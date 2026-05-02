Muere otro migrante cubano bajo custodia de ICE en EE UU

Las causas del fallecimiento continúan bajo investigación, semanas después de otra muerte en circunstancias similares en un centro de detención de Miami

La Habana/Un migrante cubano de 33 años, Denny Adán González, murió el pasado 28 de abril en el centro de detención Stewart, en Lumpkin, Georgia, mientras se encontraba bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en EE UU. El caso ha tenido lugar apenas semanas después de que otro cubano falleciera en circunstancias similares.

Según un comunicado oficial de ICE, publicado ayer viernes, Adán González fue encontrado inconsciente en su celda alrededor de las 22:25 horas. El personal del centro, operado por la empresa privada CoreCivic, inició maniobras de reanimación cardiopulmonar y solicitó asistencia médica de emergencia. Sin embargo, fue declarado muerto a las 23:11. ICE indicó que la causa de la muerte está bajo investigación y que, de forma preliminar, se sospecha un suicidio.

Según la agencia EFE, el periodista y abogado Andrew Free señaló, citando fuentes internas del centro, que González habría sido enviado a régimen de aislamiento tras un altercado con un guardia, aunque ni ICE ni la empresa CoreCivic han confirmado esta versión. De acuerdo con The Guardian, el centro de detención Stewart, donde ocurrió el fallecimiento, ha sido señalado anteriormente por denuncias de negligencia médica y uso inapropiado del aislamiento, y este sería al menos el cuarto suicidio registrado en esa instalación.

El centro de detención Stewart, donde ocurrió el fallecimiento, ha sido señalado por denuncias de negligencia médica y uso inapropiado del aislamiento

Adán González había ingresado por primera vez en EE UU en mayo de 2019 por el puerto de entrada de Hidalgo, Texas, donde fue considerado inadmisible. Tras una evaluación de “miedo creíble”, recibió una orden de comparecencia y un juez de inmigración dictó su deportación a Cuba en diciembre de ese año. Fue expulsado en enero de 2020, pero posteriormente reingresó de forma irregular y fue detenido nuevamente en abril de 2022 en El Paso. Desde entonces se encontraba bajo una orden de supervisión, reportándose periódicamente ante ICE en Charlotte, Carolina del Norte, hasta septiembre de 2025.

El 12 de diciembre de 2025 fue arrestado por la Oficina del Sheriff del condado de Mecklenburg por cargos de agresión contra una mujer y violencia doméstica. ICE emitió una orden de retención migratoria y, en enero de 2026, fue trasladado al centro de detención Stewart, donde permanecía a la espera de su proceso migratorio.

Con esta muerte, ascienden a 18 los fallecimientos registrados en lo que va de 2026 bajo custodia migratoria en EE UU, y a 50 desde enero de 2025, cuando Donald Trump regresó a la presidencia. Solo en 2025 murieron 32 personas en estos centros, la cifra más alta en más de dos décadas. De ese total, al menos cuatro corresponden a migrantes cubanos.

Con esta muerte, ascienden a 50 los fallecimientos bajo custodia migratoria en EE UU, desde enero de 2025. Del total, cuatro son cubanos.

En circunstancias similares había muerto Aled Damien Carbonell Betancourt, un cubano de 27 años, fallecido el pasado 12 de abril en el Centro Federal de Detención de Miami. Según ICE, un oficial lo encontró en su celda en lo que “parecía ser un intento de suicidio”. Al igual que en el caso de González, el personal inició maniobras de reanimación y solicitó asistencia médica, pero el fallecimiento fue confirmado poco después.

ICE ha atribuido a suicidio varias muertes, aunque familiares y forenses han cuestionado en ocasiones estas conclusiones. En el caso del cubano Gerardo Lunas Campos, fallecido en Texas, una autopsia determinó que se trató de un homicidio por asfixia tras el uso de fuerza física, contradiciendo la versión inicial.

Otro caso de un cubano muerto bajo custodia de ICE es el de Isidro Pérez, de 75 años, fallecido el 26 de junio de 2025 en el Hospital HCA Kendall de Miami mientras estaba en el Centro de Detención de Krome en espera de la deportación.

En casi la mitad de los casos no se determina con claridad la causa del fallecimiento, lo que limita la rendición de cuentas

El aumento de muertes coincide con el crecimiento acelerado de la detención migratoria en EE UU. Según un estudio publicado en la revista científica de la Asociación Médica Estadounidense (JAMA), la tasa de mortalidad en centros de ICE ha aumentado de forma sostenida desde 2023. Ese año se registraron 13 muertes por cada 100.000 detenidos; en 2024 subió a 31,8; en 2025 a 47,5; y en enero de 2026 alcanzó 88,9, el nivel más alto en más de dos décadas.

El informe advierte de “debilidades estructurales en la atención médica, la protección de la salud mental y la revisión de las muertes” en una población completamente dependiente del Estado. También señala que en casi la mitad de los casos no se determina con claridad la causa del fallecimiento, lo que limita la rendición de cuentas.