“Excelente persona y maestra de generaciones enteras, aún ejerciendo el magisterio”, escribió la madre de uno de sus estudiantes.

El agresor se quitó la vida tras el crimen, el número 61 registrado por este diario en lo que va de año

La Habana/Nereyda Frías Palacios, una maestra de primaria de 58 años, fue asesinada el pasado martes por su pareja, Héctor Santiesteban, de 68, en la vivienda que ambos compartían en el reparto Sosa, en la ciudad de Las Tunas. El agresor se quitó la vida después del crimen, según confirmó el Observatorio de Género de Alas Tensas (Ogat). Con este caso, suman 61 los feminicidios contabilizados por 14ymedio en lo que va de 2026, frente a los 42 documentados durante todo el año anterior.

La primera alerta sobre el crimen fue divulgada por la plataforma NiO Reportando Un Crimen, que situó los hechos en la tarde del martes. El asesinato, cometido en vísperas del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, ha provocado una especial conmoción en la comunidad educativa tunera.

Frías Palacios, aunque jubilada, se había reincorporado a la enseñanza y daba clases de cuarto grado en la escuela Jesús Argüelles, según testimonios de compañeros de trabajo y padres de alumnos en las redes sociales.

“La violencia de género no tiene edad: afecta a mujeres de todos los grupos de edad y responde a desigualdades estructurales que pueden persistir durante toda la vida”

“Excelente persona y maestra de generaciones enteras, aún ejerciendo el magisterio”, escribió Aniet Ramírez Góngora, madre de uno de sus estudiantes. Otra mujer, Yosleidy Victoria, contó que su hijo había llorado al enterarse de la muerte de quien había sido su profesora.

A lo largo de su carrera, la educadora había trabajado también en la escuela Toma de Las Tunas y en el seminternado Israel Santos, de acuerdo con los numerosos mensajes de antiguos colegas y alumnos que lamentan su pérdida. “Muy sociable y cariñosa”, la recordó Vilma Rodríguez, mientras que Milena Gamboa expresó su incredulidad ante la muerte de una colega con la que había trabajado hasta el día anterior.

“La violencia de género no tiene edad: afecta a mujeres de todos los grupos de edad y responde a desigualdades estructurales que pueden persistir durante toda la vida”, advirtió Alas Tensas al confirmar el feminicidio. El observatorio insistió en la necesidad de establecer mecanismos específicos de protección y prevención para las mujeres de mayor edad, especialmente cuando afrontan situaciones de aislamiento, dependencia económica o redes de apoyo reducidas.

“Ninguna señal de violencia debe minimizarse por la edad de la víctima o de su agresor”, añadió la plataforma, que trasladó sus condolencias a los hijos adultos de ambos fallecidos, a sus nietos y al colectivo de la escuela Jesús Argüelles.

La metodología de las autoridades se basa en los procesos judiciales concluidos, lo que deja fuera de las estadísticas aquellos casos en los que los agresores se quitan la vida y no llegan a ser juzgados

El asesinato de Nereyda Frías Palacios es el sexto feminicidio documentado este año en la provincia de Las Tunas por el Ogat. Las otras cinco víctimas fueron Katherine Cruz Aguilera, de 14 años, asesinada en marzo por su padrastro; Maylén Fernández Soriano, de 26, a manos de su pareja en abril; Yarenia García Mariné, de 36, asesinada por un conocido en mayo; Yeni María Peñas Leyva, de 23, víctima de su ex pareja en julio, y Noemí Pérez López, de 38, asesinada por su ex pareja en agosto.

El suicidio de Santiesteban tras el crimen pone de relieve, además, una de las deficiencias del sistema de contabilización oficial de los feminicidios en Cuba. La metodología de las autoridades se basa en los procesos judiciales concluidos, lo que deja fuera de las estadísticas aquellos casos en los que los agresores se quitan la vida y no llegan a ser juzgados.

Precisamente este miércoles, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) divulgó las cifras de feminicidios correspondientes a 2025, que muestran una reducción en Cuba respecto al año precedente, según los datos proporcionados por las autoridades de la Isla. Sin embargo, los registros independientes evidencian un marcado repunte de la violencia machista en 2026.

Cuba sigue sin tipificar el feminicidio como un delito autónomo

Hasta el 25 de noviembre, Alas Tensas había contabilizado 65 feminicidios, 38 intentos y dos asesinatos de hombres en contextos de violencia feminicida. El observatorio investiga, además, otros 13 posibles feminicidios y 18 intentos ocurridos este año, así como varios casos pendientes de verificación de 2025.

La diferencia entre las cifras del Ogat y las de 14ymedio responde a los criterios de clasificación de los crímenes. Este diario excluye de su registro aquellos asesinatos de mujeres en los que no se ha identificado un móvil de género.

Pese a las reiteradas demandas de las activistas independientes, Cuba sigue sin tipificar el feminicidio como un delito autónomo. Los observatorios insisten también en la necesidad de contar con una ley integral contra la violencia de género y reclaman acceso a los informes de las investigaciones policiales de varios asesinatos de mujeres cuyas circunstancias todavía no se han podido esclarecer.