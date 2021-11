Un ómnibus impacta contra el Hotel Manzana Kempinski en La Habana

Un ómnibus de transporte público de la ruta P8 impactó este miércoles contra el Gran Hotel Manzana Kempinski, en La Habana, justo enfrente del Parque Central. El vehículo, de marca Yutong y con número 604, chocó de madrugada con una de las columnas y la tumbó totalmente.

Al filo de las nueve de la mañana, en el lugar estaban los peritos del Ministerio del Interior, para intentar determinar las causas del suceso, y una multitud de transeúntes se congregaba alrededor.

La línea P8, que va de Villa Panamericana a Reparto Eléctrico, en la capital, es altamente transitada, pero a esas horas, el chofer iba de regreso hacia la terminal del Calvario. Solo hubo dos heridos leves, según el diario Granma, que cita a Juan Caballero Martínez, director de la Empresa Provincial de Transporte.

"Yo no quisiera estar en los zapatos de ese chofer, aquí no se puede venir a 50 kilómetros por hora, tienes que venir a 20 o 30"

En las imágenes tomadas por este diario también es notable la presencia en el lugar de directivos y trabajadores del hotel con cascos y chalecos.

"La columna no es una columna de soporte, es una columna de adorno", explica a 14ymedio un ingeniero industrial que formaba parte del grupo de curiosos que se acercó al lugar, justo donde se encuentran varias boutiques de lujo, en los bajos del hotel. "Es original pero no tiene una base de hormigón con acero, sencillamente es cemento y una tubería de agua. Esta columna no está soportando el peso del edificio".

El accidente concitó todo tipo de opiniones entre los vecinos, que se permitían especular qué pudo haber pasado. "Yo no entiendo a qué velocidad iba para chocar así", decía una de ellas. "Yo no quisiera estar en los zapatos de ese chofer, aquí no se puede venir a 50 kilómetros por hora, tienes que venir a 20 o 30".

"La gente tuvo que salir por la ventana porque nadie vino a socorrerlos", refería otro. "Aquí dicen que el chofer se quedó dormido pero todavía no han dicho nada oficialmente. Qué lástima, un hotel que no hace mucho que se reparó completo".

El Manzana Lempinski es un lujoso hotel inaugurado en 2017, el primer 5 estrellas Plus, al que los vecinos de la zona llaman "la nave espacial". Ubicado en la antigua Manzana de Gómez, el alojamiento está pensado para un tipo de turismo con altos estándares, muy alejado de la realidad de las calles.

Por ello mismo, fue objeto de varias performances a cargo del artista Luis Manuel Otero Alcántara. En una de ellas, organizó una rifa para que cualquier cubano pudiera pasar una noche en el exclusivo establecimiento por 2 CUC el boleto. En otra, se fotografió con una enorme maza a escasos centímetros de la vidriera de la tienda Giorgio G. VIP en la galería .

El artista, en prisión desde hace cuatro meses, no causó ningún daño en esos bajos, a diferencia de este miércoles un vehículo de transporte estatal.



