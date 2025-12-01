El Ministerio de Salud sube a 33 el balance de los muertos por chikungunya y dengue en Cuba

Dos tercios de las víctimas son menores, algo calificado de muy "inusual" por un médico de Ciego de Ávila

Madrid/Lo que cualquier cubano ha podido comprobar desde hace semanas con una simple visita a funerarias y cementerios ha sido reconocido por el Gobierno apenas este lunes: la epidemia de arbovirosis en Cuba está provocando más muertos de los que habían dicho en un principio. En concreto, según precisó la viceministra de Salud, Carilda Peña García, en el espacio televisivo diario en el que tomó la semana pasada el relevo del director de Epidemiología, Francisco Durán, las autoridades sanitarias registraron un total de 33 fallecidos, 21 de ellos por chikungunya y 12 por dengue, la mayoría de ellos menores de edad (14 por chikungunya y 7 por dengue). Sin embargo, no aclaró a qué período de tiempo correspondía este balance.

Hasta llegar a esa cifra, la funcionaria dio algunos rodeos. Después de presentar las cifras de contagio, que en general bajan pero que siguen presentando un panorama epidémico. “Yo también quería añadir un comentario para la población y han sido interrogantes que la población ha estado teniendo acerca de las personas que desgraciadamente no tienen un tránsito que salen de la gravedad por estas enfermedades”, dijo Peña García, a los ocho minutos de comenzar a hablar, sin mencionar la palabra muertos.

A continuación, reconoció que “tanto el sistema de vigilancia de la fiebre inespecífica como de los casos que se diagnostican tienen una gran relación con lo que el sistema logra conocer y es algo en lo que día a día tenemos que mejorar”. Todavía, antes de ofrecer los números, excusó: “Cuando ocurre el deceso de una persona, cuando una persona fallece y está en la serie como un caso sospechoso o confirmado de la enfermedad, cuando digo confirmado es porque tiene un PCR positivo, pues tiene un proceso, un proceso que lleva un grupo de análisis anatomopatológico, clínico, virológico, y eso determina realmente la causa de muerte”.

La semana pasada se cerró, este domingo, con un total de 38.788 casos de “síndrome febril inespecífico”

Solo al final de su intervención, recordando que ya habían dicho que había tres muertos por dengue –sin precisar que este dato es de octubre, hace dos meses–, proporcionó las cifras actualizadas. Estas opacaban el aparente optimismo con que empezó el espacio: la semana pasada se cerró, este domingo, con un total de 38.788 casos de “síndrome febril inespecífico” –el primer paso antes de determinar si padecen dengue, chikungunya o algún otro tipo de virus–, 972 menos que la semana anterior.

Sin embargo, concedió la viceministra, “hay una serie de municipios en los que no se muestra este comportamiento”, sino que presentan un aumento de contagios. La gráfica que figura en pantalla habla con más claridad que Peña García: en 81 municipios aumentan los contagios y en 87 disminuyen (casi mitad y mitad, pues). Toda la Isla se encuentra “en zona de epidemia”, indica la funcionaria con otra gráfica, excepto Isla de la Juventud y Matanzas, donde todo empezó con la detección de los primeros casos, en julio pasado, antes de que el virus se extendiera a todo el país.

De chikungunya se registraron, la semana pasada, 5.717 casos nuevos, que incluyen tanto “sospechas clínico-epidemiológicas” como confirmados por PCR. La viceministra también presumió de que se reportaron 30 casos graves menos que la semana anterior. En cuanto al dengue, no dio cifras concretas pero sí que continúa en las 14 provincias. No se reportaron casos de oropouche.

Por último, refirió que hay en el país 10.949 focos de crecimiento del vector, es decir, el mosquito Aedes aegypti, “y eso hace que crezca el índice de infestación”, concretamente 0,89.

De lo que no habló la ministra es de covid, al que han apuntado en los últimos días dudas y críticas por parte de especialistas dentro de la Isla. Frente a la afirmación del Ministerio de Salud, que atribuye la epidemia principalmente a un brote de chikungunya, en redes sociales proliferan testimonios de cuadros clínicos severos, fallecimientos inesperados y síntomas que, según numerosos médicos y pacientes, no encajan con la descripción habitual de las arbovirosis.

Especialmente reveladoras han sido las publicaciones del médico avileño Reinaldo Verona Bonce, con décadas de trabajo en medicina tropical. Él inició una conversación que, en pocas horas, se extendió por toda la Isla. En un extenso análisis difundido en Facebook, el doctor afirmaba que “la letalidad presente en nuestro país es incompatible con los registros históricos” del chikungunya y que los patrones de transmisión actuales “niegan la epidemiología de las arbovirosis”.

Un punto especialmente inquietante en el debate es la gravedad inusual precisamente de los cuadros en menores de edad, algo que varios médicos consideran incompatible con un brote típico de chikungunya. “Mi hijo estuvo en terapia con bronconeumonía y falta de aire. ¿Qué tiene que ver un mosquito con este cuadro clínico? También vi bebés con lo mismo”, advertía la madre Karina Silveira tras la hospitalización de su hijo. Para el doctor Verona Bonce, la aparición de cuadros críticos en recién nacidos y adolescentes “no tiene precedentes en las arbovirosis del Caribe”.

El doctor sostiene que, mientras la literatura médica describe al chikungunya como un virus generalmente benigno –con una letalidad de solo un 0,1%–, en Ciego de Ávila “la mortalidad diaria ha pasado de un promedio de 12 a 14 personas a 34 en 24 horas”. Al mismo tiempo, denuncia la ausencia de pruebas diagnósticas concluyentes: “Sin PCR a todos, no hay diagnóstico posible”.