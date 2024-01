La misteriosa visita del ministro de Defensa bielorruso a Cuba

El ministro de Defensa de Bielorrusia, el teniente general Víktor Jrenin, se encuentra de visita oficial en Cuba, aunque no está muy claro el porqué. El militar está desde el sábado en la Isla, tal y como informó su Gobierno, pero no fue hasta este lunes que la prensa oficial cubana se pronunció al respecto. Fue recibido por su homólogo, el ministro de las Fuerzas Armadas, Álvaro López Miera.

"Para la República de Bielorrusia, Cuba es un socio importante en el ámbito internacional y un aliado estratégico en el hemisferio occidental", expresó el ministro bielorruso en declaraciones a periodistas oficiales. Los mensajes difundidos en las redes por su Gobierno no eran muy claros: "A pesar de la distancia geográfica y las diferencias culturales, nuestros países son muy similares. Y somos similares en que defendemos la libertad y la independencia, la justicia social y la cooperación igualitaria con otros países. Nos parecemos en que no tememos las dificultades, no renunciamos a nuestros objetivos. Estamos orgullosos del camino de desarrollo elegido y no se lo imponemos a nadie. En la situación que se ha desarrollado en el mundo y en nuestros países, la gente empezó a comprender la importancia de conceptos tan simples como estabilidad, tranquilidad y paz".

"A pesar de la distancia geográfica y las diferencias culturales, nuestros países son muy similares. Y somos similares en que defendemos la libertad y la independencia"

Ambos ministros visitaron el mausoleo El Cacahual, en La Habana, donde se encuentra la tumba de Antonio Maceo. Según Prensa Latina, "como parte del programa de su visita en Cuba, Jrenin recorrerá además sitios de interés histórico y cultural".

La agencia oficial no dice ni una palabra relacionada con el ramo de ambos ministros, pero el Gobierno bielorruso destaca en su comunicado unas palabras del presidente Alexandr Lukashenko al respecto: "Lamentablemente, hoy la fuerza militar se ha convertido en la base de las relaciones políticas entre los países. Por lo tanto, es importante que los departamentos de defensa establezcan relaciones que respondan a las solicitudes de nuestro pueblo, para que la gente se sienta segura".

Hace dos meses, el Ministerio encabezado por Jrenin anunció que el régimen de La Habana estaba interesado en comprar a Bielorrusia misiles Polonez-M, con alcance de 300 kilómetros y fama de ser "el sistema de artillería más peligroso de Europa". En un comunicado, decían que la adquisición de las armas, fabricadas en realidad por China, estaría en negociación al margen de un acuerdo de cooperación con Minsk que los militares de la Isla pactaron, durante una reunión celebrada en La Habana. Las autoridades cubanas, mientras tanto, guardaron silencio sobre el tema.

La agencia Belta aseguró en esos días que esta compra de armamento formaba parte de un plan bilateral que sería ejecutado a partir de este año.

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.