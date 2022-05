De nuevo, largas colas en los servicentros y escasez de combustible en Cuba

Una nueva crisis de combustible se cierne sobre el país, a juzgar por las largas colas en numerosos servicentros con las que amaneció La Habana este viernes.

En el Cupet de San Rafael e Infanta, una fila de vehículos que ocupaba cuadra y media esperaba a ser atendida.

A diferencia del pasado marzo, cuando debido al aumento de la demanda –según la versión gubernamental–, Cuba pasó casi una semana con el combustible controlado, esta vez no hubo explicación oficial ni carteles en los servicentros anunciando ninguna medida.

El empleado de San Rafael informó a otro muchacho que entró con un pomo, que en estos días "está orientado no llenar envases", solo llenar directamente los tanques.

"Lo que no quieren es armar escándalo", opinaba el muchacho entre dientes al salir, "¿no ves que está aquí el dueño del petróleo?", decía irónicamente refiriéndose al mandatario Nicolás Maduro.

Junto a los dirigentes de los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba), el venezolano se encuentran este mismo día en La Habana para la Cumbre improvisada por Miguel Díaz-Canel en respuestas a las dudas de Estados Unidos de invitar o no a la Isla a la Cumbre de las Américas, que se celebrará en Los Ángeles entre el 6 y el 10 de junio.

La cola de autos se repetía en el servicentro de G y 25, en El Vedado, normalmente con gran afluencia, donde solamente vendían gasolina regular y diésel. Con condiciones. "Sí hay diésel, pero sólo se puede echar con una carta de autorización, porque son las reservas del Estado", explicó un empleado del establecimiento a un cliente que entró a preguntar.

La fila no llegaba a las dimensiones de marzo, pero sí hasta la calle 23. "Se va a volver a armar", expresaba un taxista. "Porque si aquí nada más tienen las reservas del Gobierno para el diésel, no hay gasolina especial y solo regular, eso significa que en otros lugares no hay".

Es lo que sucedía en el Cupet de Malecón y 23, también en El Vedado. Sin embargo, también era visible un pequeño grupo de autos esperando, sin resignarse a abandonar el lugar a pesar de que no había a la venta ningún tipo de combustible.

"¿Hay regular?", preguntaba un cliente, desesperado. "Ojalá hubiera, de momento no hay nada", respondía el empleado, sin dar mayores explicaciones.

La cola más grande, rodeando toda la manzana, estaba en el servicentro Tángana, en Malecón y 15, donde sí había gasolina regular y especial.

Solamente regular vendían en 17 y L, donde de igual manera había una respetable fila de autos.

Tan largas como las colas de los servicentros eran las de las paradas para ómnibus. El transporte en la capital comienza a resentirse ante la inminente y enésima nueva crisis.

