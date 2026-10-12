La Habana intenta atraer inversiones privadas en el sector petrolero con una nueva ley

Las nuevas normas permiten la participación de mipymes nacionales y empresas extranjeras en la exploración y producción

La Habana/El Gobierno cubano actualizó este lunes sus reglas en el sector de los hidrocarburos y permitirá la inversión de nacionales y extranjeros en función de "las necesidades económicas del país", que enfrenta una profunda crisis energética desde hace dos años.

Entre las medias anunciadas, las refinerías cubanas podrán vender combustible directamente al público, siempre que obtengan una autorización específica, aunque el reglamento no precisa qué organismo debe concederla. La norma figura en el Decreto 184/2026, publicado este lunes en la Gaceta Oficial de la República de Cuba, número 85, que también permite a las refinerías comercializar sus productos al por mayor, directamente o mediante empresas especializadas.

El Decreto-Ley 135/2026 amplía las posibilidades de participación en la exploración y explotación de yacimientos, así como en el transporte, almacenamiento y comercialización de petróleo y gas. El Decreto 184/2026 desarrolla esas disposiciones.

Podrán participar mipymes, trabajadores por cuenta propia, empresas privadas cubanas de más de cien empleados e inversionistas extranjeros

Pedro Abigantus León, director de Inversiones y Negocios de Petróleo y Gas del Ministerio de Energía y Minas, explicó en una conferencia de prensa en que se presentó la norma que podrán participar mipymes, trabajadores por cuenta propia, empresas privadas cubanas de más de cien empleados e inversionistas extranjeros, de acuerdo con las actividades autorizadas para cada uno.

El artículo 172 del reglamento exige a los comercializadores los registros, licencias y permisos correspondientes. El suministro deberá realizarse mediante contratos y los compradores tendrán que acreditar condiciones técnicas y de seguridad para recibir el producto.

El artículo 105 del Decreto-Ley establece que los precios del petróleo, el gas y sus derivados tomarán como referencia el mercado internacional, de acuerdo con una metodología que fijarán las autoridades económicas. No anuncia precios nuevos ni elimina la intervención estatal en su formación.

Más allá de la distribución, el Gobierno busca atraer capital para aumentar la extracción de crudo. La legislación incorpora las concesiones petroleras junto a los contratos de producción compartida, utilizados desde los años noventa. Estos últimos podrán alcanzar 40 años, prorrogables por otros diez.

Los contratistas podrán recuperar sus gastos reconocidos con hasta el 65% de la producción bruta en tierra y aguas someras, y hasta el 75% en aguas profundas

El reglamento permite, además, que los contratistas recuperen sus gastos reconocidos con hasta el 65% de la producción bruta en tierra y aguas someras, y hasta el 75% en aguas profundas. La parte restante se distribuye según lo pactado con el Estado.

Las normas entrarán en vigor el 19 de octubre. Aunque amplían las modalidades de participación empresarial, no identifican nuevas inversiones ni garantizan que aumente la disponibilidad de combustible para la población.

La nueva regulación llega cuando la venta privada de combustible ya está extendida por la Isla. En julio, el primer ministro Manuel Marrero anunció que más de cien empresas privadas tenían autorización para comercializar carburantes al por mayor. También informó de la aprobación de un primer negocio con inversión extranjera para importar, distribuir y vender combustible. Aunque no identificó la empresa, se supone que hablaba de A granel, una mipyme con capital extranjero cuyas instalaciones 14ymedio fue a visitar en la avenida del Puerto, en La Habana.

La nueva regulación llega cuando la venta privada de combustible ya está extendida por la Isla

En abril se conoció que las autoridades alquilaban gasolineras estatales a mipymes. El servicentro Acapulco, en Nuevo Vedado, despacha combustible comprado en Estados Unidos por una empresa privada.

En julio comenzó a operar A granel, que utiliza instalaciones de Cupet en La Habana y ofrece diésel importado a 2,50 dólares el litro, a partir de determinadas cantidades.

Desde septiembre, la plataforma Supermarket ofrece gasolina y diésel pagados en línea, con recogida en varios servicentros habaneros. La gasolina Regular B90 cuesta 3,20 dólares por litro y el diésel, 2,40 dólares.