Milagros Batista fue asesinada en Holguín por su ex pareja, a quien había denunciado por robo y extorsión

La Habana/Un nuevo feminicidio ocurrió este jueves en Holguín, donde fue asesinada durante la madrugada Milagros Batista Estévez. La mujer de 56 años, reportaron vecinos y familiares en redes sociales, fue agredida por su ex pareja, quien presuntamente tiene un historial delictivo por violencia, robos y extorsión.

El supuesto asesino, identificado con las iniciales J.M., había sido denunciado por Batista al menos en tres ocasiones por robarle dinero y amenazarla con consecuencias peores si no retiraba la denuncia. No obstante, según los testimonios, nunca fue detenido.

Según los reportes, el asesinato machista ocurrió en el reparto Alex Urquiola de la ciudad cabecera. El agresor intentó robar en la vivienda de la hija de Batista, quien llamó a la Policía. La respuesta de los agentes, aseveran, fue lamentable: “No hay patrullas disponibles, si vuelve intentaremos mandar alguna”.

El agresor regresó e intentó de nuevo entrar a la vivienda, pero fue interpelado por una vecina. Luego fue hasta la casa de Batista, cercana a la de su hija, y la asesinó, propinándole 14 puñaladas con un arma blanca, alegan. En la residencia estaban presentes, agregan, una niña de seis años y un bebé de nueve meses.

En redes sociales, muchos han reclamado la inacción de las autoridades y subrayado que el crimen pudo haberse evitado.

Incluyendo a Batista, en lo que va de 2025 la Isla ha reportado 21 casos de asesinatos machistas, según los registros de 14ymedio. A diferencia de otras plataformas y medios, este periódico no considera feminicidios los asesinatos de Orlis Daniela, de nueve años, el pasado junio en Granma, ni el de Odalys Bataille, el pasado marzo en La Habana. En ambos casos, no ha sido posible encontrar vínculos entre el agresor y las víctimas.

El pasado domingo otra cubana fue asesinada por su pareja. Se trata de Kenia Rodríguez Mora, residente en Luyanó, La Habana, y madre de una niña de 7 años. Según contaron algunos vecinos del barrio a 14ymedio, su pareja y padre de la menor la arrojó desde la azotea de la vivienda que ambos compartían.

“La bronca empezó anoche, y por la mañana siguió dándole y amenazándola”, explicó entonces una de las residentes de la cuadra a este diario. Asimismo, relató que Kenia subió corriendo a esconderse en la azotea, hasta donde el presunto agresor la persiguió y arrojó. “El hombre es alcohólico y la pegaba constantemente. Dicen que la mujer llevaba años aguantando golpes hasta hoy, que la mató”, añadió.

Otros tres feminicidios han sido reportados este 2025 en Holguín. El primero ocurrió el pasado enero en Cacocum, donde fue asesinada Elizabeth Ramírez Fernández a manos de su ex pareja. El mes siguiente también fue víctima de un asesinato machista Aliana Laborde Díaz, también agredida por su ex pareja en su centro de trabajo.

El último caso fue el de Yailín Requejo, de 41 años. Su agresor la ultimó en la vía pública y poco después fue arrestado por la Policía.