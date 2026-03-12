La Habana acusa a Estados Unidos de intentar “fracturar la unidad latinoamericana”

La denuncia fue reiterada durante un acto celebrado en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores en La Habana.

El Gobierno cubano vincula la expulsión de su misión diplomática en Ecuador con presiones de Washington

La Habana/El Gobierno cubano acusó este jueves a Estados Unidos de intentar “quebrantar la unidad latinoamericana” y de estar detrás de decisiones como la reciente expulsión de toda su legación diplomática en Ecuador, una medida adoptada por el presidente Daniel Noboa que ha provocado una nueva crisis diplomática entre ambos países.

La denuncia fue reiterada durante un acto celebrado en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores en La Habana para recibir al colectivo de la embajada cubana en Quito, integrado por diplomáticos y personal administrativo que debieron abandonar el país tras la decisión del Ejecutivo ecuatoriano.

Durante la ceremonia, la viceministra de Relaciones Exteriores Josefina Vidal sostuvo que la medida forma parte de una estrategia impulsada desde Washington contra el Gobierno cubano. “Esta acción contra Cuba no es aislada y forma parte de la estrategia del Gobierno de EE UU para destruir los consensos sólidos alcanzados en la región que declararon a América Latina y el Caribe como una Zona de Paz”, afirmó.

El presidente Daniel Noboa aseguró que su Gobierno había detectado “bastante injerencia de parte de Cuba"

La crisis diplomática comenzó el pasado 4 de marzo, cuando el Gobierno de Ecuador declaró persona non grata al embajador cubano Basilio Antonio Gutiérrez y a todo el personal diplomático, consular y administrativo de la embajada en Quito, otorgándoles un plazo de 48 horas para abandonar el país. La medida se amparó en el artículo 9 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, que permite expulsar a representantes extranjeros sin necesidad de explicar públicamente las razones.

Aunque el Ejecutivo ecuatoriano no detalló inicialmente los motivos, el presidente Daniel Noboa defendió posteriormente la decisión y aseguró que su Gobierno había detectado “bastante injerencia de parte de Cuba en actividades políticas, en actividades de disidencia, en actividades violentas” dentro del país.

Las autoridades ecuatorianas también retiraron a su embajador en La Habana, lo que en la práctica dejó suspendidas las relaciones diplomáticas entre ambos países.

La expulsión de los diplomáticos cubanos coincidió además con un momento de mayor acercamiento de Quito a Washington. La decisión se produjo pocos días antes de que Noboa viajara a Estados Unidos para reunirse con el presidente Donald Trump y otros mandatarios latinoamericanos afines a su agenda política.

El encuentro reunió a varios líderes conservadores de la región, entre ellos el presidente argentino Javier Milei, el salvadoreño Nayib Bukele y el político chileno José Antonio Kast.

Para La Habana, esa coincidencia confirma que la expulsión forma parte de una estrategia regional impulsada desde Washington. Sin embargo, el Gobierno cubano no ha presentado pruebas de esa supuesta presión estadounidense.