Una Maratón de La Habana a oscuras, sin público y con calcomanías para tapar el logo de Adidas

Meta de la Maratón de La Habana, con calcomanías de la mascota de la carrera tapando el logo de Adidas.

La Habana/Para llegar a las seis de la mañana a la salida de las pruebas de 21 y 42 kilómetros de la 40ª edición de la Maratón de La Habana (Marabana), muchos corredores tuvieron que levantarse a las cuatro de la madrugada. Uno de ellos, que cruzó la ciudad en moto, confesó a este diario que estuvo a punto de echarse atrás: la capital a esas horas “metía miedo”. “No entiendo por qué, si al final no cambiaron la hora, no atrasaron la arrancada”, lamentaba el joven.

La mayor parte de la carrera, de hecho, transcurrió a oscuras y con las calles vacías. La belleza del Malecón en las horas previas al amanecer era el único estimulante. “Que casi no haya público desmotiva a los corredores”, decía otro participante. Y añadía: “El año pasado, cuando la asistencia ya era escasa, el ambiente estaba mucho más animado”.

Más animados estaban varios individuos en evidente estado de ebriedad en el parque de la Fraternidad, que despidían a los corredores a gritos: “Tomen Shaka y dejen la bobería”.

La mayor parte de la carrera, de hecho, transcurrió a oscuras. / 14ymedio

La escasa presencia extranjera, que este diario ya había advertido, también se notó en la salida. El director del evento, Carlos Gattorno, habló de unos 60 corredores foráneos de 14 países, frente a los 200 de 34 países de 2025. En 2019 llegaron a correr 1.449 extranjeros. Este domingo, cerca de la mitad de los que se veían formaba parte de una comitiva mexicana de casi 30 personas. Había, además, varios africanos, estudiantes en su mayoría, y cinco o seis italianos del grupo “Deja a Cuba respirar” (Let Cuba Breathe, la campaña de “solidaridad” pro-régimen que recauda fondos en torno a la carrera). De otras nacionalidades, apenas algunos asiáticos y unos cuantos estadounidenses.

Entre los cubanos, casi el 30% eran cadetes. Se les reconocía, explicó un participante que cumplió el servicio militar, por la vestimenta y por los zapatos: “Una especie de Converse falsos que les entregan en la unidad y que resultan incomodísimos, no ya para correr, sino incluso para caminar”, detallaba un corredor. “Se les lograba rebasar fácilmente durante la prueba”.

Había, además, cinco o seis italianos del grupo “Deja a Cuba respirar” ('la campaña de “solidaridad” pro-régimen que recauda fondos en torno a la carrera). / 14ymedio

Por otra parte, la marca de Adidas –que había regresado a la Marabana en 2024 y este año se retiró, de acuerdo a un trabajador consultado por este diario, por “las medidas de Donald Trump”– se veía tapada con enormes calcomanías de la Muñequita de la Marabana. Una solución casera, de las que se estilan en la Isla, para esconder lo que ya no está.

Los kits repartidos entre los corredores reflejan la decadencia de la carrera: solo los de 21 y 42 kilómetros recibieron camiseta, de calidad inferior y sin la marca alemana, mientras que los de 5 y 10 se llevaron únicamente el dorsal. Meliá, que dejó la Isla en julio, figuraba sin embargo entre los patrocinadores de la web oficial.

“Que casi no haya público desmotiva a los corredores”, decía otro participante. / 14ymedio

Pese a todo, el ambiente final fue de fiesta. En los alrededores de la sala Ramón Fonst se vendían comidas y bebidas, y los participantes coincidían en que la gente disfruta de la Marabana a pesar de todo.

Francisco Ronnei Estévez ganó la prueba reina de la maratón, con un tiempo de 2:25:31 horas, el mejor desde el conseguido por Jorge Luis Suárez en 2012. Por su parte, la carrera femenina la dominó Meury Melissa Bacallao, quien la finalizó en 2:45:41 horas. Ambos, cubanos, competirán en los Juegos Panamericanos de Lima, según informó la prensa oficial.

Sin mencionar las dificultades, Granma ensalzó con su habitual prosa voluntarista el evento deportivo, incluyendo las palabras de Miguel Díaz-Canel, al felicitar al ganador: “Miles de cubanos y amigos del mundo demuestran que nada nos detiene. El deporte une, sana y levanta”.