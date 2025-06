Sin luz y sin aire acondicionado, los cubanos duermen en las azoteas en busca de fresco

La Habana/Cuando Vladimir leyó en el parte de la Empresa Eléctrica (UNE) que para la noche del sábado se esperaba un déficit de 1.977 megavatios (MW) supo que ni por casualidad, en un barrio como el suyo sin hospitales ni hoteles, iba a tener corriente. Subió a la azotea de su casa en Nuevo Vedado y volvió a instalar la hamaca que, durante la última semana, ha sido su cama en las noches sin luz y bajo el cielo de La Habana.

Su pronóstico dio en el clavo y el de la UNE, aunque un poco por debajo, también se acercó. En el momento de máxima afectación, el sistema eléctrico nacional (SEN) reportó un faltante de 1.936 MW, el segundo récord de déficit en la última semana –el pasado martes fueron 1.901–.

Para este domingo, las autoridades esperan que baje la afectación con la entrada de varias unidades al SEN, y pronostican un faltante de 1.753 MW en el horario pico. Se espera que para ese momento ya hayan sincronizado la unidad 6 de la termoeléctrica de Mariel, con 80 MW; la 6 de Nuevitas (Camagüey) con 100 MW, y dos plantas de Energas: Boca de Jaruco con 30 MW y Varadero, con 30 MW.

Asimismo, las autoridades quieren incorporar al SEN 40 plantas generadoras “que se encuentran fuera por [falta de] combustible”. Estas son, no obstante, una pequeña parte del total de 111 centrales de este tipo que se encuentran fuera de combate, dejando de aportar unos 860 MW.

También están en mantenimiento la unidad 2 de Santa Cruz (Mayabeque), la 4 de Cienfuegos, la 5 de Nuevitas y la 5 de Renté, en Santiago de Cuba.

En las calles, el malestar de los cubanos se ve en el rostro de los transeúntes y las madres que abanican con desespero a los niños. “Mis vecinos están acomplejados, piensan que los de la UNE se la tienen cogida con esta zona”, comenta Vladimir, que desde la acera, donde se sienta para cazar alguna corriente de aire fresco, oye los comentarios de frustración.

“Fui a comprar cigarros y la mujer que los vende dice que no pudo pegar un ojo anoche. Me dijo: ‘Esto es criminal, muchacho’. Me dió lástima, pero yo ando igual, como un zombi”, confiesa

“A mis vecinos los oigo quejarse de que llevan noches sin dormir, de que no tienen qué desayunar y que el internet va y viene”, explica. Vladimir asegura que en las últimas jornadas los apagones no le han dado tregua. “Ponen la luz por la noche y la quitan de 1:00 a 4:00 de la mañana. Luego, a las 6:20, apagón de nuevo”, dice frustrado.

El habanero lamenta que apenas le da tiempo a cargar sus dispositivos y, aunque tiene un pequeño panel solar en su azotea, reconoce que la energía que logra almacenar no le alcanza para sobrevivir las noches de calor.

“Sería mucho mejor vivir cerca de algún hospital, porque siempre evitan quitarles la corriente”, valora, aunque confiesa que la vida tampoco es sencilla para los que tienen la posición geográfica a su favor. “Mi tía vive cerca de un policlínico, por lo que casi siempre tiene corriente, pero ayer tuvo que venir para acá a descansar un rato, porque los vecinos la tienen loca pidiéndole que los deje cargar los móviles”, explica.

Vivir en las inmediaciones de un centro médico tampoco garantiza que no haya cortes eléctricos. En una visita a Guanabacoa y Regla, este diario comprobó que, mientras una oficina de Etecsa y una gasolinera contaban con servicio, los barrios cercanos estuvieron a oscuras hasta las 8:30 am. Incluso el policlínico Lidia y Clodomina, sin un alma en los alrededores, parecía un edificio fantasma.

Mientras, las autoridades se desviven intentando dar señales de que el SEN mejora. En Río Cauto, Granma, inauguraron el pasado martes un parque solar que este domingo la prensa celebra con bombo y platillo. Con un aporte máximo de 21,8 MW, estaba previsto que se conectara al SEN el próximo 4 de julio, pero su entrada solo 10 días antes ya es motivo de celebración para la prensa oficial.

Otro parque fotovoltaico fue puesto en marcha ayer en el municipio de Martí, en Matanzas, con la presencia de Ramiro Valdés. Sin embargo, las 18 instalaciones solares inauguradas desde enero con la ayuda de China apenas representan una potencia de 360 MW y solo producen electricidad en las horas óptimas de sol.

Vladimir no tiene esperanza en que esas promesas se cumplan y esta noche, cuando se vuelva a ir la luz, no le quedará más remedio que volver a colgar la hamaca en la azotea.