Manuel Marrero “está detrás” del juicio de Gil Fernández por supuesta colaboración con la CIA

Madrid/María Victoria Gil, hermana de Alejandro Gil, juzgado la semana pasada a puerta cerrada por espionaje, ha asegurado que el país para el que se le imputa al ex ministro haber espiado es Estados Unidos, concretamente la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y sugiere que el caso contra su hermano fue instigado por el primer ministro, Manuel Marrero. En entrevista con el periodista cubano residente en Miami Mario J. Pentón, dijo que su fuente, a la que no puede nombrar, “es muy fidedigna” y que la información “está corroborada”.

“Qué voy a decir, mi hermano no creo que haya sido capaz, de verdad”, declaró la ex presentadora de la televisión estatal y abogada de formación. Sobre sus revelaciones discurre Pentón: “La Tarea Ordenamiento se la mandó la CIA para destruir a Cuba, ya uno sabe por dónde va el hilo de todo esto”. Y Vicky Gil apostilla: “Echarle siempre la culpa a Estados Unidos de todo el fracaso de un sistema fallido, corrupto hasta la médula y que ha sido capaz de destruir total y absolutamente un país entero”.

La hermana de Gil reiteró que el ex ministro de Economía “niega rotundamente todos los hechos vinculados con el espionaje” y que, al igual que confirmaron a este diario una fuente cercana al caso, la defensa realizada por el letrado Abel Solá López fue “brillante”. Este mismo informante dijo este sábado a 14ymedio que esperan que el próximo juicio a Gil, por más de una decena de delitos como malversación, evasión fiscal, tráfico de influencias y lavado de activos, y en el que están implicados otros altos cargos del régimen, tenga lugar el próximo miércoles.

“En un país donde toda la cúpula es corrupta, ¿cómo tú vas a juzgar a un funcionario por corrupción, por lavado de activos, por tráfico de influencias? Tendrían que juzgarlos a todos”, observó Vicky Gil en la entrevista con Pentón. Por eso, siguió, hay que poner una “causa fuerte”, que, instruida por la Seguridad del Estado, como sucede con los casos de espionaje, “puede ser totalmente mentira, pero ¿cómo lo pruebas?”.

La ex presentadora de De la Gran Escena en Televisión Cubana estima que “el menos culpable de todo lo que está pasando con mi hermano es el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez”, porque él desconocía, asevera, el caso que se estaba armando contra Gil, que era su mano derecha. Y menciona, al respecto, la información sobre el primer ministro que le compartió su fuente: el 1 de febrero de 2024, Marrero llamó a Gil, y le dijo que “su trabajo como ministro de Economía y Planificación no ha dado los frutos esperados, que ha sido un mal trabajo y que por lo tanto al día siguiente va a ser destituido y que tiene que comenzar a entregar toda la documentación relativa al ministerio”.

Al día siguiente, prosigue Vicky, se comunicó que el entonces ministro había sido destituido. “¿Qué hace Miguel Díaz-Canel? Felicita a mi hermano por el buen trabajo”, dice respecto al tuit que el mandatario publicó en X el 6 de febrero, día del cumpleaños de Gil. Por otra parte, continúa su relato, el ya destituido ministro acuerda ir al despacho de Marrero para la entrega de la cartera. “Cuando mi hermano llega allí con toda la documentación, encuentra que junto a Manuel Marrero Cruz hay dos oficiales de la Seguridad del Estado cubano”, que le comunican que “está bajo una investigación”.

A partir de ese momento, es que lo llevan, a él y a su mujer, Gina María González García, “a una de estas famosas casas que tiene el Ministerio del Interior que son maravillosas, que las conozco, que están en Nuevo Vedado, en Miramar...”. ¿Cómo las conoces, Vicky?, le pregunta entonces Pentón. “Conozco dos en Nuevo Vedado, porque yo fui agente durante un breve tiempo, porque realmente quedé muy mal porque no era capaz de echar para alante a alguien”, confiesa ella, precisando que fue captada para vigilar el tráfico de obras de arte en la Isla.

Él, en cambio, fue directo a la prisión de alta seguridad de Guanajay, en Artemisa, donde su familia ha podido visitarlo “15 minutos cada 15 días”

En aquella casa, en cualquier caso, Gil y su esposa estuvieron durante cuatro meses, en los que nada se supo de ambos públicamente. Sería en ese tiempo, imagina Vicky, cuando se instruyó una investigación penal de la que salió encausado su hermano y exonerada su cuñada, que regresó a su domicilio en Miramar, uno de los barrios más acomodados de la capital. Él, en cambio, fue directo a la prisión de alta seguridad de Guanajay, en Artemisa, donde su familia ha podido visitarlo “15 minutos cada 15 días”, relata la ex presentadora.

A la pregunta de Pentón sobre si el primer ministro es el que está detrás de la detención de su hermano, María Victoria Gil reafirma: “Sí, Marrero es la persona delante y detrás de todo este proceso contra Alejandro Gil”, cosa que considera “un ensañamiento”. Los delitos de corrupción que se le imputan al ex titular de Economía, apostilló, “Marrero los ha cometido cinco veces más”.

El enfrentamiento entre Gil –que viene del mundo civil– y Marrero –coronel– evidencia un posible operativo montado por el Grupo de Administración Empresarial (Gaesa), que así responsabilizaría al ex ministro de haber afectado sus negocios y contribuido al derrumbe generalizado de la economía con la Tarea Ordenamiento, el proceso de unificación monetaria y cambiaria que comenzó el 1 de enero de 2021.

Para Vicky, puede que venga de otro lugar: “Quizás mi hermano le haya querido poner coto al despilfarro y lo sinvergüenza y lo desleal que es Marrero”. Sabemos, sentencia la ex presentadora sin aportar más detalles, “en qué mundo se mueve y cuán corrupto es”. Y apostilla: “¿Qué más prueba de la corrupción y de lo poco que le importa al Gobierno cubano el pueblo de Cuba que cuando los pones a todos juntos no les cierra a ninguno el botón de su charretera?”.