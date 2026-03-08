Liberan a una mujer con el rostro golpeado luego de detenerla por los cacerolazos en La Habana

“Ya me van a llevar, me van a quitar el teléfono”, dice Marianela Peña Cobas antes de ser capturada en una protesta por los apagones

La Habana/Quince horas después de ser detenida durante la segunda noche de movilizaciones por los apagones en La Habana, Marianela Peña Cobas fue liberada este domingo por la mañana, con marcas de golpes en la mejilla derecha, señales de heridas, inflamación, hematomas y sangrado. El hecho fue reportado por su hermana, la opositora Marisol Peña, a través de las redes sociales, desde que tuvo conocimiento de su detención, este sábado por la noche.

“Buenos días a todos. Ya soltaron a mi hermana, no porque son buenos, sino porque no hay cárcel para encerrar a todos los cubanos que a gritos exigen libertad y la caída de ese régimen asesino”, señaló en su publicación la opositora Marisol Peña, quien reside en Estados Unidos desde 2023, a donde huyó luego de que la Seguridad del Estado citara para un interrogatorio a Katherin Acosta Peña, su hija menor de siete años en ese entonces. “Miren la golpiza que le han dado a una mujer por gritar libertad. Una y mil veces libertad para el pueblo de Cuba, libertad para todos los presos políticos”, agregó en el post, que en solo cuatro horas se viralizó, con casi 9.000 reacciones, más de 2.000 comentarios y 2.200 republicaciones.

La serie de publicaciones de la opositora sobre las movilizaciones en la capital comenzó poco antes de la detención de su hermana. En el primer mensaje sobre las protestas con cacerolazos, señaló que “La Habana está en la calle a toque de caldero y gritando abajo el comunismo”. Solo seis minutos después informó sobre la detención de Marianela: “Se acaban de llevar detenida a mi hermana. Difundan, por favor”. En su mensaje publicó unos audios en los que se escuchan de fondo los golpes a las cacerolas y la voz de Marianela Peña Cobas. En el primero, la mujer reclama que llevan “cinco días sin corriente y 67 años de hambre y de miseria”.

Luego, dice que “es el pueblo entero” el que protesta e inmediatamente agrega: “Y ya me van a llevar”. Un momento después manda otro audio corto en el que señala: “Me van a quitar el teléfono”. En otro se escuchan varios segundos de cacerolazos y al final la voz de Marianela gritar: “¡Qué pinga, suéltame!”. Finalmente, en el último mensaje clama por “¡libertad!”.

Aunque no se reporta el lugar de la detención, un internauta indicó que fue “Guanabacoa en la calle”, uno de los distritos en los que este sábado hubo movilizaciones. En el lugar, 14ymedio pudo constatar cacerolazos simultáneos para denunciar los largos apagones que afectan a todo el país. Manifestaciones del mismo tipo fueron señaladas también en otras partes de la capital, como Marianao y Cotorro, y en otras provincias.

En Guanabacoa, por la zona de Corral Falso, había un grupo que gritaba “¡abajo la Dictadura!”, como se constata en el video filmado por este medio. Los cacerolazos se oían en varias calles, algunos con más intensidad que otros. Muchos de los que tocaban cazuelas eran niños, sin duda con la anuencia de sus padres.

La detención se registra dentro del contexto de las movilizaciones que comenzaron desde el viernes en la noche, en el occidente de Cuba, especialmente en La Habana. Tras el más reciente colapso del sistema eléctrico nacional (SEN), hace cuatro días, y ante la dificultad de restablecerlo por la falta de combustible, el ruido de las cazuelas ha vuelto a poblar la oscuridad en señal de protesta. “¡Abusadores! ¿Hasta cuándo?”, “¡pongan la luz!”, “¡Díaz-Canel singao!”, “¡abajo el comunismo!”, fueron algunos de los gritos proferidos la noche del viernes.

Acostumbrados a apagones de más de 20 horas, es la primera vez este año que tienen lugar cacerolazos simultáneos en numerosos municipios. El pasado miércoles, la salida de la central termoeléctrica Antonio Guiteras, la mayor del país, provocó una reacción en cadena que dejó sin electricidad a dos tercios del país, desde Camagüey hasta Pinar del Río.

En cuanto a la violencia ejercida contra Marianela Peña Cobas, se enmarca en el Día Internacional de la Mujer, fecha que Miguel Díaz-Canel utilizó para hablar “de las conquistas ganadas” por las mujeres.

A través de un hilo en X este sábado por la tarde, luego de una reunión con un grupo de mujeres, dijo que “siempre enaltece, emancipa, nos llena de emoción y nos arraiga las convicciones, dialogar con las mujeres cubanas”. En ese espacio llamó a “continuar combatiendo cualquier vestigio de discriminación”. No obstante, también aprovechó el foro para hablar sobre “el bloqueo energético del gobierno de los Estados Unidos”, y reiteró que el país no va a renunciar “a ninguno de sus sueños”.

También en Facebook habló sobre el tema, lo que desató una ola de reclamos. En su mensaje, que fue acompañado por la imagen de una mujer, Díaz-Canel señaló: “La luz de nuestros días tiene mucho de mujer: sensibilidad, talento y compromiso con la suerte del país”.

La palabra luz fue el detonante. Un usuario contestó: “Buen día, pido por favor que no me hablen de la luz, al menos hasta que se restablezca el servicio; qué sensibilidad, compromiso o suerte puede haber después de un apagón”.

Otra usuaria también hizo alusión a la falta de electricidad y reclamó que hay “mujeres que batallan a diario, sin corriente, con todos los alimentos podridos, con hijos en edad escolar, de crecimiento, con padres ancianos, en fin. Mujeres de hoy, no las destacadas de NTV, las destacadas que día a día entregan hasta el alma”.