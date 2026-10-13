Maykel Castillo 'Osorbo' vuelve a ser víctima de tratos vejatorios en la prisión de Guanajay

Madrid/La activista Anamely Ramos denunció este lunes que 30 guardias de la brigada especial se unieron a funcionarios de prisiones de la cárcel de Guanajay, en Artemisa, y otros centros penitenciarios de la provincia para una requisa de grandes dimensiones que afectó a Maykel Castillo, Osorbo.

El registro se produjo el pasado viernes 9 de octubre y, según Ramos “las cosas se pusieron un poco violentas”. Aunque la activista asegura desconocer detalles, afirma que los guardias esposaron a varios presos, entre ellos al rapero, y lo sujetaron entre varios para pelarlo.

“La prisión de Guanajay, al menos el área de la incrementada, se ha mantenido medio incomunicada desde hace par de meses”, denuncia la activista, que sostiene que en toda la cárcel hay, en estos momentos, un solo teléfono para todos los internos. “Es por eso que saber las cosas desde allá es más difícil ahora, y también porque persisten muchas especulaciones sobre dónde y cómo está Maykel, y está claro que la policía política se va a aprovechar de eso”, denuncia.

Ramos ha aprovechado la publicación para recordar que EE UU concedió a Osorbo un parole humanitario a mediados de julio por el que podría abandonar la Isla, “pero la Seguridad del Estado y, por tanto, el régimen cubano no quiere dejarlo salir, ni de Cuba ni de la cárcel”, reivindica la historiadora de arte, que ha subrayado nuevamente la inocencia del artista. “Maykel ES inocente. Y solo por eso merece estar en libertad, como mismo lo merecen los cientos de presos políticos que tenemos. No creo que haya que inventar la tercera pata al gato sobre una verdad obvia”, remarcó.

“Es por eso que saber las cosas desde allá es más difícil ahora, y también porque persisten muchas especulaciones sobre dónde y cómo está Maykel"

Osorbo recibió el permiso del Gobierno estadounidense pocos días después de que un documento similar sirviera para que Luis Manuel Otero Alcántara se instalara en Miami. Ambos artistas fueron juzgados en junio de 2022 en una misma causa en la que el tribunal los condenó por los delitos de atentado, resistencia, desacato, desórdenes públicos y difamación de instituciones, organizaciones, héroes y mártires.

Los hechos por los que se les procesaron ocurrieron a principios de abril de 2021, cuando organizaron una fiesta en la calle, a las puertas de Damas 955, sede del MSI y residencia de Alcántara, donde se cantó Patria y Vida. En aquella ocasión, la Policía, que había desplegado un fuerte operativo en toda esa zona de La Habana Vieja, intentó detener a Maykel Osorbo, pero él se resistió. La imagen del rapero con la esposa en una muñeca colgando se hizo viral. En mayo, las autoridades detuvieron al rapero y en julio, cuando se dirigía a protestar el 11 de julio, a Otero Alcántara.

Este último fue condenado a cinco años de prisión, menos que los ocho que recibió Osorbo. A pesar de las insistentes reclamaciones de organizaciones nacionales e internacionales y Gobiernos de todo el mundo que pidieron la liberación de ambos –considerados presos de conciencia–, Otero Alcántara solo salió de la cárcel una vez extinguida íntegramente la pena. Además, durante varios días el artista estuvo en paradero semi desconocido –aunque tuvo un breve contacto con su familia– y llegó a EE UU once días después de dejar la prisión de Guanajay.

A ese mismo centro fue trasladado Osorbo entonces, procedente de Kilo 8, en Pinar del Río, y antes de Kilo 5, en la misma provincia y donde estuvo la mayor parte de su condena. Al rapero le quedan por cumplir más de tres años de prisión, ya que se le impusieron nueve y lleva encarcelado desde mayo de 2021.

Ramos ha rematado su post con unas palabras enviadas por Osorbo. “Cuando mi tranquilidad espiritual supera el límite de la tranquilidad, de pronto aparece un estúpido a romperla, por cosas de frustrados. Pececito blanco, escucha: los tiburones están en el océano, así que déjame en mi ‘tranquilidad’ espiritual y no te metas conmigo. Respétate, para que se te pueda respetar, ¿ok? Me llevas una de ventaja, vas adelante… pero eso hasta un día. No me fermenten”.