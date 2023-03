Unas 200 cámaras frías "inventadas" por Fidel Castro para conservar la papa están averiadas

Enfrigo, la empresa estatal dedicada a la conservación de productos en frío, tiene averiadas 206 de sus 574 cámaras y debe dedicarlas al almacenamiento porque ya no refrigeran. La maquinaria, cuentan sus directivos este martes al diario Granma, está obsoleta y ya no se encuentran piezas en el mercado para repararla.

En total hay en la Isla 31 frigoríficos de origen búlgaro repartidos por todas las provincias a excepción de Cienfuegos, a su vez integrados por 368 cámaras activas: 284 se destinan a la refrigeración y 84 a la congelación.

El resto, dice optimista Adolfo Velázquez Concepción, director de la entidad, "cuenta con un gran potencial de alquiler" para almacenar productos de los privados o cooperativas que se dedican al comercio mayorista, algo que ya se está haciendo en La Habana, Holguín, Villa Clara y Matanzas.

La adquisición de equipos nuevos tendrá que esperar, debido a la falta de financiamiento, aunque el funcionario sostuvo que se está negociando con firmas extranjeras para lograr "la liquidez necesaria que sustente la compra de piezas que permitan modernizar algunos componentes de la maquinaria de los frigoríficos".

Desde hace seis años, continúa Velázquez Concepción, la empresa no ha podido obtener ninguna pieza para los compresores de amoniaco, por lo que los trabajadores –denominados comités de Innovadores y Racionalizadores– se ven obligados a inventar alternativas que posterguen, en lo posible, la pérdida de más cámaras.

Otros de los problemas que presentan la mayoría de los equipos son filtraciones, roturas de cubierta o deficiencias estructurales, que llevan a desarrollar el ingenio. Según Maivy Milanés Gómez, directora de Negocios, Inversión Extranjera y Desarrollo de Enfrigo, el pasado año se logró la adaptación de evaporadores, la recuperación de la Base de Empaquetadura, la bomba de agua de la red de alimentación y la fabricación de acoplamientos de bandas de goma para bombas de agua, entre otras.

El artículo está dedicado al almacenamiento de la papa, que será responsabilidad de Enfrigo, con 33.586 toneladas del producto a su cargo, 10.000 más que en 2022. Vilma Bazán Pérez de Ágreda, directora comercial de la empresa, contó que hay 17 establecimientos en el país, siendo el más grande de ellos, en Alquízar (Artemisa), el que recibirá 12.580 toneladas del tubérculo.

La funcionaria ofrece todo tipo de detalles del almacenamiento, desde su disposición en pallets hasta las especificaciones lógicas de higiene y control de calidad del pesaje y el frío, pero se echan de menos mensajes dirigidos a tranquilizar a la población sobre el efecto que los apagones pueden tener en el producto. Más aún teniendo en cuenta que la empresa también se ocupa de conservar pollo, salchichas, conservas, leche y pulpas de frutas para compota, entre otros alimentos.

No es la primera vez que la tecnología obsoleta termina de rematar la producción de alimentos. Precisamente la papa sufrió ya el pasado año las consecuencias de los apagones, que provocaron cambios en los ciclos de riego que dañaron gran parte del cultivo, según denunciaron los productores.

La campaña 2021-2022 apenas logró una cosecha de 93.650 toneladas, la peor en los últimos 30 años, a excepción de 2014, según un informe difundido por el Ministerio de Agricultura. Para la campaña 2022-2023 se planea obtener apenas 102.369 toneladas de papas, una previsión mucho más conservadora que la de 2021-2022, cuando se planificaron 120.914 y se lograron 116.396 toneladas.

En enero se anunció una fuerte subida de precio del producto, que pasó de los 5 pesos (6 para la refrigerada) a los 11, siendo el segundo año consecutivo en doblarse su costo, ya que en 2021 estaba en 3 pesos. Las autoridades afirmaron entonces que el ínfimo precio de 2022 había provocado pérdidas cuantiosas, valoradas en 200 millones, de los que más de la mitad correspondieron a la empresa productora y comercializadora de semillas, "por el incremento de los precios de importación".

A pesar del sombrío panorama de la refrigeración, la nota de Granma no pierde la ocasión de recordar a Fidel Castro, a quien atribuyen el hito de fundar Enfrigo e inventar la refrigeración de la papa al decir, en 1991, durante la inauguración del frigorífico de Alquízar: "No hacemos nada con que cada uno se lleve un saco de papa para la casa en marzo y abril, y después no haya papa en junio, en julio, en agosto, en septiembre, de ahí la importancia de esta obra que estamos inaugurando".

