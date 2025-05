Martha Beatriz Roque regresa a Cuba a pesar del régimen, que le tiene "un odio terrible"

"Ellos apostaron por que yo me quedara en Estados Unidos"

La Habana/Martha Beatriz Roque volvió este viernes a Cuba desde EE UU, país en el que estaba desde febrero bajo tratamiento médico, luego de una infructuosa estancia en varios hospitales de la Isla. Activista de derechos humanos y una de las voces más acerbas de la crítica al régimen, su delicado estado de salud no ha impedido que regrese a su país, inmerso en una nueva ola de represión contra disidentes históricos.

Despierta desde temprano en La Habana, y aunque se siente todavía “enferma”, Roque explica a 14ymedio que tuvo “bastantes dificultades” para entrar al país, aunque no entró en detalles. Un tanto débil y fatigada por el viaje, afirma que no ha perdido un ápice de su voluntad de estar, pensar y hablar en Cuba.

Ahora, uno de sus problemas es el acondicionamiento de su casa en la barriada habanera de Lawton, que “estuvo cerrada” totalmente durante su viaje. De momento, prefiere recuperarse del viaje y ganar en tranquilidad antes de conceder entrevistas o hacer declaraciones sobre lo que está sucediendo en el país.

Esta semana, dos notables opositores del régimen –José Daniel Ferrer, en Santiago de Cuba, y Félix Navarro, en Matanzas– fueron apresados nuevamente a pocos meses de haber sido excarcelados, gracias a negociaciones entre el Vaticano y La Habana. En un dispositivo policial y avalados por declaraciones televisivas del Tribunal Supremo, agentes de la policía política saquearon la casa de Ferrer durante su arresto y esposaron a Navarro mientras iba a ver a su hija Sayli, también presa política.

En entrevista concedida a la Fundación Recate Jurídico poco antes de su regreso a Cuba, Roque abordó esta situación y expresó su voluntad de volver al país con total conocimiento de la gravedad de la situación. “La Isla está en una situación muy difícil, no solo desde el punto de vista político sino también en lo económico y social. Me gustaría pasar un tiempo allí para poder impregnarme personalmente de lo que está sucediendo”, dijo. Se trata, para Roque, de una operación de la Seguridad del Estado contra disidentes “que son capaces de llegar al pueblo, de expresarse”.

Explicó también que su recuperación ha sido lenta. “Me siento bien y pienso regresar a Cuba. Tengo comprado el pasaje”, dijo sin ambages a la Fundación. “No creo que sea bienvenida en la Isla. Ellos apostaron por que yo me quedara en Estados Unidos, pero ellos saben muy bien que yo no me voy a quedar”.

Abrió la posibilidad de volver al país vecino por razones médicas, pero solo “un mes o dos meses”, para inmediatamente retornar. “Yo tengo mi casa en Cuba”, zanjó. “Llevo muchos años tratando de que el país se libere del comunismo”. Con cierta amargura, auguró que Cuba no tendrá un cambio por el momento debido a muchos “intereses”, tanto internos como externos, que tienden a mantener el status quo.

A punto de cumplir 80 años, Roque vivió momentos de extrema gravedad en febrero, cuando varias organizaciones manifestaron su voluntad de acompañarla en el hospital. Finalmente, aprovechando una ligera mejoría, viajó a Florida para recobrar su salud.

Nominada al premio Nobel de la Paz en 2007 y merecedora de un sinnúmero de reconocimientos, Roque fue la única mujer que formó parte del Grupo de los 75 cubanos que fueron arrestados durante la llamada Primavera Negra de 2003 y condenados a largas penas de prisión.

En 2024, la “mujer más odiada por el régimen” fue uno de los rostros del año elegidos por 14ymedio. Entonces, este diario celebraba la entrega del galardón de Mujer Coraje, que el Gobierno de EE UU otorga a quienes “han demostrado un coraje, una fuerza y un liderazgo excepcionales al defender la paz, la justicia y los derechos humanos”. Roque, sin embargo, no pudo acudir a recibir el premio en Washington porque estaba, en aquel momento, regulada.

En aquel momento, dijo a 14ymedio una frase que da la medida de su trabajo en pro de la democracia en los últimos 35 años, y su impacto en el régimen: “El odio que me tienen es terrible”.