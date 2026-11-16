Preparan una ofensiva policial con un registro "cuadra por cuadra de quién tiene Starlink"

La conexión satelital se busca como alternativa a las deficiencias de Etecsa, el monopolio estatal de las telecomunicaciones.

Algunos usuarios retiran sus antenas ante las amenazas del régimen de decomisar esos aparatos por constituir un supuesto riesgo para "la seguridad nacional"

La Habana/En las azoteas de Los Sitios, uno de los barrios más densamente poblados de La Habana, los palomares y los tanques de agua han comenzado a compartir espacio con unos dispositivos que las autoridades cubanas miran con creciente recelo: las antenas de Starlink. Algunas permanecen a la vista, otras se disimulan detrás de cubiertas improvisadas.

Caleb, de 21 años, ha observado esa transformación desde su palomar, donde cría más de una docena de aves. "Al principio solo veía tanques de agua y jaulas como las mías, pero ahora hay paneles solares y también antenas de Starlink", cuenta a 14ymedio. "Aunque la gente las tapa es fácil de saber de qué se trata".

Un viejo tanque plástico, una cortina o una malla pueden servir para disimular una terminal satelital. Algunos materiales no metalizados permiten el paso de las ondas de radio, aunque pueden debilitar la señal, especialmente cuando se humedecen.

Hace unos días, la madre de Caleb le transmitió una advertencia. La mujer continúa vinculada a los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) y asiste ocasionalmente a reuniones con dirigentes municipales o provinciales. Según el joven, en uno de esos encuentros se informó de que las autoridades estaban realizando un "levantamiento cuadra por cuadra de quién tiene Starlink".

Caleb se apresuró a advertir a varios conocidos. Algunos, asegura, ya han retirado sus equipos y otros piensan hacerlo "hasta que pase el temporal".

En distintas localidades de Cuba, los propietarios de Starlink temen que las autoridades intensifiquen la búsqueda de antenas, identifiquen a sus usuarios y apliquen nuevas sanciones

La preocupación no se limita a las azoteas habaneras. En distintas localidades de Cuba, los propietarios de Starlink temen que las autoridades intensifiquen la búsqueda de antenas, identifiquen a sus usuarios y apliquen nuevas sanciones. Las advertencias circulan entre vecinos, compradores y vendedores, mientras la conexión satelital se extiende como alternativa a las deficiencias de Etecsa, el monopolio estatal de las telecomunicaciones.

La batalla del Gobierno cubano contra Starlink no es nueva. Desde abril de 2025, las autoridades han anunciado restricciones y decomisos relacionados con estos equipos. Ese mes, la Aduana informó de la confiscación de 20 kits de conexión satelital y de la retención de otros dispositivos de telecomunicaciones.

En mayo de 2026, la Gaceta Oficial publicó dos resoluciones del Ministerio de Comunicaciones que actualizaron los procedimientos de autorización técnica, homologación e importación de equipos. Las normas establecen controles sobre dispositivos de transmisión de datos y comunicaciones satelitales, aunque su aplicación depende de las características de cada aparato y de las autorizaciones correspondientes.

La ofensiva adquirió, el pasado 9 de noviembre, una dimensión diplomática inédita que choca con la inmunidad de las embajadas. Una comunicación del Ministerio de Relaciones Exteriores, obtenida por 14ymedio, recordó a las embajadas y organismos internacionales acreditados en la Isla que la importación y utilización de dispositivos Starlink están prohibidas también para ellos. El documento remite a una nota verbal de enero de 2025, lo que confirma que la advertencia forma parte de una política restrictiva anterior.

La ofensiva adquirió, el pasado 9 de noviembre, una dimensión diplomática inédita que choca con la inmunidad de las embajadas

Pero uno de los argumentos más reveladores de las autoridades no aparece en las disposiciones aduaneras. Este sábado, el periódico oficialista 5 de Septiembre publicó un artículo de Pablo Morales Concepción, director territorial de Control del Ministerio de Comunicaciones en Cienfuegos, que presenta Starlink como un problema de seguridad y soberanía nacional.

