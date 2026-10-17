Llegan a Cuba 750 toneladas de aceite donadas por Rusia, además de alimentos pagados por Japón

El ministro Óscar Pérez-Oliva asegura que estas ayudas estuvieron detenidas en Jamaica por culpa de EE UU

Madrid/En medio de la peor crisis económica que ha vivido Cuba desde 1959, con el país a oscuras, los estantes vacíos y una inflación galopante, el Gobierno recibió este viernes dos nuevos donativos de alimentos: 750 toneladas de aceite vegetal enviadas por Rusia y las primeras 425 toneladas de arroz pagadas por Japón, de una donación de alimentos valorada en un millón de dólares. Ambos cargamentos llegaron a través del Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU.

El aceite de girasol forma parte de las reservas de emergencia del PMA en la Isla, según informaron los medios estatales. La carga fue financiada por el Ministerio ruso de Defensa Civil y Emergencias con una contribución de cuatro millones de dólares para 2025-2026.

El embajador ruso, Víktor Koronelli, presidió la entrega junto al ministro cubano de Comercio Exterior, Óscar Pérez-Oliva Fraga; y la ministra de Comercio Interior, Betsy Díaz. También estuvo el representante del PMA en Cuba, Etienne Labande. Según la nota de la embajada rusa, el aceite se destinará a niños, ancianos y embarazadas.

La ayuda japonesa es un donativo de un millón de dólares con el que el PMA compró granos, aceite, arroz y otros productos para los afectados por el huracán Melissa, que fueron recibidos en los almacenes de la Empresa Provincial de Alimentos de La Habana. El embajador Nakamura Kazuhito explicó que en la donación participó también la Asociación de Amigos del PMA de su país.

La ayuda japonesa es un donativo de un millón de dólares con el que el PMA compró granos, aceite, arroz y otros productos para los afectados por el huracán Melissa

Betsy Díaz señaló que el arroz irá a los damnificados de las provincias orientales. Cada paquete incluye 1,5 kilos de arroz, 0,9 de granos y un litro de aceite. El resto del donativo está pendiente de entrega.

En el acto, Pérez-Oliva, viceprimer ministro y titular de Comercio Exterior, aseguró que los contenedores con la ayuda japonesa quedaron detenidos en el puerto de Kingston, Jamaica, por las presiones de EE UU sobre las navieras internacionales. Lo presentó como parte del recrudecimiento del “cerco imperialista” contra la Isla. El propio ministro de Comercio Exterior y sobrino nieto de Fidel Castro, sin embargo, ha afirmado recientemente que “la naviera francesa CMA CGM reanudó los servicios hacia Cuba solo para alimentos, medicamentos e insumos médicos".

Pérez-Oliva no dio detalles de cuánto tiempo estuvo supuestamente retenida la carga ni por qué la comida para los afectados por un huracán de octubre de 2025 llega un año después. Los medios oficiales ni la embajada rusa tampoco detallaron cuándo ni cómo llegará a las familias, más allá de mencionar a los “sectores vulnerables”.

China entregó 80.000 piezas para bicicletas y Bahamas donó cerca de una tonelada de medicamentos para el sistema de salud

Los envíos coinciden con otros donativos recientes: China entregó 80.000 piezas para bicicletas y Bahamas donó cerca de una tonelada de medicamentos para el sistema de salud.

Washington ofreció en mayo 100 millones de dólares en asistencia humanitaria directa, que el canciller Bruno Rodríguez calificó de “fábula”. Después llegó un primer cargamento de 18 toneladas con kits de alimentos e higiene para 700 familias habaneras. 60 millones de estos donativos los canaliza la Iglesia católica y 40 millones otras organizaciones no gubernamentales de confianza.

A diferencia de los donativos de Moscú o Tokio, los medios oficialistas apenas mencionan ese paquete. A falta de producción nacional, el abastecimiento de alimentos de millones de cubanos depende cada vez más de cargamentos donados por gobiernos extranjeros y organismos internacionales.