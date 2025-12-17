Muere otro preso bajo custodia del Estado cubano por negligencia médica

Yaciel Antúnez Antúnez cumplía una condena en la prisión para personas con VIH de Santa Clara

En lo que va de 2025 suman 39 fallecimientos de personas privadas de libertad en las cárceles del país

La Habana/Yaciel Antúnez Antúnez, un preso común de 41 años que cumplía condena en la prisión para personas con VIH de Santa Clara, murió el pasado 6 de diciembre tras contraer una enfermedad “grave” durante su reclusión, asociada a las deplorables condiciones sanitarias del lugar. La noticia, reportada primero por el perfil Nio Reportando un Crimen, fue confirmada por el centro de asesoría legal Cubalex con un familiar del recluso.

Según información recibida por la organización, Antúnez se encontraba en estado crítico durante una visita familiar el pasado 27 de noviembre. Ese día, reportaron sus familiares, presentó mareos intensos, fuertes dolores de cabeza e incluso se desmayó. Luego de alertar a las autoridades por su estado de salud, fue trasladado a la enfermería del penal, pero continuó deteriorándose.

Tras la insistencia de la familia para que recibiera una atención médica especializada, el preso fue llevado al hospital de Santa Clara, una semana después, “cuando su condición ya era extremadamente grave”, indicó Cubalex. Ese día, Yaciel Antúnez entró en coma y falleció dos días después de su ingreso hospitalario, agregó la ONG.

La familia del preso, remarcó el centro de asesoría legal, no fue informada oportunamente sobre la gravedad de su estado. “Su madre se enteró por otro recluso, viajó desde Cienfuegos y, cuando finalmente le permitieron verlo, ya se encontraba en coma”, remarcó.

Pese a vivir con VIH, Antúnez no recibió tratamiento antirretroviral ni otros medicamentos durante su estancia en prisión, lo que lo tuvo “en un contexto de grave negligencia médica”.

La familia responsabilizó directamente a los jefes del penal por la muerte. Según el reporte de Nio Reportando un Crimen, denunciaron trato inhumano, falta de asistencia médica oportuna y violación del derecho básico a la información y a la dignidad humana. “Aunque estén presos, siguen siendo seres humanos”, señaló la familia.

En su comunicado, Cubalex exigió una investigación independiente, exhaustiva y transparente, así como justicia y reparación para la familia. Asimismo, indicó que las muertes bajo custodia “no son hechos aislados”.

De acuerdo con datos de la organización, en lo que va de 2025 suman 39 fallecimientos de personas privadas de libertad en prisiones del país, “en escenarios marcados por negligencia y ausencia de garantías básicas”.

El Centro de Documentación de Prisiones Cubanas (Cdpc), que lleva el conteo desde 2023, registra al menos 116 muertes en custodia del Estado, de enero de ese año hasta ahora. Del total de fallecidos, seis han sido presos políticos (Yan Carlos González, Yasmany González, Yoleisy Oviedo, Manuel de Jesús Guillén, Geraldo Díaz Alonso y Luis Barrios).

El mes pasado al menos 18 reclusos recurrieron a las huelgas de hambre en las cárceles cubanas

Según un reporte del mismo Cdpc, el mes pasado al menos 18 reclusos recurrieron a las huelgas de hambre en las cárceles cubanas como último recurso para exigir derechos básicos como la atención médica, la protección frente a agresiones o la revisión de condenas impuestas con motivaciones políticas. “En varios casos, estas protestas estuvieron vinculadas a traslados arbitrarios hacia prisiones más alejadas de las familias; en otros, respondieron a golpizas, revocación de beneficios penitenciarios, decomisos de pertenencias, imputación de nuevos delitos o medidas disciplinarias desproporcionadas y pedidos de traslado a celdas de aislamiento”, indicó.

En su informe, el centro señaló que las prisiones donde se documentaron más abusos hacia los presos fueron el Combinado del Este (La Habana), Agüica (Matanzas), la Prisión Provincial de Cienfuegos, la prisión 1580 (La Habana) y Kilo 8 (Camagüey).