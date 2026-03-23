La liberación de los presos políticos debe ser la "llave" para una transición en Cuba

Madrid/“La amnistía es la primera piedra para construir una transición democrática en Cuba”. Las palabras de Eugenia Gutiérrez, perteneciente al Consejo para la Transición Democrática en Cuba (CTDC), constituyen la premisa fundamental del Foro Acción por la Amnistía 2026, presentado este lunes en conferencia de prensa virtual.

Según el comunicado que daba origen a la iniciativa, emitido el pasado 25 de febrero, esta “plataforma de articulación ciudadana emerge como un imperativo ético y cívico para exigir al Estado cubano la promulgación de una Ley de Amnistía y Despenalización del Disenso que ponga fin, de manera inmediata y definitiva, a la reclusión de los cubanos encarcelados por ejercer sus derechos fundamentales”. El Foro está conformado por organizaciones civiles como el CTDC, Ciudadanía y Libertad, DFrente o el Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, así como familiares de presos políticos y activistas independientes dentro y fuera de la Isla.

“Mientras el indulto opera como un ‘perdón’ estatal que preserva el estigma del delito, la amnistía constituye un acto de soberana justicia. Su fin no es condonar, sino anular el registro del presunto hecho punible, reconociendo que cada proceso judicial fue una instrumentalización política del Derecho. La amnistía no es un favor del poder; es la rectificación obligatoria de una injusticia sistémica”, se explica en aquel comunicado. Se trata de un mecanismo, en efecto, utilizado en procesos de transición a la democracia, como la española.

“Sanar a la sociedad cubana pasa por liberar a todos los presos políticos”, insistió Cuesta Morúa

El Foro exigía, así, no solamente excarcelaciones –como las que han tenido lugar recientemente, o las del año pasado, ambas mediante un acuerdo con el Vaticano–, sino “la plena rehabilitación política y moral de cada prisionero: borrar los antecedentes penales y restituir los derechos civiles y políticos”. Solo esto puede ser “la llave”, reiteraron, de una futura transición a la democracia en la Isla.

La presentación de este lunes tenía como objetivo detallar cuáles serán los siguientes pasos del Foro. Así, Manuel Cuesta Morúa, conectado desde Cuba, anunció cinco “mesas de discusión” próximamente: una cívica; otra, constitucional y de derecho, a cargo de Ernesto Tamargo y Roberto Veiga; una tercera sobre comunicación, coordinada por Amelia Calzadilla y Eugenia Rodríguez; una cuarta sobre “movilización ciudadana”, llevada a cabo, entre otras por María Mercedes Benítez y Jenny Pantoja, y una última de internacional, con Elena Larrinaga al frente.

“Sanar a la sociedad cubana pasa por liberar a todos los presos políticos”, insistió Cuesta Morúa. De igual manera, recordó que esta iniciativa recoge “varios esfuerzos históricos”, entre ellos el de Concilio Cubano –en los años siguientes al Maleconazo de 1994– o el de Oswaldo Payá y su Proyecto Varela –a principios de los 2000–, y se congratuló de que el Foro es la “prueba de que los cubanos diversos podemos unirnos”.

Cuesta Morúa informó también de que “ya se están realizando algunas asambleas en todo el país, pero es importante en este momento, cuando la sociedad está pidiendo un cambio, trabajar sobre los presos políticos, que sean liberados y que los derechos cubanos sean respetados”.

“Convocamos a la sociedad civil cubana, a las organizaciones internacionales de derechos humanos y a la comunidad democrática global a cerrar filas en torno a esta exigencia”

Respecto a antecedentes similares, Carolina Barrero nombró el de Wilber Aguilar Bravo –padre del preso del 11J Walnier Luis Aguilar–, quien en enero de 2024 entregó en la Asamblea Nacional del Poder Popular una petición para una Ley de Amnistía, y el que llevó a varias activistas a hacer lo mismo el pasado 4 de febrero.

Preguntados sobre este tema, los organizadores confirmaron a 14ymedio que el Foro es una iniciativa distinta, pero en la misma línea. “Esto es un paso más allá”, dijo Barrero, que explicó que aquellos fueron el recurso denominado “petición ciudadana”, y que normalmente han sido desestimados por el Estado cubano alegando “defectos de forma”.

Por su parte, Ivette García, otra de las coordinadoras de la plataforma, puntualizó que la campaña de febrero –que lleva el nombre ¡Por la Amnistía Ya! y que reunió más de 1.500 firmas verificadas en los primeros días de su convocatoria– sigue su curso, y que el nuevo Foro no es excluyente.

La activista María Mercedes Benítez mencionó que ya trabajaron una ley de amnistía en el CTDC, y “queremos irla perfeccionando en el Foro”. Para ello, pretenden “involucrar a la mayor parte de los cubanos”.

“Convocamos a la sociedad civil cubana, a las organizaciones internacionales de derechos humanos y a la comunidad democrática global a cerrar filas en torno a esta exigencia”, había aseverado también la organización. ”El Foro Acción por la Amnistía 2026 debe unirnos a todos hasta que el último cerrojo de las prisiones políticas cubanas sea derribado por la fuerza de la justicia y la verdad, y la última figura del código penal que criminaliza los derechos civiles y políticos sea disuelta”

En su intervención, Amelia Calzadilla, exiliada en España, habló no solamente de no renunciar a los mecanismos que existen dentro de Cuba a pesar de ser una dictadura, sino de ayudar a los ciudadanos a “adquirir cultura democrática”. “No queremos sentarnos a esperar a que los demás materialicen los cambios por nosotros”, sentenció, deseando: “Que no veamos algo parecido a Venezuela”, donde la ley de amnistía “la hicieron los chavistas”.

Este diario preguntó también al Foro si tienen contacto con la Administración estadounidense, habida cuenta de las conversaciones –admitidas tanto por Washington como por La Habana– que ha mantenido el Departamento de Estado de Marco Rubio con las altas instancias del régimen, y qué papel piensan jugar en ese contexto. Elena Larrinaga no respondió a esto último pero aseguró que el Gobierno de Donald Trump tiene la iniciativa sobre la mesa, al igual que muchos otros países, donde mayoritariamente ha sido bien acogida. El Foro, en cualquier caso, pide priorizar la amnistía en una potencial mesa de negociación entre Cuba y EE UU.