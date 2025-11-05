Marco Rubio se reúne en Washington con el opositor cubano José Daniel Ferrer

El encuentro se produce mientras el Departamento de Estado refuerza sus críticas al régimen de la Isla e incrementa la presión sobre sus principales aliados en la región.

El secretario de Estado reiteró su compromiso con “la búsqueda de democracia, prosperidad y libertades fundamentales” en la Isla

La Habana/El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, sostuvo este miércoles un encuentro en Washington con el líder opositor cubano José Daniel Ferrer, quien llegó al exilio el pasado 13 de octubre tras su salida forzada de la Isla. A través de un comunicado oficial, el viceportavoz principal del Departamento de Estado, Tommy Pigott, señaló que

“Rubio expresó su admiración por la valentía y la resiliencia de Ferrer ante la opresión del régimen cubano”.

Según el texto, el secretario y el líder de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu) hablaron sobre la situación en el oriente del país tras el paso del huracán Melissa, que dejó tras de sí una estela de destrucción y pobreza en provincias como Santiago de Cuba, Holguín, Granma y Guantánamo.

Ferrer, quien fue excarcelado recientemente y forzado a abandonar el país tras años de prisión y hostigamiento, insistió en la necesidad de que la ayuda humanitaria de Washington llegue directamente “a manos del pueblo” y no sea canalizada a través del régimen. En su conversación con Rubio, subrayó el papel de la Iglesia católica como una vía confiable para distribuir la asistencia, en medio del colapso del sistema estatal de atención social.

“Estados Unidos está comprometido con apoyar al pueblo cubano en su búsqueda de democracia, prosperidad y libertades fundamentales”, reiteró Rubio, quien calificó la labor de Ferrer y de otros disidentes como “fundamental para el movimiento prodemocrático en la Isla”.

El secretario de Estado, que asumió el cargo a inicios del año como parte de la Administración republicana, publicó además un mensaje en su cuenta de X: “Nos alegra que se haya liberado de la represión, y Estados Unidos sigue apoyando a Ferrer y a todos los cubanos que luchan por la libertad y la justicia”. El mensaje estuvo acompañado de dos fotografías del encuentro en el edificio del Departamento de Estado y ha recibido decenas de miles de visualizaciones.

En un video difundido en las redes sociales, Ferrer agradeció a Rubio y a su equipo por la solidaridad con los cubanos afectados por el huracán Melissa. Describió al secretario de Estado como un hombre “muy inteligente y muy bien informado sobre todo lo que pasa en Cuba”.

En la tarde de este miércoles el líder de la Unpacu recibirá el Premio Libertad, entregado por el Instituto Republicano Internacional (IRI). Ferrer, de 55 años, manifestó que recibirá el galardón en nombre de todos los que sufren prisión en regímenes tiránicos.

El encuentro con Ferrer se produce mientras el Departamento de Estado refuerza sus críticas al régimen de la Isla e incrementa la presión sobre sus principales aliados en la región. Rubio, un político de ascendencia cubana y firme crítico del castrismo, ha reiterado que su administración no reanudará los canales de cooperación con La Habana mientras continúe la represión y no existan avances concretos hacia la apertura política.