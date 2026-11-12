Nexol, la misteriosa mipyme que vende gasolina en dólares en un antiguo Cupet de La Habana

Nexol no tiene una página web ni un perfil oficial en las redes sociales. Sin embargo, su publicidad sí circula a través de perfiles personales y grupos de compraventa.

La Habana/Una gasolinera de la estatal Cimex, recién rehabilitada en la esquina de 41 y 60, en el municipio habanero de Playa, vende ahora Regular B90 a 2,30 dólares el litro bajo el nombre de Nexol. Los empleados confirmaron a 14ymedio que se trata de una mipyme y que el combustible se comercializa en dólares y solo se acepta efectivo. La renovación ha incluido un cambio completo de carteles y colores, que reflejan la nueva política de arrendamiento de gasolineras públicas a empresas privadas.

Una trabajadora de una cafetería cercana contó a 14ymedio que las preguntas sobre el nuevo negocio son frecuentes entre los vecinos. Lo que más llama la atención es la rapidez con que fue reparado el servicentro, que llevaba tiempo deteriorado.

Lo que más llama la atención es la rapidez con que fue reparado el servicentro, que llevaba tiempo deteriorado

El establecimiento se anuncia como un negocio abierto las 24 horas, con servicios de ponchera, engrase y fregado de vehículos. Cuando este diario solicitó un teléfono, una tarjeta de presentación o alguna vía para obtener información sobre la empresa, la respuesta fue negativa. Cualquier consulta debe hacerse presencialmente. Nexol tampoco tiene una página web ni un perfil oficial en las redes sociales.

Sin embargo, la publicidad de Nexol sí circula a través de perfiles personales y grupos de compraventa. En una publicación compartida el pasado 8 de noviembre por un usuario llamado Lordán García en el grupo de Facebook “Venta de casa y apartamento en El Vedado”, una mujer que se identifica como Elsa Pardo asegura que el servicentro está en la esquina de su casa y pregunta: "¿A quién del PCC se lo dieron?". También señala que el local "estuvo destruido hasta hace unos días" y confirma que fue reparado rápidamente.

En otros comentarios a la publicación, Noslen Ahmed asegura que los euros se reciben a la par del dólar.

Nexol no es el primer negocio de este tipo cuya aparición despierta tantas interrogantes

Nexol no es el primer negocio de este tipo cuya aparición despierta tantas interrogantes. En abril, 14ymedio comprobó que las autoridades habían alquilado el servicentro Acapulco, en Nuevo Vedado, a una empresa privada. Sus empleados reconocieron el cambio de gestión, pero se negaron a revelar el nombre de la mipyme beneficiaria.

En julio, este diario visitó las instalaciones de A granel, una empresa con capital extranjero que comenzó a vender diésel a 2,50 dólares por litro desde una nave perteneciente a Cubalub, filial de la petrolera estatal Cupet. La compañía se promocionaba como un negocio independiente del Gobierno, mientras utilizaba infraestructura pública y exhibía una capacidad de almacenamiento difícil de encontrar en un país golpeado por la escasez de carburantes.

Otro caso documentado por 14ymedio es el de la antigua Shell de Guanabacoa, donde conviven una mipyme que alquila surtidores estatales, operaciones de reventa y vendedores callejeros. Este diario no pudo identificar a la empresa que administra la gasolinera, pero sí al Grupo Y.E.S., responsable de otra modalidad de comercialización en el mismo lugar.

La expansión de estos negocios se produce después de que el Gobierno eliminara en mayo el precio fijo de los combustibles vendidos en divisas y permitiera que cada operador estableciera tarifas según sus costos de importación. El 19 de octubre entró en vigor una nueva legislación petrolera que amplía la participación de mipymes, trabajadores por cuenta propia e inversionistas extranjeros en el transporte, almacenamiento y comercialización de hidrocarburos. Sin embargo, las empresas necesitan registros, licencias y permisos para operar, y el Estado conserva su intervención en la fijación de precios.