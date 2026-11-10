Mercaful, la nueva empresa que vende balitas de gas en dólares y a precios prohibitivos en La Habana

La Habana/Una plataforma desconocida empezó este martes a despachar en La Habana cilindros de gas a 100 dólares la unidad, pagados desde el extranjero. Bajo el nombre de Mercaful, similar a la razón social de una empresa cubanoamericana de Tampa (Florida), la compañía abrió su negocio en Matanzas en julio y amplió las ventas a Holguín en octubre, antes de dar el salto a la capital cubana, donde sus precios son aún más altos.

Su punto de venta en la capital se encuentra en el barrio de Lawton, en el municipio de Diez de Octubre, donde 14ymedio constató que el local estaba repleto de cilindros, pero no se hacían ventas directas, ya que debían realizarse a través de la plataforma digital, aunque el punto de recogida es allí. Una señora mayor frente a la cerca preguntaba por el procedimiento y lamentaba los elevados precios. Por una balita nueva, Mercaful cobra actualmente 92 dólares en Matanzas, 94 en Holguín y 100 en La Habana.

La empresa utiliza su propio modelo de cilindro, de 8 kg. En la segunda compra, cuando el cliente entrega el envase vacío, la tarifa baja a 50 dólares. Las balitas de Mercaful son distintas de las que circulan en el resto del país o de las que venden otras empresas desde fuera de la Isla, como Supermarket, por lo que el comprador debe estar inscrito en la plataforma y llevar el mismo modelo de cilindro para acceder a la rebaja. La transparencia sobre el costo del intercambio también es opaca: muchos anuncios se limitan a presentarlo como “un precio mucho mejor”, sin precisar la cifra.

Por una balita nueva, Mercaful cobra actualmente 92 dólares en Matanzas, 94 en Holguín y 100 en La Habana

De hecho, en julio, cuando la compañía empezó a vender balitas en Matanzas, a 87 dólares, la recarga costaba solo 20; pocos después subió a 24 y, tras un par de meses, a 45, sin explicaciones. Este mecanismo, que ata al cliente a la empresa y promete un descuento que luego no cumple, ha sido criticado por los compradores e incluso por la prensa oficial.

En octubre, un periódico local de Matanzas criticaba esa estrategia de Mercaful. Citando a especialistas, el medio señala que la empresa pierde así confianza y credibilidad de los clientes, más allá de los cuestionamientos legales que implica la protección al consumidor, ya que la firma no mantuvo el precio de recarga para los clientes fundadores ni ofreció compensaciones.

Mercaful no ofrece información sobre el registro y los dueños de la compañía. Los términos y condiciones publicados en su página de compras no mencionan la razón social de la empresa ni incluyen ningún dato que permita identificarla. Sin embargo, el nombre coincide con el de una plataforma de comercio electrónico multitienda de la corporación ASC International USA, con sede en Tampa, cuyo vicepresidente ejecutivo es el cubanoamericano Vicente Amor.

La compañía figura en los registros estadounidenses como transportista marítimo de carga y entre las empresas de EE UU que han exportado productos a la Isla. El empresario Vicente Amor se conoce por su activismo contra las sanciones estadounidenses a Cuba y ha estado ligado a varias compañías que hacen negocios con el Gobierno cubano. Los medios oficiales de La Habana lo mencionan con frecuencia como un aliado en EE UU.

El nombre coincide con el de una plataforma de comercio electrónico multitienda de la corporación ASC International USA

Aunque Mercaful se presenta en sus redes como “la primera plataforma para la comercialización de gas licuado en Cuba”, ha llegado después de otras como Supermarket23 o Cubamax, que se han apuntado a este mercado en dólares que ha crecido este año ante la falta de distribución estatal y la apertura a la venta en divisas. Sin embargo, la experiencia de los últimos meses muestra que la existencia de puntos de venta en dólares no garantiza un suministro estable ni resuelve las dificultades de quienes no disponen de moneda extranjera.

Como ha reportado este diario, la estatal Unión Cuba-Petróleo (Cupet) cobra hasta 80 dólares por sus cilindros en Sancti Spíritus y, según testimonios de residentes, 89 en la Isla de la Juventud. Este martes, en los comentarios a una publicación en la que Cupet negaba que fuera a reanudar la distribución de gas a la población, varios usuarios denunciaron que en Cojímar la empresa estatal los vende hoy a 70 dólares.

Para poner en perspectiva el costo del producto, el salario mínimo en Cuba es de 3.210 pesos mensuales, equivalentes a unos 3,49 dólares al cambio informal de 920 pesos por dólar, registrado esta jornada. Así, un cilindro de 100 dólares cuesta casi 29 veces el salario mínimo mensual, mientras que el de 70 dólares equivale a más de 20.

Un cilindro de 100 dólares cuesta casi 29 veces el salario mínimo mensual en Cuba, mientras que el de 70 dólares equivale a más de 20

En mayo pasado, 14ymedio comprobó que las balitas comercializadas por ProGas a través de la plataforma KMCero, presentada como privada, utilizaba instalaciones y canales logísticos vinculados a Cupet, mientras los consumidores seguían sin recibir sus asignaciones habituales.

EE UU incluyó a la estatal Cupet en su lista de entidades sancionadas este año, una medida que bloquea los bienes de la empresa bajo jurisdicción estadounidense y prohíbe transacciones con ella. Washington justificó la decisión por la relación de la compañía con el conglomerado militar Gaesa. Las sanciones añaden obstáculos a las operaciones de importación, procesamiento y distribución de combustibles en Cuba y agravan la crisis energética que el país arrastra desde hace años.