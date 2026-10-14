Sin identificar los restos ni dar explicaciones, entierran las cenizas de los 13 militares muertos en Holguín

Sobre las sepulturas colocaron flores y una inscripción dedicada a los “13 combatientes caídos en cumplimiento del deber”.

Una familia se negó a autorizar el depósito de los restos de su hijo, víctima de las explosiones de municiones en un túnel en Melones en enero de 2025

La Habana/Las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) depositaron este martes en el mausoleo de Melones, en Holguín, las cenizas que atribuyen a los 13 militares muertos en las explosiones de un almacén de armamento y municiones el 7 de enero de 2025, según informó El Toque. El acto se celebró discretamente, casi dos años después de la tragedia, sin que las autoridades hayan presentado pruebas públicas de la identidad de los restos recuperados.

“Sí, fuimos, y todo bien discreto y sencillo. Solo fue poner las cenizas, ni una palabra por las FAR”, contó una familia al medio, que informó este miércoles del acto a través de su perfil de Instagram. Otra madre confirmó su asistencia, mientras que los padres de uno de los reclutas fallecidos se negaron a participar y no firmaron la autorización para depositar las cenizas de su hijo.

La fotografía difundida por El Toque muestra a familiares y militares ante las tumbas del mausoleo. Sobre las sepulturas colocaron flores y una inscripción dedicada a los “13 combatientes caídos en cumplimiento del deber”.

Las ausencias de algunos familiares y una fotografía con el rostro tapado de uno de los jóvenes reflejaron el malestar por la actuación de las autoridades

El contraste con el homenaje militar de enero de 2025 es notable. Entonces hubo salvas, discursos y duelo oficial en la plaza Calixto García de Holguín, con la presencia de Miguel Díaz-Canel y Manuel Marrero. Las ausencias de algunos familiares y una fotografía con el rostro tapado de uno de los jóvenes reflejaron el malestar por la actuación de las autoridades.

En septiembre, las autoridades habían mostrado a las familias fotografías de los túneles y de pequeños fragmentos óseos que, según explicaron, no podían identificarse mediante ADN. En una investigación publicada el 24 de ese mes, El Toque reveló que solicitaron autorización para cremar conjuntamente los restos. Según informó posteriormente el medio, las autoridades procedieron a la cremación y dieron el caso por cerrado.

Daliha González Almaguer, hermana del recluta Frank Antonio Hidalgo Almaguer, cuestionó las imágenes presentadas. “¿Por qué no tiraron la foto en el lugar donde se los encontraron?”, preguntó. Según su testimonio, parecían tomadas en un laboratorio y no mostraban los fragmentos dentro del túnel.

Julio César Guerrero, padre de José Carlos Guerrero, también rechazó las explicaciones. “Sí nos dieron una respuesta, pero como siempre un teatro muy mal ensayado y lleno de mentiras y fotos poco creíbles”, declaró. “Para mí siguen desaparecidos”, añadió.

Gretel María Franco, madre de Leinier Jorge Sánchez Franco, denunció que fueron vecinos quienes localizaron primero los cuerpos. “Fueron civiles los que hallaron los cuerpos en los túneles, por ellos lo supimos, y de no ser por ellos los militares no hubieran entrado allí”, aseguró. La mujer afirmó que no autorizó la cremación y exigió ver los restos, pero le respondieron que estaban “bajo custodia de Medicina Legal”.

La notificación oficial a las familias llegó en septiembre, más de dos meses después de que se les comunicara inicialmente el hallazgo de restos humanos en la instalación. Hasta el momento, no hay ninguna declaración pública de las autoridades sobre el depósito de las cenizas.

En las explosiones murieron nueve jóvenes que cumplían el Servicio Militar Activo y cuatro oficiales. El Gobierno atribuyó inicialmente el desastre a un posible cortocircuito, pero no hizo públicos los resultados de la investigación ni precisó responsabilidades. En enero de este año, al cumplirse el primer aniversario de la tragedia, la unidad permanecía cerrada.

Una investigación de El Toque, publicada en septiembre, documentó al menos 89 fallecimientos durante el servicio militar en Cuba entre 2017 y 2026, incluidos seis menores de edad. Los accidentes, con 33 casos, y los suicidios, con 31, fueron las principales causas registradas.