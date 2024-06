Nicaragua vuelve a impedir la entrada a otro activista cubano

La Habana/El régimen de Daniel Ortega sumó este domingo a su lista negra de personas que no pueden viajar a Nicaragua a otro cubano: el opositor Ramón Fuentes Lemes. El activista, integrante del Partido Autónomo Pinero, en la Isla de la Juventud, había viajado hasta Bogotá, en Colombia, donde las autoridades aeroportuarias le impidieron abordar el vuelo debido a la negativa de Managua a dejarlo ingresar en el país.

Fuentes Lemes contó a CubaNet que su viaje a Nicaragua, desde donde preveía continuar hacia Estados Unidos, incluía varias escalas. Primero viajaría hasta Colombia –adonde logró llegar– con Avianca, luego a El Salvador y, por último, a Nicaragua. Sin embargo, en el aeropuerto de Bogotá una funcionaria lo hizo bajar del avión y le informó de la decisión de Managua de no dejarlo entrar.

El opositor intentó pedir asilo en el aeropuerto pero se lo negaron, asegura CubaNet, y fue deportado a la Isla. “Sé que es la dictadura cubana la que está detrás de todo esto, porque las autoridades de Nicaragua no tienen por qué conocerme, ni saber quién soy como para negarme la entrada al país como si yo fuera un terrorista”, dijo este lunes Fuentes Lemes al medio, ya desde La Habana.

“Al llegar a La Habana llamé a la Embajada de Nicaragua pero me dijeron que ellos no tenían nada que ver con eso”, dijo el opositor, quien asegura que no le quedan ahorros luego de incluso vender su casa para costear pasajes y otros gastos para emigrar.

Según Fuentes Lemes no es la primera vez que tiene problemas para abandonar el país. En otras dos ocasiones, asevera, se lo han impedido por “contrarrevolucionario”. “Ahora me dejaron salir, pero para hacerme esto. Tengo miedo de lo que pueda suceder ahora conmigo en Cuba. Mi vida corre peligro, estos esbirros son capaces de hacer cualquier cosa”, añadió.

“Me mantengo firme, a mí nadie me va a cambiar mi forma de pensar, ni voy a colaborar con ellos [policía política], siempre voy a manifestarme en contra de la dictadura que hay en Cuba y a favor de la libertad del pueblo cubano”, concluyó.

Días antes, Nicaragua también había prohibido la entrada de otro cubano contrario al régimen. Bárbaro de Céspedes, conocido como El Patriota, supo de la medida "estando en el autobús rumbo al aeropuerto [de La Habana]. Me enviaron un mensaje donde decían que el Gobierno de Nicaragua negaba mi entrada a ese país", denunció él mismo en redes sociales.

El activista explicó desde Camagüey, donde reside, que había gestionado un costoso pasaje con varias escalas para el 13 de junio con la intención de emigrar. "La Seguridad del Estado ha tratado de hacerme la vida imposible en Cuba, a mi familia y a mí”, dijo De Céspedes, quien pasó dos años en prisión por manifestarse pacíficamente el 11 de julio de 2021.

Estos no son los únicos casos de cubanos que no han podido entrar a Nicaragua por regulaciones del Gobierno de Ortega. Los periodistas Héctor Luis Valdés Cocho y Esteban Rodríguez, miembros del Movimiento San Isidro, y el médico Alexander Figueredo, también fueron frenados por Managua.

Otro caso fue el de Yailén Insúa Alarcón, ex directora del Noticiero de Televisión Cubana y del programa matutino Buenos Días, a quien Managua le negó la entrada cuando la mujer y su esposo estaban en el aeropuerto de Bogotá, listos para seguir la travesía a Nicaragua y luego a Estados Unidos, según contó en una entrevista a 14ymedio.