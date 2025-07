Identifican a otro represor cubano que entró a EE UU con ‘parole’ humanitario

Se trata de Jorge Luis Vega García, ex teniente coronel del Ministerio del Interior, acusado de torturas en cárceles

Miami/El ex teniente coronel del Ministerio del Interior cubano Jorge Luis Vega García tiene hoy su residencia en Estados Unidos, adonde llegó con parole humanitario el 20 de enero de 2024. Según reveló este jueves Mario J. Pentón en Martí Noticias, el ex funcionario ingresó a territorio estadounidense por el aeropuerto de Tampa, en Florida, junto a su esposa y su hijo, y pudo acogerse a la Ley de Ajuste Cubano. Su historial como “uno de los represores más temidos” no fue detectado durante el proceso de investigación migratoria.

De él ofrecen testimonio algunas de sus víctimas, como Pablo Pacheco, Fidel Suárez, Blas Giraldo Reyes o Benito Ortega, que pasaron por cárceles como Agüica y Canaleta, en Matanzas, donde se desempeñó Vega García.

“Hay caras en estos años de prisión que son inolvidables, es como un tatuaje que se te hace en el alma”, explica Pablo Pacheco, encarcelado durante la Primavera Negra, en un video publicado por Pentón. El ex prisionero político cuenta en esas imágenes que “Veguita”, como se le conocía, era entonces capitán y segundo jefe de la prisión de Agüica, y llevaba “su pelado bajito, a estilo nazi”. “Le veías la maldad en su rostro”, apuntilla el ex preso.

“Veguita es uno de los tantos asesinos que tiene Cuba”

Fidel Suárez asevera: “Veguita es uno de los tantos asesinos que tiene Cuba”. Junto a otros funcionarios, como Emilio Cruz, de la prisión donde estuvo el opositor, prosigue, le dieron en un mes diecinueve golpizas. “Me desgraciaron de forma permanente el lateral derecho, desde la pierna casi hasta el cuello”, denuncia Suárez.

Blas Giraldo Reyes, por su parte, sentencia que torturaba tanto a presos políticos como a comunes. Todos ellos lo califican como “un verdugo”.

“El hombre me decía ‘¿tú pensarás salir algún día de aquí?’”, refiere Suárez que le preguntaba Vega, a lo que el opositor respondía: “No es que piense en salir, es que yo estoy fuera, porque yo soy un hombre libre. Aquí los presos son ustedes, cuando mañana llegue y se le haga justicia”. Lo único que hacía el militar, narra, era “echarse a reír y decir que la revolución era eterna, que no se caía ni la podía tumbar nadie”. Si ese momento llegara, concluía el agente, les iban a “arrancar la cabeza a todos juntos e iban a llenar de sangre todos los pasillos”.

Benito Ortega relata la vez que Vega García le impidió ir al funeral de su madre, al ponerle la condición de ir vestido de preso, a lo que el opositor se negó.

Martí Noticias ofrece imágenes de dos documentos firmados por Jorge Luis Vega García que acreditan que se trata de la misma rúbrica: uno en Cuba en 2010 y otro en EE UU este mismo año. Fuentes con acceso a información clasificada aseguran a Pentón que el régimen borró el expediente personal del ex militar del sistema migratorio de la Isla, algo común, explica el periodista, para facilitar la “salida discreta” de personas de confianza.

"Si tanto defendiste el comunismo, si tanto te identificaste con el comunismo, ¿qué haces aquí, en el país que tanto criticaste?"

En una llamada, que cortó a la brevedad, Vega García negó a Martí Noticias haber pertenecido al sistema penitenciario cubano, tras lo cual bloqueó su número telefónico. “Estoy convencido de que es él”, determina Pacheco, que añade con amarga ironía: “Si tanto defendiste el comunismo, si tanto te identificaste con el comunismo, ¿qué haces aquí, en el país que tanto criticaste, que tanto atacaste? No mereces estar aquí”.

El caso de Vega García se une a otros como el de Daniel Morejón García, residente en EE UU e identificado como represor por la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, quien fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y deportado a la Isla el pasado 30 de mayo.

Más de 100 cubanos vinculados con el régimen figuran en una lista que el congresista Carlos Giménez entregó hace unos meses al Departamento de Seguridad Interna. En ella se presume que figuraba Jorge Javier Rodríguez Cabrera, amigo de Raúl Guillermo Rodríguez Castro, El Cangrejo, detenido el lunes por el ICE en Las Vegas, donde había creado un exitoso negocio.

Tras este arresto, Giménez se mostró “muy contento” y vaticinó que están por venir otras detenciones de “muchas personas que están conduciendo negocios con Cuba de una manera ilegal”.