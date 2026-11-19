"La marcada disminución de los cruces por el Darién es solo una parte de la realidad. La migración no se ha detenido", dijo el director regional de la OIM para las Américas.

Madrid/En la primera mitad de este año, unos 3.000 cubanos ingresaron a Brasil cada mes y, entre enero y mayo, 5.946 en Uruguay. Es uno de los datos que ofrece un informe publicado este miércoles la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) sobre las tendencias de movilidad en el continente, y la constatación de que América del Sur se consolida como un destino cada vez más importante para los nacionales de la Isla.

Frente a ello, el reporte indica que el número de cruces migratorios hacia América del Norte a través del tapón del Darién, en la frontera entre Colombia y Panamá, han disminuido un 90% en el primer semestre de este año respecto a los datos de 2025. Los desplazamientos, concluye la OIM, están sufriendo una transformación en la región a través de la consolidación de las nuevas rutas del sur.

"La marcada disminución de los cruces por el Darién es solo una parte de la realidad. La migración no se ha detenido. Las personas están encontrando nuevas rutas, desplazándose en distintas direcciones y tomando decisiones difíciles sobre dónde construir su futuro", explicó el director regional del organismo para las Américas, Juan Francisco Espinosa. "Debemos adaptarnos a estos cambios para garantizar que se protejan los derechos de las personas migrantes durante sus desplazamientos".

Tal y como expresa la institución en el texto, "la respuesta de los países, incluido el acceso a una situación migratoria regular y al empleo, determinará en gran medida las oportunidades de estas personas para contribuir a las comunidades de acogida".

Según el estudio Refugio en Números 2026 publicado el pasado septiembre en Brasil, en este país el primer semestre de este año cerró con 35.000 cubanos que solicitaron asilo en este país. El año pasado, de las 75.599 peticiones recibidas por el Gobierno brasileño, 41.919, el 55,4% del total, fueron de migrantes de la Isla. Las oficinas de Migración atienden actualmente 90.000 peticiones de cubanos.

Los registrados a través de Honduras cayeron un 75% en comparación con el primer semestre de 2025

El número de ellos que solicitó refugio en Brasil en 2025, de hecho, superó por primera vez al de venezolanos, quienes registraron 21.233 peticiones, lo que representa el 28,1% del total.

La disminución de los movimientos por las rutas hacia el norte registrada por la OIM se extiende más allá de Panamá, dado que los registrados a través de Honduras cayeron un 75% en comparación con el primer semestre de 2025.

El organismo ha subrayado que, mientras se reduce el número de personas que se desplazan hacia el norte por Centroamérica, otras viajan hacia el sur, vuelven a sus países de origen o se establecen en países como Brasil y Uruguay. Por ello, la disminución de los desplazamientos hacia el norte no implica que haya menos personas en movimiento, sino que refleja cambios en los patrones migratorios.

Esta nueva ruta se suma a las rutas centroamericana y andina como uno de los tres principales corredores migratorios que configuran los movimientos en América Latina y el Caribe, todas ellas sometidas a cambios "significativos" con desplazamientos de migrantes en distintas direcciones y establecimientos en nuevos destinos.

Por otra parte, también se ha registrado un aumento del número de migrantes que vuelven a sus países de origen, un hecho reflejado en que un 74% de los venezolanos que viajaban hacia el sur por Guatemala afirmaron que su intención era regresar a Venezuela, mientras que otros buscaban continuar hacia Honduras, Colombia o Costa Rica.

En el caso de la ruta andina, el 55% de los migrantes que atravesaron Ecuador iban hacia el norte, mientras que el 45% lo hacían hacia el sur, lo que, según la OIM, "refleja patrones migratorios cada vez más complejos, en los que las personas se desplazan entre países, regresan a destinos anteriores o continúan sus trayectos hacia otros lugares".

"Estos cambios reflejan la evolución de los entornos normativos, las modificaciones en el acceso a vías migratorias regulares y las presiones económicas en toda la región", destacó Espinosa, que esgrimió que "las personas migrantes están tomando nuevas rutas, retornando a sus hogares o buscando oportunidades en otros lugares".

"Algunas quedan varadas durante el trayecto. Ante la evolución de los movimientos migratorios tanto regulares como irregulares, debemos trabajar con los gobiernos para ampliar las vías migratorias seguras y regulares y reducir los riesgos a los que se enfrentan las personas", zanjó.