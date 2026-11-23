"Un turrón, 9.000 pesos. Yo no gano eso de salario al mes", se queja una joven vestida de enfermera ante un anaquel con vinos, dulces y un reno de peluche

Vestida como la Virgen de la Caridad del Cobre, una mujer pide algo para comer en un semáforo: la Patrona de Cuba convertida en mendiga refleja la triste realidad del país

La Habana/La madrugada dejó lluvia sobre La Habana y el lunes amaneció convertido en una mezcla de apagones y fango, parálisis y ajetreo. Antes de levantarme, ya tengo en la nariz el olor de la torrefactora de café cercana a mi casa. Desde hace días, una peste a quemado invade el barrio, acompañada de un humo que se mete por las ventanas. Buena parte de ese grano terminará vendiéndose en dólares, una moneda que este lunes alcanza los 965 pesos en el mercado informal.

Salgo a buscar provisiones. Los pronósticos anuncian tormentas fuertes para los próximos días, pero otro vendaval se ha adelantado en los mercados. Lo que ayer domingo costaba 2.000 pesos hoy vale 2.100 o más. En la vidriera de una panadería privada, un cartel intenta justificar el precio de 690 pesos por una bolsa de panes. "La materia prima ha subido", explica. Frente al mostrador, donde antes había que abrirse paso entre los clientes, no encuentro a nadie. La inflación ha conseguido acabar con las colas.

En el grupo de WhatsApp de mi edificio aparece, por fin, una buena noticia: hoy hay pan. Sin embargo, la falta de electricidad convierte esa pequeña conquista en una carrera de obstáculos para los ancianos de los pisos altos. Bajar más de una decenas de plantas y volver a subirlas no es poca cosa, especialmente cuando la recompensa es esa ración cada vez más chiquitica y desabrida que vende el mercado racionado.

La Navidad empieza a asomarse tímidamente en algunos negocios privados y tiendas en dólares. Los gorritos rojos de los dependientes contrastan con la apagada realidad

La Navidad empieza a asomarse tímidamente en algunos negocios privados y tiendas en dólares. Los gorritos rojos de los dependientes parecen llegados de un planeta remoto de tanto que contrastan con la apagada realidad. "Un turrón, 9.000 pesos. Yo no gano eso de salario al mes", se queja una joven vestida de enfermera ante un anaquel con vinos, dulces y un reno de peluche.

En la Plaza de Carlos III, los locales que venden en divisas siguen vacíos de compradores, pero los empleados colocan arbolitos, guirnaldas y nieve falsa hecha de algodón. El decorado invernal contrasta con el calor pegajoso del mercado, donde el aire acondicionado apenas funciona.

En la esquina de Ayestarán y 20 de Mayo, una mujer vestida como la Virgen de la Caridad del Cobre se acerca a los carros detenidos en el semáforo. Lleva una canasta con una muñeca también ataviada de dorado y pide algo para comer. La Patrona de Cuba, convertida en mendiga, resume mejor que cualquier discurso el país que habitamos.

En una ciudad donde casi nada se repara, el negocio de la gasolina parece ser el único con cierta vitalidad. / 14ymedio

Más adelante encuentro la única obra en construcción de todo mi recorrido: una gasolinera. Varios albañiles trabajan dentro de un enorme boquete donde se almacenará combustible. Levantan muros y sellan hendijas mientras, alrededor, las aceras continúan destrozadas. En una ciudad donde casi nada se repara, el negocio de la gasolina parece ser el único con cierta vitalidad.

En un mercado particular me topo con una bolsa de diez libras de cuartos de pollo a 9.550 pesos. La cifra me devuelve a la infancia y a aquel programa televisivo, 9.550, cuyo título recordaba los kilómetros entre La Habana y Moscú, mientras la tubería de subsidios abastecía los delirios políticos del castrismo. Hoy el oso ruso prodiga solo declaraciones de amistad y acuerdos económicos que rara vez se concretan, aunque llenen los titulares de la prensa oficial.

Antes de salir del local veo a una niña que insiste en llevarse un pote de mantequilla de maní estadounidense. Cuesta 4.500 pesos. Su madre promete comprárselo para Navidad. "No se me va a olvidar", asegura. El dependiente lleva un gorrito rojo. Miro a la pequeña y me pregunto cuántas promesas tendrá que hacer esa mujer antes de diciembre y cuántas podrá cumplir. Afuera, el cielo vuelve a encapotarse.

La tormenta todavía no llega, pero en La Habana ya estamos viviendo bajo el aguacero.