El funcionario señala que este tipo de dispositivo utiliza sistemas de cifrado y que su tráfico circula a través de infraestructura extranjera, sin posibilidad de auditoría por parte de las autoridades cubanas. Entre los riesgos que enumera figuran la transmisión de información sin supervisión estatal, la creación de redes paralelas de comunicación y la circulación de contenido no regulado.

La preocupación expresada por Morales Concepción va más allá de las posibles interferencias radioeléctricas o de la ausencia de permisos. Su artículo identifica como un riesgo para la seguridad nacional la existencia de comunicaciones que escapan a la supervisión del Estado. Esa independencia de la infraestructura de acceso de Etecsa es, precisamente, uno de los principales atractivos de Starlink para muchos usuarios de la Isla.

"Ya estoy muy mayor para estarme escondiendo y lo que vi en la Estación daba miedo, porque hablaban de Starlink como si uno estuviera preparando una bomba"

Para Marcia, de 66 años, cuyo nombre ha sido cambiado para proteger su identidad, el temor a perder esa conexión dejó de ser una posibilidad abstracta.

"Mi hijo me mandó el dinero para comprarme un Starlink porque comunicarnos era cada vez más difícil y él se pone muy ansioso allá en Miami por saber de mí y de su papá que sufre de ELA", cuenta a 14ymedio.

En mayo, el emigrado envió 1.500 dólares y su madre contactó a través de Facebook con unos vendedores informales que ofrecían entregar el dispositivo a domicilio. Una pareja joven llegó en una moto eléctrica, comprobó que el equipo funcionaba y dejó configurada la conexión para que el hijo pudiera pagar la suscripción desde Estados Unidos.

El terminal, procedente de México según indicaba la caja, quedó instalado en un balcón que no era visible desde la calle. Durante las primeras semanas, todo funcionó sin dificultades. Marcia pudo volver a ver a su hijo mediante videollamadas y acceder a páginas que antes no conseguía abrir.

Hasta que un policía apareció en su vivienda con una citación.

En la estación le dijeron que su nombre figuraba en un chat de WhatsApp de unos vendedores informales investigados por comercializar equipos Starlink. Los agentes, según recuerda, vincularon esa actividad con la "Seguridad Nacional".

Marcia aseguró que había contactado con los comerciantes porque estaba interesada en una cafetera eléctrica que finalmente no compró. En los mensajes escritos nunca había mencionado Starlink y los detalles de la compra se habían tratado mediante una llamada.

"Algunos recibieron multas y también oí que habían salido varias patrullas para hacer un registro en una casa de gente que vendía Starlink”

Según su relato, logró salir sin sanción gracias a aquella explicación. Cree que también pudieron favorecerla sus canas y la ausencia de antecedentes penales.

"Libré de milagro porque ese mismo día en la estación había otras personas en la misma situación y algunos recibieron multas y también oí que habían salido varias patrullas para hacer un registro en una casa de gente que vendía Starlink”.

Al regresar a su apartamento, Marcia decidió desprenderse del equipo y pidió a su hijo que cancelara la suscripción. "Yo no puedo vivir con este susto", reconoce. "Ya estoy muy mayor para estarme escondiendo y lo que vi en la Estación daba miedo, porque hablaban de Starlink como si uno estuviera preparando una bomba en la casa".

Para localizar las terminales de Starlink, las autoridades podrían recurrir a distintos métodos de vigilancia tecnológica. Uno de ellos es el empleo de analizadores de espectro radioeléctrico y equipos de radiogoniometría, capaces de identificar emisiones de radiofrecuencia y estimar su procedencia. También podrían utilizar drones para observar azoteas y terrazas, o examinar imágenes aéreas en busca de las características antenas del servicio satelital.

Pero el recurso más sencillo, barato y potencialmente eficaz para descubrir estos equipos es menos sofisticado: la delación. Una denuncia de un vecino, la vigilancia de los CDR o el aviso de alguien que conoce la existencia de una conexión clandestina pueden conducir a las autoridades hasta una vivienda sin necesidad de desplegar costosos dispositivos de rastreo. En un país donde el aparato de vigilancia política ha descansado durante décadas en una extensa red de informantes y colaboradores, este es el mecanismo más barato y efectivo de rastreo.

