Muere otro joven durante el Servicio Militar en Cuba tras sufrir una descarga eléctrica

La Habana/Raudel Alejandro Guerra Hernández, de 19 años, murió este martes mientras cumplía el Servicio Militar Activo (SMA) en una unidad militar en la zona de Cidra, provincia de Matanzas. La madre del joven, Olga Hernández Rojas, publicó en Facebook varios mensajes en los que señaló que su hijo murió tras sufrir una descarga eléctrica.

“Lo mató la corriente en la unidad”, señaló al contestar a uno de los comentarios sobre lo que había sucedido con el joven. En otra respuesta, la mujer precisó que “lo mató la 33.000”, que hace referencia a los voltios que circulan en los cables que distribuyen la energía.

En el mismo accidente resultó afectado otro joven soldado, “en estado muy grave”, aseguró el comunicador Christian Arbolaez en redes sociales, quien, al igual que la madre de Guerra Hernández, no explicó las circunstancias del accidente.

El caso es similar al de Miguel Ángel, un joven de 20 años de Las Tunas que sobrevivió a una descarga eléctrica de 33.000 voltios mientras cumplía el servicio militar obligatorio en noviembre de 2024 en La Habana. Su historia fue dada a conocer por el activista holguinero Norge Ernesto Díaz Blak, conocido en redes sociales como Noly Blak. Según relató la madre del recluta, en el lugar no había agua y Miguel Ángel no podía abandonar su puesto. Para calmar la sed intentó derribar un coco utilizando una vara, que hizo contacto con una línea de 33.000 voltios.

No ha recibido ninguna compensación del Estado, pese a las graves secuelas que le dejó el accidente,

“Sí, pa’ tumbar un coco. Y ya de ahí no me acuerdo más nada”, recordó el joven, quien en el video muestra graves lesiones en brazos, piernas, abdomen, cabeza y espalda. En su testimonio, publicado en julio pasado, denuncia que no ha recibido ninguna compensación del Estado, pese a las graves secuelas que le dejó el accidente, luego de pasar un año y tres meses internado en el Hospital Naval de La Habana.

La muerte de Guerra Hernández, natural del poblado de Navajas, se suma a otros dos fallecimientos de jóvenes durante el SMA reportados en septiembre pasado.

En un informe publicado la semana pasada, el centro de asesoría legal Cubalex informó los decesos de Yandiel Jurado, de 18 años, en Manzanillo, Granma, y de Leordanis Ramón Ricardo Batista, también de 18 años, en una unidad del Ejército Juvenil del Trabajo (EJT), en la zona de Nipe, Holguín.

Según el reporte, Jurado murió después de recibir un disparo dentro de una unidad militar. “De acuerdo con testimonios difundidos sobre el caso, otro recluta habría manipulado un fusil y se habría producido un disparo accidental que impactó al joven. Una de las versiones indica que Yandiel se encontraba hablando por teléfono con su novia cuando ocurrió el hecho”, indicó la ONG.

“Según los testimonios recibidos, ante su negativa habría recibido multas hasta que, finalmente, Yandiel fue enviado a cumplir el servicio”

La madre del joven, añadió Cubalex, se opuso reiteradamente a que su hijo fuera incorporado al SMA: “Según los testimonios recibidos, ante su negativa habría recibido multas hasta que, finalmente, Yandiel fue enviado a cumplir el servicio”.

El segundo caso fue el de Leordanis Ramón Ricardo Batista, quien murió el 22 de septiembre, alrededor de las 9 de la mañana, mientras se encontraba en una unidad del EJT en Nipe. “Llevaba menos de dos meses incorporado al Servicio Militar. Reportes independientes sitúan su muerte en un contexto relacionado con su salud mental y señalan que el joven había recibido atención psicológica desde aproximadamente los nueve años por problemas nerviosos”, indicó el informe.

Aunque su familia presentó documentación sobre sus antecedentes de salud, Ricardo Batista finalmente fue declarado apto para cumplir el SMA. De acuerdo con el reporte, el mayor Bandera, identificado como jefe de la unidad, habría ejercido maltrato verbal en varias ocasiones, “además de someterlo a fuertes presiones dentro de la unidad”. Asimismo, “se habría negado a colaborar con el traslado del joven a una unidad más cercana a su vivienda en Banes, pese a las gestiones realizadas por la familia y al estado en que se encontraba”.

Al menos 97 jóvenes han muerto mientras cumplían el Servicio Militar en el país, entre 2001 y mediados de 2026

Al menos 97 jóvenes han muerto mientras cumplían el Servicio Militar en el país, entre 2001 y mediados de 2026. La cifra fue divulgada en julio pasado en un informe del Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana (Ocac) –entidad independiente gestionada por el think tank Cuba Siglo 21–, que además concluye que el suicidio es la principal causa de fallecimientos entre los reclutas y alerta sobre un sistema cada vez más restrictivo, con escasa transparencia y sin mecanismos para exigir responsabilidades cuando ocurre una tragedia.

De las 97 muertes de jóvenes reclutas, 33 corresponden a suicidios, el 34% del total. El informe también señala un aumento de los suicidios reportados en los últimos años y destaca que 2025 fue el año con más casos, con 22.

Además, El Toque documentó en septiembre pasado que seis de los reclutas muertos, entre 2017 y 2026, eran menores de edad –uno tenía 16 y cinco, 17– y todos figuran entre los casos registrados como suicidios.