las organizaciones de derechos humanos contabilizaron unos 200 presos políticos beneficiados por la medida. El resto, la mayoría, eran presos comunes.

Estas excarcelaciones, en cualquier caso, no eran indultos, sino un beneficio que permitía al preso salir del centro penitenciario aunque la pena no esté extinguida (una medida que queda condicionada al cumplimiento de ciertos requisitos durante el tiempo restante de la condena).

Según Prisoners Defenders, el número de presos por motivos políticos en Cuba suman 1.260 a día de hoy, su máximo histórico.