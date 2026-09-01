Las madres de Guanabacoa, en pie de guerra, se resisten a llevar a sus hijos a la escuela

La apatía ha sido la tónica general del inicio del curso escolar, este martes.

El curso escolar empieza en las peores condiciones posibles: niños desvelados por los apagones, sin uniformes para todos y escasez de maestros

La Habana/Caras somnolientas y pies arrastrándose mientras la mano del adulto los intenta acompasar a un paso más ligero. La apatía ha sido la tónica general del inicio del curso escolar, este martes, a pesar de los intentos denodados del Gobierno por convertir la jornada en una “fiesta”.

Las numerosas comparecencias de las autoridades en las últimas semanas, encabezadas por la ministra de Educación, Naima Trujillo, han culminado hoy con la del mismísimo presidente, Miguel Díaz-Canel. “Mientras haya en Cuba aulas con estudiantes, y escuelas con maestros, hay nación, hay patria, hay revolución y hay socialismo”, ha equiparado pomposamente el mandatario en un acto celebrado en el Paseo del Prado de La Habana Vieja.

Lo más llamativo era verlos con la mitad de los uniformes, muchos de ellos con pantalón de mezclilla. / 14ymedio

Frente a este engolamiento, miles de alumnos podían observarse esta mañana camino a sus aulas con apenas lo básico. Lo más llamativo era verlos con la mitad de los uniformes –muchos de ellos con pantalón de mezclilla–, con piezas estrechas para su edad o, directamente, sin ninguna prenda del atuendo escolar reglamentario. El Estado ya avisó de que no podría garantizarlos.

Tampoco, el material básico. Así, en una escuela de Luyanó, en La Habana, a alumnos de décimo grado dieron solo cinco libretas para 13 asignaturas.

Caras somnolientas y pies arrastrándose mientras la mano del adulto los intenta acompasar a un paso más ligero. / 14ymedio

En el municipio habanero de Guanabacoa, las madres se pusieron en pie de guerra e intentaron resistirse a llevar a sus hijos a la escuela. “Hoy es martes y aquí no hay corriente desde el domingo, y hace una semana no entra el agua. La gente en el barrio no ha dormido, ¿cómo van a ir los niños así a clase?”, lamentaba una vecina del lugar.

El mismo sentir se aprecia también en decenas de comentarios de mujeres que aseguraban, en grupos locales de Facebook, que los menores no asistirían. “Mi hijo hoy no empieza”, aseguraba una usuaria. “Esperaré pacientemente que la querida empresa eléctrica recuerde que hoy primero de septiembre empiezan las clases. Por suerte soy maestra y enseño mejor a mi hijo en casa”. Otra lamentaba tener que mandarlos con refresco caliente, sin pan y “sin haber podido dormir casi nada por los mosquitos y el calor”: “Los míos no van y duele que falten por algo que no es su culpa”.

En algunas escuelas no habrá clases vespertinas, y todos los cursos se concentrarán por la mañana. / 14ymedio

Sin embargo, comentarios en horas de la tarde indicaban que el intento de rebelión no tuvo demasiado éxito: “En Guanabacoa, después de 40 horas de apagón, las aulas se llenaron”.

Tal y como anunció el Gobierno, que también admitió que la presencialidad para este curso 2026-2027 es una quimera, cada escuela se adaptará según sus circunstancias. En que le corresponde a sus dos hijos adolescentes, refiere una madre de Centro Habana, no habrá clases vespertinas, y todos los cursos se concentrarán por la mañana, cuando antes estaban divididos.

“No sé cómo lo van a hacer, porque están diciendo que no tienen maestros, y son los mismos los que dan clase a toda la escuela”, expresaba. Y temía: “Lo que pasará será que encima de todo, estrujarán al doble de alumnos en cada clase”.