El régimen cubano prohíbe el uso de Starlink a las embajadas extranjeras

La nota a la que tuvo acceso '14ymedio' extiende expresamente al ámbito diplomático una prohibición que las autoridades ya aplican a los ciudadanos y empresas nacionales.

El Ministerio de Relaciones Exteriores envió una nota a las misiones diplomáticas para recordarles que tampoco pueden importar los equipos de internet satelital

La Habana/El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba ha enviado una comunicación oficial a las embajadas y representaciones de organismos internacionales acreditadas en la Isla para advertirles de que no está permitida la importación ni la utilización de equipos de internet satelital Starlink. La nota, fechada este lunes 9 de noviembre y a la que tuvo acceso 14ymedio, extiende expresamente al ámbito diplomático una prohibición que las autoridades ya aplican a los ciudadanos y empresas nacionales.

El documento, dirigido a las "Honorables Misiones Diplomáticas y Representaciones de los Organismos Internacionales", recuerda el contenido de una comunicación anterior, la Nota Verbal número 2372, circulada el 6 de enero de 2025, sobre la importación y utilización de equipos de telecomunicaciones.

El ministerio subraya que "no se autoriza la importación y uso en el territorio nacional cubano de terminales de comunicaciones por satélites de Internet de la marca 'Starlink'"

El ministerio subraya que "no se autoriza la importación y uso en el territorio nacional cubano de terminales de comunicaciones por satélites de Internet de la marca 'Starlink'". La formulación no distingue entre equipos destinados al uso particular y los empleados para las comunicaciones de una sede diplomática.

La Cancillería justifica su posición invocando la soberanía nacional sobre el espectro radioeléctrico, al que califica de recurso inalienable protegido por la Constitución. Al mismo tiempo, asegura su voluntad de facilitar el desempeño de las funciones diplomáticas conforme al derecho internacional.

La comunicación no precisa si se han detectado terminales funcionando en sedes diplomáticas o si existen procedimientos abiertos por posibles infracciones. Tampoco establece sanciones específicas ni explica qué alternativas de conectividad pueden utilizar las representaciones extranjeras cuando fallan las redes nacionales.

Sin embargo, según la fuente de 14ymedio, varias embajadas y numerosas mipymes están equipadas con Starlink.

Según la fuente de '14ymedio', varias embajadas y numerosas mipymes están equipadas con Starlink

La advertencia llega en un momento en que el acceso a internet en Cuba continúa condicionado por los apagones, las averías y el deterioro de la infraestructura de Etecsa, el monopolio estatal de las telecomunicaciones. Para una misión diplomática, disponer de comunicaciones estables y de respaldo resulta especialmente importante, tanto para sus gestiones cotidianas como para responder a emergencias.

Starlink, desarrollado por SpaceX, la empresa del multimillonario Elon Musk, permite conectarse a internet mediante una constelación de satélites de órbita baja, sin depender de las redes terrestres de Etecsa. Aunque el servicio no se comercializa oficialmente en Cuba, sus terminales funcionan técnicamente en territorio nacional mediante determinadas modalidades de itinerancia contratadas desde el extranjero.

En marzo pasado, Musk reconoció públicamente esa posibilidad: "Funciona en Cuba, simplemente no se puede vender allí". Semanas después, 14ymedio documentó la instalación clandestina de antenas en viviendas de La Habana, Matanzas y Santa Clara, donde algunos usuarios recurren a baterías y paneles solares para mantener la conexión durante los cortes eléctricos.

La ofensiva oficial contra estos equipos no es nueva. En abril de 2025, la Aduana informó del decomiso de 20 kits Starlink y 85 routers en el aeropuerto de La Habana. Posteriormente, la Resolución 1/2026 del Ministerio de Comunicaciones, publicada el 21 de mayo, mantuvo las restricciones sobre terminales satelitales y otros dispositivos capaces de establecer comunicaciones fuera de las redes autorizadas.

La pasada semana, las autoridades también reclamaron vigilancia comunitaria para detectar repetidores de telefonía móvil instalados sin permiso, alegando posibles interferencias radioeléctricas.

La prohibición ya ha tenido consecuencias para los usuarios de Starlink en Cuba. El pasado 24 de octubre, varios vendedores de antenas satelitales en Santa Clara fueron condenados a penas de entre cuatro y cinco años de prisión. Las autoridades decomisaron 37 equipos durante registros en viviendas de vendedores y compradores. Estos últimos habrían recibido multas de 100.000 pesos, además de perder las antenas.