Contra los demás cubanos empieza la cacería: "la orden de chivatear está dada" para decomisar esta "herramienta de guerra" y detener a sus dueños

La Habana/El régimen cubano ya ha comenzado la ofensiva policial contra Starlink que adelantó el lunes 14ymedio. En Placetas, Villa Clara, según informó el perfil oficialista Fuerza Pueblo, fueron decomisadas tres antenas que se conectan al sistema satelital de la empresa de Elon Musk. La publicación, que recuerda que la tenencia de estos equipos es “ilegal, al igual que su entrada al país, regulada por la Aduana de Cuba”, se ha llenado de opiniones airadas.

“¿Ya fueron a la casa de Sandro Castro y El Cangrejo?”, pregunta con sorna un usuario refiriéndose a dos de los nietos de Fidel y de Raúl Castro. Otro le responde: “Cuando prohibían entrar las computadoras y las videocaseteras, ellos y sus hijos y nietos tenían todo eso. Siempre es lo mismo. Igual que la internet: solo la autorizaban a extranjeros, y también los teléfonos celulares, pero ellos y los suyos siempre podían tener todo eso, la misma historia de siempre con esta banda”.

Los comentarios no son vanos. Mientras el Gobierno inicia sus operativos policiales contra cualquier cubano de a pie, otros privilegiados pueden presumir de dispositivos Starlink abiertamente y a plena luz del día. Así la pareja que, hace apenas unos días, se bajó de un Mercedes gris frente al Malecón de La Habana.

Lo que llevaba el auto en su parabrisas no era un folio en blanco, sino un sistema Starlink, que dejó perplejos a los transeúntes, mientras la pareja entraba en la paladar Nao

Lo que llevaba el auto en su parabrisas no era un folio en blanco, sino un sistema Starlink, que dejó perplejos a los transeúntes, mientras la pareja entraba en la paladar Nao, en Obispo 1, uno de los más caros restaurantes de la capital. El Mercedes llevaba matrícula K con fondo blanco, que designa los automóviles de extranjeros con residencia temporal, cuyas prerrogativas no son nuevas y están documentadas, por ejemplo a la hora de conseguir gasolina.

Mientras tanto, el régimen replica a través de páginas afines las consignas oportunas. Alejandro Noticias Cuba advierte de que Starlink “no es solo internet” sino “una herramienta de guerra”. Reconociendo la labor que en el operativo cumplirán los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), el perfil repite el lema “en cada cuadra un Comité, en cada barrio Revolución”.

Al mismo tiempo, arremete contra los “medios anticubanos y páginas desestabilizadoras” que “están difundiendo matrices de opinión alegando que hay ‘acoso y represión’ por el uso de antenas Starlink”. Y prosigue su alegato: “Pretenden venderte la idea de que ‘solo es conectividad’ y que prohibirlo es ‘coartar la libertad. La verdad es otra. Estamos ante una clara operación de guerra cognitiva”.

Sin aclarar si se refiere al mismo caso del operativo en Placetas, Alejandro Noticias Cuba indica que “en Santa Clara se encuentran procesadas y se le están pidiendo de 4 a 5 años de prisión a los cabecillas de una red que comercializaba antenas introducidas ilegalmente”. Al respecto recuerda el artículo 295.1 del Código Penal: “quien organice, distribuya, obtenga lucro o financie la difusión ilegal de señales satelitales, se expone a 3 a 8 años de privación de libertad, además del decomiso de los equipos”, que indica cuestan entre 1.400 y 1.700 dólares.

“En Santa Clara se encuentran procesadas y se le están pidiendo de 4 a 5 años de prisión a los cabecillas de una red que comercializaba antenas introducidas ilegalmente”

A continuación, habla de los detenidos por la incursión desde Florida en una lancha interceptada el pasado febrero, al decir que “los mercenarios no solo traían armas y explosivos; traían una estación Starlink para coordinar ataques y comunicarse con el exterior”. Por último, y después de denunciar a Estados Unidos por el “bloqueo” del acceso a cables de fibra óptica, plataformas como Zoom o PayPal o equipos para el monopolio de las comunicaciones Etecsa al tiempo que “presiona para que entren antenas Starlink de contrabando”, anima a los cubanos a denunciar “cualquier intento de introducción o venta ilegal a las autoridades”.

Lejos de aplaudir la información, la mayoría de comentaristas se muestran beligerantes en contra. Y uno de ellos dice incluso: “La orden de chivatear está dada”, parafraseando la instrucción de Miguel Díaz-Canel para reprimir las protestas multitudinarias del 11 de julio de 2021 (“la orden de combate está dada”).

Desde abril de 2025, las autoridades han venido anunciando restricciones y decomisos relacionados con los equipos Starlink. Ese mes, la Aduana informó de la confiscación de 20 kits de conexión satelital. El pasado mayo, la Gaceta Oficial publicó dos resoluciones del Ministerio de Comunicaciones que actualizaron los procedimientos de autorización técnica, homologación e importación de equipos. Las normas establecían controles sobre dispositivos de transmisión de datos y comunicaciones satelitales, aunque su aplicación dependía de las características de cada aparato y de las autorizaciones correspondientes.

La ofensiva adquirió, el pasado 9 de noviembre, una dimensión diplomática inédita que choca con la inmunidad de las embajadas. Una comunicación del Ministerio de Relaciones Exteriores, obtenida por 14ymedio, recordó a las embajadas y organismos internacionales acreditados en la Isla que la importación y utilización de dispositivos Starlink están prohibidas también para ellos. El documento remitía a una nota verbal de enero de 2025, lo que confirmaba que la advertencia formaba parte de una política restrictiva anterior.