La comercialización informal de Starlink ya ha dado lugar a actuaciones penales y administrativas

La comercialización informal de Starlink ya ha dado lugar a actuaciones penales y administrativas, según informaciones difundidas por fuentes oficialistas. El pasado octubre, una publicación afín al Gobierno informó de condenas de cuatro y cinco años de prisión contra vendedores de antenas en Santa Clara. También mencionó la ocupación de 37 equipos y multas de 100.000 pesos a compradores.

A las afueras de Matanzas, un adolescente de 16 años utiliza un Starlink Mini para jugar en línea con sus amigos. Su padre, emigrado hace varios años, le envió el dinero para comprar el dispositivo y paga la suscripción desde el extranjero. "Yo tengo un grupo de amigos que me pagan una cuota porque les comparto la señal, todos somos del mismo barrio", cuenta el muchacho, que pide el anonimato.

Para distribuir la conexión, el grupo dispone de routers, antenas wifi y cables de red. También ha conseguido estaciones de energía EcoFlow y paneles solares para mantener los equipos funcionando durante los apagones. El joven asegura que su objetivo es "jugar y escapar un poco de todo lo que está pasando".

"No nos metemos en nada de política, yo no sé por qué ahora la han cogido con esto", lamenta. "La mayoría de la gente que yo conozco que tiene un Starlink lo usa para negocios, ver videos, jugar y no meterse en nada conflictivo".

En su barrio, según explica, la cobertura de Etecsa es muy deficiente y la torre de telecomunicaciones cercana suele quedar fuera de servicio por falta de baterías. El último apagón, asegura, duró tres días. "¿Por qué quieren quitarnos lo único que nos mantiene sin coger una lancha para irnos de este país?", cuestiona.

"¿Por qué quieren quitarnos lo único que nos mantiene sin coger una lancha para irnos de este país?"

Mientras tanto, en San Miguel del Padrón, otro usuario de Starlink reconoce que su conexión tiene un destino muy distinto: gestionar apuestas de la bolita, el juego de azar clandestino que conserva una amplia presencia en la vida cotidiana cubana.

"No hay manera de tener los números ganadores de manera rápida si no usas uno de estos aparatos", asegura el apuntador. Pero conocer los resultados de la lotería de Florida es solo una parte de su actividad. La comunicación con los clientes se realiza principalmente mediante WhatsApp.

"La gente me dice a qué número quiere ponerle qué cantidad y todo eso va por el móvil, nada de papelitos". Un ayudante se encarga de recoger el dinero de las apuestas. En ocasiones también se aceptan transferencias electrónicas, aunque el apuntador prefiere evitarlas por temor a que esos movimientos llamen la atención de las autoridades.

La conexión estable le permite mantener informados a los clientes y reducir las disputas por resultados o apuestas mal registradas. "Sin Starlink ya yo hubiera terminado con una puñalada porque la gente se pone difícil cuando hay algún error con los números, o han pasado varias horas y no se ha dicho cuáles son los ganadores", explica.

Ahora teme que las restricciones contra las antenas compliquen todavía más una actividad que ya es ilegal. "Tengo amigos, con buenas relaciones, que me avisan y por estos días me han dicho que me esté quieto, que saque la antena de mi casa porque se me van a tirar".

Su principal preocupación es que demasiadas personas conocen la existencia del dispositivo. "Mi negocio es clandestino pero público y basta un chivatazo para que se me lancen encima", reconoce.

La expansión de Starlink también plantea interrogantes sobre las rutas de entrada de los dispositivos, su comercialización y el posible uso político que las autoridades podrían hacer

La expansión de Starlink también plantea interrogantes sobre las rutas de entrada de los dispositivos, su comercialización y el posible uso político que las autoridades podrían hacer de las operaciones de distribución. El tamaño de los dispositivos, cada vez más pequeños y portátiles, permite camuflarlos en el interior de otros dispositivos electrónicos como televisores.

Una fuente involucrada en el mercado internacional de las telecomunicaciones satelitales aseguró a 14ymedio, bajo condición de anonimato, que durante el primer trimestre de 2026 se realizó una compra de más de 1.000 equipos Starlink Mini en el extranjero, destinados a Cuba. Según su relato, el pedido fue tan grande que agotó con las existencias entre los distribuidores oficiales de Starlink en aquel mercado. Los proveedores habrían tenido incluso que comprometer futuras entregas para completar la operación.

