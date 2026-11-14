La Maratón de La Habana llega a su 40ª edición con pocos patrocinadores y menos corredores extranjeros

El Habana Libre fue uno de los 34 establecimientos cuya gestión abandonó Meliá, pero sigue siendo la sede de Marabana este año.

La Habana/Este domingo tendrá lugar la 40ª edición de la Maratón de La Habana (Marabana), con una participación extranjera bajísima y la retirada de patrocinadores extranjeros entre los colaboradores habituales. Las causas de las salidas no han sido explicadas por la organización, pero un trabajador del evento consultado por este diario atribuyó la retirada de Adidas “a las medidas de Donald Trump”.

Adidas había vuelto a vincularse con Marabana en 2024, después de años sin participar en la carrera. El acuerdo, firmado con el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Inder), incluía el suministro de ropa y materiales y era renovable anualmente. Este año el nombre de la marca vuelve a estar ausente de los materiales promocionales de la Maratón, aunque sí aparece United Products, distribuidor de Adidas en la Isla.

La diferencia se nota en los kits que se entregan a los participantes. El año pasado, junto con el dorsal y los productos de aseo, los corredores recibían un pulóver con la marca Adidas. Este año, solo los corredores de las pruebas de 21 y 42 kilómetros recibieron camisetas, de calidad muy inferior y sin ninguna señal de la marca alemana. A quienes participan en las distancias de 5 y 10 kilómetros se les entregó solo el dorsal.

Este año, solo los corredores de las pruebas de 21 y 42 kilómetros recibieron camisetas, de calidad muy inferior y sin ninguna señal de Adidas. / 14ymedio

Llama la atención que la página oficial mantiene a Meliá International entre sus patrocinadores, pese a que la cadena española cesó en julio sus operaciones en Cuba, después de más de tres décadas en la Isla. En 2023, Meliá y la Comisión Nacional de Carreras firmaron una carta de intención de colaboración que establecía el hotel Habana Libre como sede oficial de las cuatro ediciones siguientes. El hotel fue uno de los 34 establecimientos cuya gestión abandonó la cadena española, pero sigue siendo la sede de Marabana este año.

Aunque los canales oficiales no han informado sobre la retirada de los colaboradores, las campañas de “solidaridad”, como Let Cuba Breathe, lo confirman. “Mientras los atletas y patrocinadores se retiran”, escribe la organización en su promoción que recauda fondos para la Fondazione CHE ETS. La entidad italiana, creada para impulsar iniciativas de cooperación y solidaridad, canaliza las donaciones que sus promotores dicen destinar al apoyo de Marabana y a la compra de material deportivo para atletas cubanos, “en contra del bloqueo”.

Sin embargo, el llamamiento ha recibido críticas en redes sociales de usuarios que rechazan la politización del evento. “¿Cuándo contaron con los corredores para eso? Porque la mayoría de los que corremos lo hacemos porque amamos correr y el encuentro con amigos, no por el bloqueo”, comentó una de las participantes en la publicación de Let Cuba Breathe. “Dejen de mezclar la política con eventos deportivos. Ahora resulta que la maratón será una carrera contra el bloqueo”, escribió otra.

No puede participar cualquier cubano: hay que clasificarse antes en tres de las cuatro pruebas previas que enumera el reglamento. / 14ymedio

El director de Marabana, Carlos Gattorno, anunció “una cifra récord” de corredores cubanos, pero no ofreció un total preciso, mencionando solo que habrían “miles” de participantes nacionales. Sin embargo, aunque la organización no cobra por la inscripción de los residentes cubanos, no puede participar todo el que quiera: para correr los 10 kilómetros, la media maratón o el maratón hay que clasificarse en tres de las cuatro pruebas previas que enumera el reglamento oficial de Marabana 2026: Marabana 2025, la Media Maratón Aniversario del Inder y, nada más y nada menos, la carrera por Mandela y Fidel y la Media Maratón Centenario de Fidel.

La comunicación de esas pruebas también fue muy escasa, y esa condición pone en un aprieto a los cubanos que ahora quieren participar. “Es muy difícil enterarse de ellas. Yo, por ejemplo, que me gusta correr y entreno, jamás supe de una”, comenta a este diario un corredor asiduo a la Marabana.

Por otra parte, la convocatoria ha atraído a muchos menos corredores extranjeros este año. El propio Gattorno habló de unos 14 países –frente a los 34 de la edición de 2025– y cifró en solo unos 60 el total de extranjeros inscritos. La participación internacional venía en caída antes de este año. En la edición de 2025, golpeada por el dengue y el chikunguña, solo se inscribieron 200 foráneos, frente a los 300 de 2024. En cambio, en 2019 corrieron 1.449 personas extranjeras.

El evento de este año contará con cuatro distancias, como es tradicional: maratón, de 42 kilómetros; media maratón, de 21; la carrera de 10 kilómetros y la de 5. Esta prueba más corta, que resulta ser la más popular, está reservada este año solo a corredores extranjeros inscritos en la plataforma internacional, según las propias reglas publicadas. Los corredores cubanos residentes pueden inscribirse en las otras tres distancias, pero deben haberse clasificado en tres de las cuatro pruebas previas.

“Dejen de mezclar la política con eventos deportivos. Ahora resulta que la maratón será una carrera contra el bloqueo”

Para los extranjeros, las tarifas publicadas por la plataforma de inscripción son de 125 euros para la maratón, 95 para la media y 85 para las pruebas de 10 y 5 kilómetros, sin incluir gastos de gestión.

La maratón saldrá a las seis de la mañana; la media maratón, a las 6:15, y las dos distancias menores, a las siete. La salida y la meta estarán frente a la sala polivalente Ramón Fonst, ubicada en el límite entre los municipios de Plaza de la Revolución y Centro Habana, cerca de la Terminal de Ómnibus Nacionales. El recorrido pasará por La Habana Vieja, Centro Habana, Plaza de la Revolución y Cerro: incluye las avenidas Independencia, Salvador Allende (Carlos III), el Prado, Malecón, Calzada, las calles 12 y 23, la avenida 26, Boyeros, Santa Catalina y Vía Blanca, entre otras.

Este sábado se celebrará también Maracuba, una jornada de carreras populares y actividades deportivas y recreativas convocada en todo el país como complemento participativo de Marabana. A diferencia de las pruebas competitivas del domingo en La Habana, Maracuba está abierta a personas de distintas edades y niveles de preparación.

La carrera se celebrará en un país sumido en su peor crisis económica desde 1959, que golpea incluso los servicios más esenciales. En La Habana, la vida diaria transcurre entre apagones cada vez más largos, montones de basura que se acumulan en las calles y graves problemas de abastecimiento de agua. En medio de esta crisis, correr –como cualquier afición– se ha convertido en un privilegio: cada vez queda menos tiempo y espacio para el disfrute. A la resistencia que exigen los 42 kilómetros de la maratón se suma este año la de sobrevivir en una Isla cada vez más deteriorada.