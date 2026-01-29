Llega a Cuba un tercer vuelo de ayuda de Estados Unidos para los afectados por Melissa

La OPS anuncia un nuevo paquete de ayuda por valor de 1,2 millones de euros gracias a tres donantes internacionales: Corea, la UE y Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días

Madrid/Santiago de Cuba recibió este miércoles un tercer envío de ayuda humanitaria de Estados Unidos para los damnificados por el huracán Melissa el oriente del país, según informó la organización católica Cáritas.

El cargamento, que llegó acompañado por dos representantes de la arquidiócesis de Miami: Joaquín Espino, rector de la Ermita de la Caridad, y Sor Eva Puelles, religiosa de las Hijas de la Caridad, está compuesto por 648 lotes de alimentos y 510 de higiene, que serán distribuidos por Cáritas en la comunidad de San José.

La donación se entregará "de manera gradual por el equipo parroquial y voluntarios" acompañados una vez más por la agencia internacional estadounidense Catholic Relief Services (una organización fundada por católicos de EE UU) y Cáritas Alemania.

Según la nota de Cáritas, la entrega de los donativos se realizará "a personas que han sido previamente identificadas", según "sus vulnerabilidades" y con prioridad para familias conformadas por madres solteras con hijos pequeños, adultos mayores, así como personas con discapacidad y movilidad reducida o nula.

Cáritas Cuba

"Este protocolo, aplicado con estricto apego a principios humanitarios y a la política internacional de Cáritas sobre salvaguardia es el puente que convierte la generosidad en esperanza concreta y la garantía de que prevalecen los valores cristianos de fraternidad y amor al prójimo", subraya el comunicado.

Los pasados 14 y 16 de enero llegaron a Cuba los primeros envíos de ayuda humanitaria del Gobierno estadounidense –por un valor total de 3 millones de dólares– que fueron entregados por Cáritas a comunidades de la provincia de Holguín y de Santiago, dos de las cinco regiones orientales más afectadas por el azote de Melissa.

Los cargamentos han incluido arroz, fríjoles, aceites, azúcar, tabletas de purificación de agua, ollas, utensilios de cocina, mantas y linternas.

El donativo ha sido un nuevo punto de choque entre los Gobiernos de ambos países. Cuando en octubre el secretario de Estado de EE UU, Marco Rubio, anunció el envío de ayuda humanitaria al pueblo cubano para evitar que la controlaran las autoridades cubanas, el régimen le reprochó que tratara de evadir los cauces oficiales en una suerte de "oportunismo político".

La Iglesia católica se ofreció como canal neutral para canalizar la ayuda, una propuesta que ofrecía solución para algunos, mientras otros consideraban que la institución está demasiado vinculada al oficialismo.

Al llegar el primer lote, las autoridades de Cuba lamentaron que, transcurrido tanto tiempo, se hubieran enterado precisamente por la Iglesia del arribo del cargamento, sin una comunicación oficial de EE UU. No obstante, dijo que aceptaría la ayuda, por ser una donación del pueblo americano como contribuyente a través de sus impuestos.

Este miércoles, la Organización Panamericana de la Salus (OPS) anunció un nuevo donativo también dirigido a los damnificados por el huracán, cuyo valor total es de 1,2 millones de euros. En una nota de prensa en la que hace balance de la respuesta coordinada que dio tras el paso de Melissa, la organización añade que se han movilizado "recursos adicionales gracias a la aportación de tres donantes internacionales.

Cargamento de la OPS en Cuba tras el paso del huracán Melissa. / OPS

La mayor parte procede de la Unión Europea a través de su agencia de ayuda humanitaria (European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations-ECHO), con 700.000 euros aprobados para la rehabilitación de instituciones de salud afectadas, el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica y la adquisición de medicamentos, insumos diagnósticos, equipos para control de vectores y medios para asegurar agua segura y la recuperación funcional de los servicios.

Además, el Gobierno de Corea ha aportado 300.000 dólares para generadores, kits de emergencia y suministros de higiene destinados a restablecer servicios esenciales y prevenir enfermedades infecciosas. Por último, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días entregó 300.000 dólares para la compra de insumos de emergencia, pruebas rápidas para enfermedades transmisibles y equipos para acciones de control vectorial.

"Durante el último trimestre de 2025, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) acompañó la respuesta del país a las afectaciones provocadas por el huracán Melissa, en un contexto que también estuvo marcado por un brote simultáneo de dengue y chikungunya. Para responder a Melissa se enviaron más de 11 toneladas en suministros médicos esenciales procedentes de la Reserva Estratégica de la OPS en Panamá; se realizaron varias visitas de evaluación al terreno y se trabajó con diferentes socios para ampliar el alcance de la ayuda. Tres meses después del evento, se continúa con la ejecución de acciones de recuperación apoyadas por socios, y así será durante los próximos seis meses", añade la nota.