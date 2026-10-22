Mario Díaz-Balart recibe en Miami el Premio Campeón de la Libertad 2026 de la NED

Madrid/El congresista republicano Mario Díaz-Balart recibió este miércoles el Premio Campeón de la Libertad 2026, otorgado por la Fundación Nacional para la Democracia (NED), durante una ceremonia en la Torre de la Libertad de Miami, con la participación de dirigentes políticos y representantes del exilio cubano.

En declaraciones a Martí Noticias, calificó el reconocimiento de “profundo honor” y se refirió a otros presentes: “Son héroes, héroes de la causa, héroes míos”.

Al anunciarse el premio el martes, Díaz-Balart destacó el significado especial de recibirlo en la Torre de la Libertad de Miami: “Como hijo de exiliados cubanos, recibir este reconocimiento en un lugar emblemático que dio la bienvenida a tantas familias que huían de la tiranía comunista tiene un significado especial”, afirmó.

“Durante mi servicio en el Congreso, he trabajado para garantizar que quienes luchan por la libertad tengan un aliado firme en EE UU”, declaró Díaz-Balart

El congresista defendió también su actuación en Washington: “Durante mi servicio en el Congreso, he trabajado para garantizar que quienes luchan por la libertad tengan un aliado firme en Estados Unidos”. Mencionó especialmente a cubanos, venezolanos y nicaragüenses que han resistido “décadas de represión autoritaria”.

“He dado prioridad constantemente a los esfuerzos que anteponen la seguridad nacional de Estados Unidos y protegen el dinero de los contribuyentes, al tiempo que promueven la libertad de expresión, la independencia de la prensa y los valores democráticos en todo el mundo”, aseguró. Y añadió que sigue “comprometido a garantizar que sus voces sean escuchadas, que sus sacrificios sean recordados y que su lucha por la libertad siga siendo una prioridad de la política exterior estadounidense”.

El expresidente colombiano Álvaro Uribe, presente en la ceremonia de Miami, consideró el premio “enormemente merecido”. “Él ha estado presente en todas las horas”, aseguró a Martí Noticias. Iván Duque, María Corina Machado y la vicepresidenta de Taiwán, Bi-khim Hsiao, enviaron mensajes grabados.

María Corina Machado agradeció su respaldo a los presos políticos venezolanos y lo llamó “un verdadero amigo de Venezuela”

Machado agradeció al congresista su respaldo a los presos políticos venezolanos y lo llamó “un verdadero amigo de Venezuela”. Recordó las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, tras las cuales Díaz-Balart pidió a Washington que desconociera las maniobras de Maduro para mantenerse en el poder y restableciera las sanciones contra su régimen. La dirigente defendió que apoyar la democracia venezolana no es un acto de caridad, sino una inversión que también beneficia a la seguridad de Estados Unidos.

El ex senador Mel Martínez describió al homenajeado ante Martí Noticias como “un luchador infatigable por la libertad de Cuba”, cuyo trabajo también alcanza a Nicaragua y Venezuela. Ninoska Pérez Castellón destacó su apoyo a las víctimas de la represión, mientras Rosa María Payá declaró al mismo medio: “Ha sido un campeón de la causa de la libertad de Cuba en el Congreso de los Estados Unidos”.

Peter Roskam, presidente de la junta directiva de la NED, entregó la estatuilla, que representa a la Diosa de la Democracia de las protestas de Tiananmén de 1989, después de un diálogo entre el congresista y Damon Wilson, presidente de la fundación.

Peter Roskam, presidente de la junta directiva de la NED, entregó la estatuilla, que representa a la Diosa de la Democracia de las protestas de Tiananmén de 1989

Nacido en Fort Lauderdale en 1961, Díaz-Balart es hijo de Rafael Díaz-Balart, dirigente político durante el Gobierno de Fulgencio Batista. Su hermano Lincoln, fallecido en 2025, también fue congresista republicano. Mario ocupa un escaño federal desde 2003, después de desempeñar distintos cargos legislativos en Florida.

Actualmente preside un subcomité de Asignaciones Presupuestarias de la Cámara de Representantes. En abril, un proyecto presupuestario contemplaba 75 millones de dólares para programas vinculados a Cuba: 35 millones para la NED y 40 millones para Radio y TV Martí. La propuesta aún debía completar su tramitación legislativa.

En febrero, Díaz-Balart pidió junto con otros congresistas que el Departamento de Justicia estudiara procesar a Raúl Castro por el derribo de las dos avionetas de Hermanos al Rescate en 1996, que causó cuatro muertos. También reclamaron evaluar una alerta roja de Interpol.

En febrero, Díaz-Balart pidió que el Departamento de Justicia estudiara procesar a Raúl Castro por el derribo de las dos avionetas de Hermanos al Rescate en 1996

El legislador ha exigido la liberación de presos políticos como el artista Luis Manuel Otero Alcántara y el adolescente Jonathan Muir, cuestionado posibles acuerdos de Washington con La Habana y planteado al Pentágono preguntas sobre la presencia militar rusa y china en la Isla.

Fundada en 1983, la NED también distinguió este año al senador demócrata Chris Coons y a opositores cubanos como Otero Alcántara, Maykel Castillo Pérez y Félix Navarro.