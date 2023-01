Un informe señala que hubo más protestas en Cuba en 2022 que en 2021

Las muestras de descontento en Cuba en 2022 superaron en número a las de 2021 –el año en que se produjeron las manifestaciones multitudinarias del 11J–, según el recuento del Observatorio Cubano de Conflictos (OCC). La ONG, con sede en Miami, reporta en su último informe, hecho público este lunes, un total de 3.923 protestas en el año recién terminado, frente a las 3.300 del año anterior (un incremento del 16%).

En diciembre, la organización registró 692 manifestaciones en la Isla, 366 de ellas espontáneas y y las otras 326 como parte de "campañas organizadas permanentes" (por ejemplo "Una Cuba mejor es posible" o "Sin campo no hay país"). Este número superó en más de un centenar al de octubre, que ya marcó un récord con 589, recuerda el Observatorio.

Sin embargo, ninguna de ellas fue callejera. El OCC argumenta que ello fue debido a que el régimen, "asistido por Rusia y Turquía, consiguió una remisión temporal de los largos apagones que colmaron la copa de la paciencia ciudadana desde mediados de julio hasta mediados de octubre".

En su informe, el Observatorio recoge el abucheo al ministro de Cultura, Alpidio Alonso, cuando hizo acto de presencia en el Festival Latinoamericano de La Habana

Los meses anteriores, eso sí, desde mediados de julio hasta mediados de octubre, se produjo lo que la organización llama "una reedición del 11J": "más de 90 noches de marchas y cacerolazos callejeros disparados por los apagones", que incluyeron "airados emplazamientos a la casta gobernante y gritos de 'libertad', 'patria y vida' y 'abajo la dictadura'".

En su informe, el Observatorio recoge el abucheo al ministro de Cultura, Alpidio Alonso, cuando hizo acto de presencia en el Festival Latinoamericano de La Habana, así como los gritos en una cola vociferando "queremos pollo" o una "huelga de brazos caídos" en ferias de Santa Clara después de la imposición de nuevos precios topados a frutas y verduras.

De igual manera, señalan la carta enviada a la Asamblea Nacional remitida por 500 ciudadanos cubanos para aprobar una ley que garantice "claramente" el ejercicio de los derechos de manifestación y reunión, recogidos en el artículo 56 de la Constitución de 2019.

De los 692 actos de protesta de diciembre, la mayoría (418, un 60,4%) tuvieron que ver con derechos económicos y sociales, como el estado calamitoso de los servicios públicos, la escasez o la inflación –la tercera más alta del mundo según el índice Hanke, de 175% en diciembre–, y el resto (274, un 39,6%), con la demanda de derechos políticos y civiles (contra el sistema o contra la represión).

El OCC subraya como un tema "candente" en el último mes del año la inseguridad ciudadana. Al respecto ponen como muestra los nueve robos con intimidación que tuvieron lugar en la ciudad de Pinar del Río, del 1 de noviembre al 7 de diciembre, así como el asalto a golpes de un anciano en La Habana, a plena luz del día, para robarle cuatro paquetes de salchichas recién comprados en el mercado de Cuatro Caminos.

"Ahora entienden ─aun en la cresta de la ola de terror policial-judicial-mediático desatada después del 11J─ que no tienen nada que perder, y sí mucho que ganar, zarandeando al mono"

"Los cubanos continuaron protestando contra las calamidades causadas por un sistema que solo es eficiente en materia de represión, propaganda y diplomacia, las que se han visto empeoradas en los últimos años por una crisis que bien podría llamarse Período Especial 2.0", opina la ONG, que también tiene palabras críticas para la actual Administración estadounidense. "Si la aguja que marca la presión de la caldera social cubana oscila hacia el límite rojo, se ofrece a cientos de miles de cubanos descontentos emigrar masivamente y sin visas a Estados Unidos, a través de la frontera sur, y Washington no pone reparos", lamentan. Desde que se inició la "gran estampida migratoria", dicen, en noviembre de 2021, cuando Nicaragua y La Habana acordaron el libre tránsito para los cubanos, las autoridades estadounidenses han registrado la llegada de más de 284.000 nacionales de la Isla a través de sus fronteras.

Para el OCC, el aumento de las protestas está directamente relacionado con las manifestaciones masivas del 11 de julio de 2021. "¿Habría sido concebible antes del 11J una crítica abierta al régimen totalitario como la que tuvo lugar en el Cine Chaplin en diciembre durante el Festival de Cine Latinoamericano, con abucheos al represivo ministro de Cultura Alpidio Alonso, declaraciones de apoyo de actores y cineastas en las redes sociales al filme censurado de Carlos Lechuga Vicenta B, y una fina pero audaz y contundente crítica en el Chaplin al ICAIC y hasta al Departamento Ideológico del Partido Comunista, por parte de la actriz Andrea Doimeadiós?", se pregunta la organización.

Y concluye: "En tiempos de Fidel Castro los cubanos articulaban cualquier crítica pública de manera solapada: 'Ay, si Fidel se enterara', decían. Era una ley no escrita aquello de que uno podía jugar con la cadena, pero no con el mono. Ya no: ahora entienden ─aun en la cresta de la ola de terror policial-judicial-mediático desatada después del 11J─ que no tienen nada que perder, y sí mucho que ganar, zarandeando al mono".

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.