La hija del general cubano Ulises Rosales espera en casa su audiencia migratoria

Alina Rosales fue liberada a principios de junio, poco después de su arresto por "exceder el plazo como no inmigrante”

Madrid/Alina Rosales Aguirreurreta, hija del general Ulises Rosales del Toro y detenida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en mayo, fue liberada pocos días después, aunque se desconocen más datos sobre su situación actual. La información fue divulgada este martes por Martí Noticias, que cita a fuentes familiares.

De acuerdo con este medio, con sede en Miami, los representantes legales de Rosales facilitaron su puesta en libertad, sin más detalles.

El arresto de la cirujana saltó a la prensa el día 26 de mayo, cuando se conoció que había sido detenida por el ICE al salir de su centro de trabajo en Miami, según contó dos días después su abogado, Avelino González. Las autoridades la llevaron a un centro de detención de Florida por considerar que estaba "fuera de estatus migratorio”.

El letrado afirmó entonces que los agentes la habían “presionado para que acepte la auto deportación”.

El letrado afirmó entonces que los agentes la habían “presionado para que acepte la auto deportación”

Rosales Aguirreurreta llegó a EE UU con una visa de visitante B-2 el 21 de noviembre de 2023, a través del aeropuerto internacional de Orlando y, aunque intentó obtener residencia a través de la Ley de Ajuste Cubano, no lo consiguió.

A finales de junio, el ICE afirmó en su cuenta de X que estaba “acusada de exceder el plazo como no inmigrante” y adelantó que daría más información del caso si se hacía pública. Para ese momento, la doctora ya estaba en su casa –como se ha sabido ahora– a la espera de "una audiencia ante un juez de inmigración”.

Rosales, de 51 años y médico de profesión, con especialidad en cirugía plástica y caumatología (reconstrucción de tejidos quemados), es hija del histórico general, que combatió en la Revolución junto a Fidel Castro. A partir de 1959, ocupó altos cargos en las Fuerzas Armadas y en la dirección del Partido Comunista, además de poseer el título honorífico de Héroe de la República de Cuba. Además, ha ocupado varios cargos gubernamentales, entre ellos los de ministro del Azúcar y de Agricultura.

Su detención se supo pocos días después del arresto de Adys Lastres Morera, hermana de la presidenta del conglomerado militar Gaesa Ania Guillermina Lastres Morera, sancionada por EE UU el pasado 1 de mayo.

A mediados de junio, Estados Unidos revocó también el visado de entradas múltiples a la hija menor del ex vicepresidente cubano Carlos Lage, Cristina Lage Codorniú, y a su esposo, Orlando Alain Rodríguez Leyva.

A mediados de junio, Estados Unidos revocó también el visado de entradas múltiples a la hija menor del ex vicepresidente cubano Carlos Lage

En los últimos meses, el Departamento de Estado de EE UU ha extendido no solo las sanciones sino la vigilancia sobre familiares de miembros del Partido Comunista de Cuba que residen en el país desde hace años.

Marco Rubio dijo, en referencia al caso de Lastres Morera, que “no habrá ningún lugar en esta Tierra –y mucho menos en nuestro país– donde los extranjeros que amenazan nuestra seguridad nacional puedan vivir lujosamente”.

Parte del exilio, sin embargo, ha mostrado su indignación con el hecho de que Rosales haya podido salir del centro de detención en el que estuvo, mientras –denuncian– otros cubanos que huyeron de la Isla por motivos políticos siguen injustamente detenidos.