La fuente sostiene que el servicio ofrece prestaciones más limitadas que las conexiones comerciales habituales, pero suficientes para navegar por internet, utilizar WhatsApp, acceder a redes sociales y consultar plataformas de video. Según su interpretación, la iniciativa buscaría facilitar el acceso a comunicaciones independientes de Etecsa, en un país donde los apagones, las deficiencias de cobertura y el bloqueo de determinados sitios web dificultan la conexión a internet.

Lo que más le sorprende no es únicamente la cantidad de terminales adquiridas, sino la aparente facilidad con que habrían entrado en Cuba y llegado posteriormente a sus destinatarios. Por su experiencia en el sector, considera improbable que una operación de semejante volumen se desarrollara en tan poco tiempo sin conocimiento, autorización o colaboración de determinadas autoridades cubanas.

Según numerosos testimonios publicados en foros de internet, algunos de estos dispositivos funcionan en Cuba sin una suscripción activada por el usuario

Según numerosos testimonios publicados en foros de internet, algunos de estos dispositivos funcionan en Cuba sin una suscripción activada por el usuario ni sus familiares en el extranjero. Aunque SpaceX no ha confirmado públicamente la existencia de un programa gratuito específico para Cuba ni su duración, los relatos coinciden con la información proporcionada a 14ymedio por esta fuente, según la cual determinados equipos estarían recibiendo servicio sin que sus destinatarios paguen una mensualidad.

La fuente plantea, además, la posibilidad de que las autoridades presenten eventualmente la entrada masiva de estos equipos como una operación de subversión organizada desde el exilio. En su interpretación, la compra y distribución de terminales financiadas desde el extranjero podría servir de argumento para acusar a determinados sectores de intentar crear una infraestructura de comunicaciones paralela, destinada a difundir información ajena al control estatal o facilitar la coordinación de protestas.

Esa hipótesis encuentra un punto de contacto con el discurso que ya aparece en los medios oficiales, como el artículo de 5 de Septiembre sobre los supuestos peligros de Starlink para la seguridad nacional.

En ese escenario, las antenas de Starlink se han convertido en algo más que una alternativa tecnológica. Para unos representan la posibilidad de hablar con sus familiares, mantener un negocio o escapar durante unas horas de la crisis cotidiana. Para las autoridades, según el discurso que comienza a perfilarse en los medios oficiales, constituyen una herramienta que podría favorecer un estallido social. Y, a diferencia de lo que pasó el 11 de julio de 2021, no habría manera de desconectar las redes.

A Maykel la prohibición alrededor de estas antenas en Cuba lo tocó aunque lleva años residiendo en Florida. Cuando fue a enviar un paquete a su familia en La Habana a través de la empresa Cubamax, una empleada le advirtió con seriedad: “Nada de enviar Starlink a Cuba camuflado en la paquetería, tú familia puede ir presa si recibe algo así”. El emigrado tomó muy en serio la amenaza y avisó a sus parientes de que “la cosa se ha puesto muy mala” alrededor de los dispositivos de Musk.

La posibilidad de ofrecer internet gratuito mediante Starlink también ha formado parte de los contactos entre Washington y La Habana. En abril pasado, un alto funcionario del Departamento de Estado estadounidense reveló a la agencia EFE que una delegación de su país había planteado al Gobierno cubano permitir el acceso a la red satelital de Elon Musk de manera gratuita, rápida y confiable. La propuesta llegó semanas después de que el empresario confirmara públicamente que Starlink funcionaba en Cuba, aunque no podía comercializarse allí. Hasta el momento las autoridades de la Isla no se han pronunciado sobre ese ofrecimiento pero la actual ojeriza contra estos dispositivos revela claramente su posición.

En las azoteas de Los Sitios, mientras tanto, algunos propietarios precavidos ya han optado por retirar sus equipos antes de que se desate la cacería por las antenas clandestinas. No necesitan saber si las autoridades cuentan con instrumentos capaces de localizar un dispositivo desde la distancia. Les basta con sospechar que alguien, desde una ventana cercana o en una reunión del barrio, puede señalar el techo donde está escondida.