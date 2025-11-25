Mueren dos personas en Santiago de Cuba por exposición a un falso "blanqueador de alumbre"

La mala calidad del agua que llega por las tuberías se ha agravado

Santiago de Cuba/El periodista oficialista Cuscó Tarradell, a través de una publicación en Facebook citando al área de Comunicación de la Asamblea Municipal, alertó de que en Santiago de Cuba han muerto dos personas por exposición a una sustancia altamente tóxica, vendida como si fuera "blanqueador de alumbre".

Según la información divulgada por Tarradell, las víctimas fueron dos trabajadores universitarios. Mientras que los presuntos responsables de comercializar el producto falsificado sustrajeron un lote de blanqueador industrial de los almacenes de Mar Verde y lo reetiquetaron para hacerlo pasar por “blanqueador de alumbre”. El compuesto que está circulando en el mercado informal es un químico industrial muy peligroso, incluso si se ingiere en pequeñas cantidades.

El alumbre auténtico es una sal mineral que se ha usado tradicionalmente para ayudar a limpiar el agua. Cuando se añade al líquido, permite que la suciedad y las partículas en suspensión se agrupen y caigan al fondo, lo que facilita su filtración y mejora su claridad. El producto se emplea desde hace décadas en procesos domésticos y comunitarios de potabilización básica, siempre en pequeñas cantidades y en condiciones controladas.

Tarradell acompañó la información con un llamado de atención a las autoridades locales y de la Empresa Aguas Santiago, por la mala calidad del agua que se distribuye y que obliga a muchos santiagueros a buscar por su cuenta sustancias para aclararla. Esa necesidad, advirtió, deja a la población expuesta a estafas y a compuestos peligrosos como el falsificado “blanqueador de alumbre”.

La mala calidad del agua que llega por las tuberías se ha agravado tras el paso del huracán Melissa por la zona oriental del país. Los residentes en la ciudad de Santiago de Cuba denuncian que el agua que les llega tiene un color terroso, partículas en suspensión y, muchas veces, mal olor.

Tras lo sucedido con el falso "blanqueador de alumbre", las autoridades aconsejan no consumir productos químicos adquiridos en la calle, aun cuando se presenten como sustancias conocidas, y verificar siempre la procedencia y el etiquetado de cualquier compuesto destinado al tratamiento del agua o al uso doméstico.

El fallecimiento de dos personas, a consecuencia de la exposición a esta sustancia química, no ha sido reportado por la prensa oficial. El periódico local Sierra Maestra, tanto en su sitio web como en su página de Facebook, no ha informado sobre la muertes ni sobre la investigación contra los acusados de comercializar el producto.