Una mujer asesinada en Bayamo en pleno día delante de una escuela primaria

El observatorio Yo Sí Te Creo en Cuba anuncia su cierre debido a la falta de recursos humanos y materiales

La Habana/El observatorio independiente Alas Tensas informó este miércoles de un nuevo feminicidio. Se trata de Yunia Lisset Bizet Sánchez, de 52 años, quien fue asesinada en la vía pública por su ex pareja, en el reparto Rosa La Bayamesa, en Bayamo, Granma, el pasado 13 de abril.

El ataque sucedió cerca de una escuela primaria, “y niñas y niños lo presenciaron”, señaló la organización. Al respecto, el comunicador Niover Licea informó este lunes que la mujer fue interceptada en la calle cuando se dirigía a un careo precisamente por conflictos previos con su ex pareja. Según testigos, Bizet Sánchez “iba en un bicitaxi, él la paró y comenzó la agresión”. La gente intentó ayudar, le tiraron piedras al agresor, “pero no se detenía… todo fue muy rápido”.

La víctima “falleció prácticamente en el lugar. La policía llegó después, cuando ya nada se podía hacer”, de acuerdo con los testimonios.

Alas Tensas detalló que la mujer tenía hijas –sin especificar cuántas ni de qué edad– y agradeció a las personas que intentaron detener al atacante. También señaló que, “una vez más, se evidencia que impera un sistema de injusticia en Cuba, ya que Yunia había denunciado a su agresor”.

Yo Sí Te Creo en Cuba anunció su cierre este miércoles

Otra de las ONG independientes que se dedican al recuento de asesinatos de mujeres, Yo Sí Te Creo en Cuba, anunció su cierre también este miércoles. En un post en su perfil de Facebook, detalló que “no cuenta con los recursos humanos ni materiales para seguir manteniendo el registro de feminicidios, que cada día se hace más difícil en el contexto cubano. Este tipo de observación representa una tarea emocional y mentalmente desgastante, lo que en Cuba se multiplica por las condiciones represivas del activismo, la fuerte censura y ahora la crisis humanitaria”.

La plataforma, que inició en 2020, informó que comenzó “de forma inevitable, con verificaciones rudimentarias y sin metodología”, pero que, a lo largo de seis años, “acumuló un saber que proviene de muchas personas que queremos reconocer: en primer lugar están las observadoras independientes, mujeres valientes y anónimas, que solas hicieron las primeras verificaciones y registros, algunos de los cuales atesoramos”.

Explicó que “la metodología y la base de datos que queda ha sido construida por el esfuerzo colectivo de una red de observadoras, donde la mayoría han sido mujeres, pero hemos contado con numerosos hombres comprometidos. Cada información, cada llamada, fueron los granitos de arena del saber único que logramos sobre la violencia feminicida en Cuba”.

La muerte de Bizet Sánchez es la cuarta reportada por las plataformas desde el pasado domingo

También destacó el papel de la prensa independiente cubana, que, “con su resistencia y trabajo pionero, abordó las primeras alertas y casos históricos”, y que “mantiene la violencia feminicida en su agenda diaria y como tema de periodismo de investigación, a pesar de ser un sector muy reprimido de la sociedad civil”.

La muerte de Bizet Sánchez es la cuarta reportada por las plataformas desde el pasado domingo. Ese día informó los casos de Maylén Fernández Soriano, de 26 años, quien fue asesinada por su pareja en su vivienda del poblado de San Juan, en el municipio Jesús Menéndez, en Las Tunas. El crimen ocurrió en presencia del hijo en común de la pareja.

Ese mismo día, en la comunidad Las Maravillas, en San Juan y Martínez, Pinar del Río, murió Yarisleidis Saavedra Hernández, también de 26 años. La joven intentaba proteger a su madre de la agresión de su papá, quien posteriormente se suicidó. La causa del fallecimiento fue un shock hipovolémico.

El lunes pasado, la ONG informó de la muerte de la joven Marian Pino Martínez, de 23 años, quien fue asesinada por su ex pareja en su hogar en San Bernardo, Jagüey Grande, Matanzas, el pasado 10 de abril. De acuerdo con Alas Tensas, la mujer, madre de dos niñas, una de cuatro años y otra de meses, trabajaba como educadora de la primera infancia.

'14ymedio' registra 13 muertes por violencia machista en la Isla en lo que va de año

Abril se ha convertido en el segundo mes con más asesinatos de mujeres por violencia machista, con tres casos. Enero concentra hasta ahora prácticamente la mitad de los feminicidios en el año, con siete.

Aunque Alas Tensas ha reportado 17 fallecimientos en lo que va del año, la mayoría de ellas en crímenes de pareja, algunas muertes se han registrado en distintas circunstancias, como la de Yarisleidis Saavedra Hernández o la de Olimpia Pérez, una anciana de 79 años que fue encontrada sin vida en su casa de Mayabeque, el pasado 2 de marzo, lo que ha llevado a 14ymedio a registrar 13 muertes por violencia machista en la Isla.

Ante la ausencia de cifras oficiales, medios independientes y organizaciones son las que han realizado este subregistro en el país, aunque las ONG han advertido que enfrentan “dificultades crecientes”, como alertó Alas Tensas en marzo pasado.