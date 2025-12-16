Las lluvias intensas provocan inundaciones y evacuaciones en el centro de Cuba

Varias comunidades de Sancti Spíritus y Villa Clara han resultado afectadas por el desbordamiento de ríos y el vertimiento de presas

La Habana/Las fuertes precipitaciones registradas en las últimas horas en el centro de Cuba han provocado inundaciones, evacuaciones preventivas y afectaciones materiales en varias localidades de Villa Clara y Sancti Spíritus, un escenario que confirma la vulnerabilidad de la región tras varios días de lluvias persistentes.

En el municipio espirituano de Yaguajay, las lluvias intensas provocaron el desbordamiento de ríos y arroyos, con anegaciones en zonas bajas y comunidades cercanas a los cauces. De acuerdo con reportes de la prensa provincial, varias áreas quedaron incomunicadas temporalmente, mientras brigadas de rescate y autoridades locales activaron los protocolos de protección a la población. Las inundaciones están afectando viviendas, patios y caminos rurales, especialmente en asentamientos donde el drenaje resulta insuficiente para absorber grandes volúmenes de agua en poco tiempo.

Según Evaristo Rivero, del Centro Meteorológico Provincial, los acumulados de lluvias más significativos en Sancti Spíritus en las últimas 24 horas han ocurrido en el poblado de Centeno, con 295 milímetros, Seibabo (225), Yaguajay (152) y 124 recogidos por el pluviómetro de la presa Aridanes, principal embalse del norte de la provincia.

Las autoridades espirituanas informaron que, aunque no se reportan pérdidas humanas, decenas de personas debieron ser evacuadas de manera preventiva, la mayoría de ellas trasladadas a casas de familiares. En Yaguajay, como en otros municipios del centro del país, la saturación de los suelos y la crecida rápida de los ríos han sido factores determinantes en la magnitud de las afectaciones.

En Villa Clara, la situación también se ha agravado por el vertimiento de presas que ha incrementado el nivel de las aguas en zonas habitadas. En el municipio de Remedios habían caído 91 milímetros de lluvia hasta las 10:30 de la mañana de este martes.

Los vertimientos de la presa La Quinta, situada en el municipio villaclareño de Camajuaní, han obligado a comenzar la evacuación de las comunidades de Pavón, Hoyón, El Santo, El Arroyo, La Sierra, Tierra Fría, La Loma y Pavo Real en Encrucijada. Sobre este embalse han caído 195 milímetros de lluvia en las últimas 24 horas y en estos momentos alivia a 56 metros cúbicos por segundo, cifra que debe aumentar a lo largo del día, explicó Lisardo González Saavedra, delegado provincial de Recursos Hidráulicos en Villa Clara.

Las imágenes compartidas por vecinos muestran carreteras cubiertas de agua, accesos bloqueados, puentes a punto de ser superados por la corriente y viviendas rodeadas por corrientes que avanzaron con rapidez tras las lluvias continuas.

Estos eventos se producen apenas días después de otras inundaciones significativas registradas en el país. En La Habana, las lluvias recientes dejaron calles anegadas y alcantarillas obstruidas por la basura que se acumula en las esquinas, una situación agravada por el mal estado de los desagües en la capital cubana y de la falta de limpieza sistemática de los tragantes. En Villa Clara, particularmente en Sagua la Grande, las precipitaciones del fin de semana ya habían causado inundaciones que afectaron viviendas y obligaron a evacuar a numerosos residentes.

Las autoridades provinciales han llamado a la población a extremar las precauciones, a evitar cruzar zonas inundadas y a mantenerse informada a través de los canales oficiales. No obstante, residentes de las áreas afectadas señalan que, más allá de la emergencia inmediata, persisten problemas estructurales que agravan la situación en cada temporada de lluvias.