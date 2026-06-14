EE UU autoriza el regreso de un cubano deportado a Cuba con proceso migratorio activo

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) otorgará un 'parole' que permitirá a Emilio Nieves-Matanzas regresar a Florida y continuar regularizando su residencia

Madrid/El cubano Emilio Nieves-Matanzas, quien fue deportado a Cuba el pasado mes de mayo tras pasar cinco meses en centros de detención de EE UU, recibirá un permiso especial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para regresar legalmente a Florida.

Emilio Nieves-Matanzas residía en EE UU con un documento I-220A –también conocido como “libertad bajo palabra”– desde 2022. El 23 de noviembre de 2025 fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante una parada de tránsito y fue trasladado al centro de detención de Louisiana. El juez de inmigración le había negado el caso de asilo, pero la defensa presentó una apelación dentro del plazo legal, además de un habeas corpus.

El pasado 21 de mayo Nieves-Matanzas fue deportado a Cuba, a pesar de que su familia y su defensa habían denunciado que su caso seguía pendiente de resolución y que por tanto la deportación era ilegal. Su abogado, Rafael Verde, declaró a Telemundo que la forma en que sacaron a Nieves-Matanzas del país era inconstitucional.

“Estados Unidos no tiene la potestad de deportar a una persona a su país porque están esperando una decisión de una corte superior”, afirmó Verde, quien agregó que la decisión “está en contra de todas las protecciones que ofrece el Gobierno de los EE UU a las personas migrantes”.

“Estados Unidos no tiene la potestad de deportar a una persona a su país porque están esperando una decisión de una corte superior”

El abogado recalcó que no es normal que una persona deportada regrese, pero que el caso de Nieves-Matanzas es especial. “Empujamos hasta el nivel en el que ellos mismos quisieron rectificar el error”, dijo Verde. DHS otorgará el parole a Nieves-Matanzas y, una vez en Florida, continuará tramitando su residencia legal.

El caso despierta esperanzas entre otros cubanos deportados de EE UU cuyos procesos legales seguían activos. El pasado 21 de mayo, junto con Nieves-Matanzas, también fue deportado el cubano Javier Batista, quien había sido detenido el 6 de junio de 2025 en una corte de inmigración en Orlando.

Su hija, Mary Batista, denunció en declaraciones a Telemundo que las autoridades nunca le informaron sobre los sucesivos traslados de su padre entre centros de detención y que únicamente le comunicaron que ya no se encontraba en el país. La defensa había presentado tanto un recurso de apelación como una solicitud de habeas corpus, aún pendientes de resolución, circunstancias similares a las denunciadas en el caso de Nieves-Matanzas.

Mary Batista no supo dónde se encontraba su padre hasta que este la llamó desde Cuba. Según relató, su padre le dijo que lo habían mandado allí “a morirse”, debido a su avanzada edad y a sus problemas de salud, entre ellos la diabetes.

“Esencialmente lo que el gobierno hizo fue: le pasó por encima al juez. Ahora estamos entrando en un proceso para ver si podemos regresar a nuestro cliente de Cuba”

La abogada Leslie Cabrera declaró a Telemundo que la deportación había sido ilegal: “Esencialmente lo que el gobierno hizo fue: le pasó por encima al juez. Ahora estamos entrando en un proceso para ver si podemos regresar a nuestro cliente de Cuba”.

Otro cubano deportado el pasado mayo en similares condiciones fue Alejandro Ramírez Díaz. El migrante permaneció 41 días en Cuba, tiempo en que su abogada, Gladys Carredeguas, presentó recursos legales en los que expuso “fallas graves” en el proceso. Pese a que consiguió su retorno a EE UU con parole, el hombre permanece ahora bajo custodia del ICE.

En lo que va de año, EE UU ha deportado a Cuba a 612 personas, muchas de ellas con procesos en curso, como en los casos mencionados.

La política migratoria de EE UU hacia los cubanos se ha endurecido en los últimos años, junto con el aumento de detenciones en cortes de inmigración y una mayor presión sobre personas con formularios I-220A y otros casos en trámite.

En lo que va de año, EE UU ha deportado a Cuba a 612 personas, muchas de ellas con procesos en curso, como en los casos mencionados

Grupos como Human Rights Watch y la American Civil Liberties Union (ACLU) han advertido del uso creciente de procedimientos de expedited removal, que permiten expulsiones aceleradas; así como de traslados a terceros países, lo que incrementa la incertidumbre legal de migrantes con procesos abiertos.

Según un informe de Human Rights Watch, entre enero de 2025 y marzo de 2026, EE UU deportó a 4.353 cubanos a México. De ellos, el 26% no tenía antecedentes penales y el 16% tenía casos pendientes sin condena.