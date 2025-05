Liberan a los cinco activistas detenidos durante el saqueo de la Unpacu en Santiago de Cuba

La Habana/Roilan Álvarez Rensoler, Anastacio Núñez Pico, Roilan Zarraga Ferrer, Fernando González Vaillant y Alberto Mustelier, los cinco colaboradores de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu) detenidos durante el arresto de José Daniel Ferrer el pasado martes, fueron liberados este viernes. Según publicó en redes sociales la hermana del líder opositor, los activistas habían permanecido sin comunicación y en paradero desconocido hasta ayer.

“Los cinco activistas fueron sacados violentamente de la sede de Unpacu el día 29 de abril en la madrugada y conducidos a paradero desconocido. Hoy sabemos que se encontraban secuestrados en diferentes calabozos de la unidad policial Micro 9”, explicaba la publicación de Ana Belkis Ferrer, residente en EE UU. También criticó que se mantuviera varios días a los detenidos “sin pertenencias de ningún tipo” y “sin productos de higiene”.

Durante el tiempo que duró el arresto, contó, los opositores comenzaron una huelga de hambre exigiendo su liberación. “Roilan Alvarez se sintió muy mal por su delicado estado de salud producto de huelgas anteriores y los demás le pidieron que comiera”, añadió.

“Todos fueron advertidos por última vez y amenazados con ser encarcelados si vuelven para la sede y si hacen denuncias”, dijo Ana Belkis Ferrer, que subrayó que tras ser liberados los activistas volvieron “uno tras otro a la sede de Unpacu” negándose a acatar el aviso de la policía política.

"José Daniel Ferrer continúa encarcelado en condiciones crueles, inhumanas y degradantes sin cometer delito alguno"

Asimismo, denunció la revocación de la libertad condicional al líder de la Unpacu. “José Daniel Ferrer continúa encarcelado en condiciones crueles, inhumanas y degradantes sin cometer delito alguno, brutalmente golpeado y en ropa interior; demandamos su libertad, la de Felix Navarro Rodríguez y de todos los detenidos y presos políticos”.

Ferrer fue detenido el propio 29 de abril durante un “asalto” de la Seguridad del Estado a la sede de la organización, en el reparto de Altamira, Santiago de Cuba. Según denunció entonces su familia, los agentes de la Policía “saquearon completamente” la vivienda y se llevaron al opositor, su esposa Nelva Ortega, su hijo pequeño Daniel José –liberados horas más tarde.

En un video publicado por la Unpacu, Gabriel Ferrer, uno de los hijos del opositor, contó que los agentes entraron en la casa cerca de las seis de la mañana y se llevaron a su padre "de forma violenta". En cuanto a Ortega y el niño, fueron trasladados a una "casa de protección de menores". Allí la Seguridad del Estado le advirtió a la mujer de que es su deber proteger a su hijo pequeño de las actividades que la familia desarrolla.

"Me dijeron que no podía estar en mi casa, ni el niño tampoco. Nos montaron en un carro y nos llevaron a una casa que ellos dicen que es de protección de los niños", dijo por su parte Ortega. De regreso en su casa, detalló que los agentes confiscaron –alimentos, balas de gas, dinero, teléfonos– y mostró los destrozos que provocaron en la casa.

Poco después la prensa oficial anunció que el Tribunal Supremo había revocado la libertad condicional del opositor, concedida hace tres meses tras una negociación entre La Habana, Washington y el Vaticano, nunca reconocida por las partes. Según Maricela Sosa, vicepresidenta de esa instancia judicial, Ferrer es culpable de no acudir en dos ocasiones al tribunal tras su excarcelación: “No solo no se apareció, sino que también anunció en sus redes sociales, en flagrante desafío y desacato hacia la ley, que no comparecería ante ninguna autoridad judicial”.

Esa jornada también fue detenido Félix Navarro durante una visita que realizó con su esposa, la Dama de Blanco Sonia Álvarez, a la prisión donde está su hija Sayli, en Matanzas. Sobre su caso, Sosa dijo que se le había revocado la libertad condicional por salir de Perico, la localidad donde reside, sin permiso de un juez.

Sosa también tuvo unas palabras sobre aquellas personas excarceladas en enero que también han hecho llamados al "desorden" y mantenido "lazos públicos con el jefe de la Embajada de EE UU", Mike Hammer.