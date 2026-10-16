El Ocdh exige investigar irregularidades en el proceso contra Henry Constantín

Madrid/El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (Ocdh) exige que se investiguen las “graves irregularidades” en el proceso contra el periodista independiente Henry Constantín Ferreiro, encarcelado desde el pasado 16 de septiembre en Camagüey. La organización, con sede en Madrid, alertó de un posible montaje penal y reclamó la intervención del Tribunal Supremo Popular y de la Fiscalía General de la República para esclarecer los hechos.

La queja formal del Ocdh se presentó ante la Fiscalía Provincial de Camagüey, con copia a la Fiscalía Militar, en la que pide esclarecer el supuesto hallazgo de un cuchillo artesanal entre las pertenencias del periodista, durante una requisa en la prisión Kilo 7. Constantín, director de La Hora de Cuba, niega cualquier responsabilidad y sospecha que el arma fue colocada para incriminarlo.

Según el Ocdh, hay indicios que justifican investigar una posible manipulación de pruebas y la participación de agentes de la Seguridad del Estado. Constantín se enfrenta ahora a una sanción de aislamiento penitenciario a raíz de estos hechos, de al menos 15 días, que le fue notificada este jueves y que le impedirá recibir la visita familiar y conyugal prevista para el lunes 19 de octubre.

La organización también denuncia la falta de localización confirmada de su expediente penal como otra irregularidad. El Tribunal Municipal de Camagüey informó de que lo había devuelto a la Fiscalía y después aseguró que lo remitió el 9 de octubre, pero ninguna de las instituciones judiciales y fiscales consultadas ha confirmado haberlo recibido. Para el Ocdh, esta situación dificulta el trabajo de la defensa, alarga la incertidumbre del proceso y alimenta las sospechas de posibles interferencias políticas en las decisiones de los jueces.

Hay indicios que justifican investigar una posible manipulación de pruebas y la participación de agentes de la Seguridad del Estado

El Observatorio pide a la Fiscalía una investigación objetiva y exhaustiva, libre de presiones, que preserve las pruebas e identifique a los responsables. Al Tribunal Supremo le reclama que aclare las irregularidades en la tramitación del caso y garantice la independencia de los jueces. “Ninguna autoridad puede condicionar decisiones judiciales ni encubrir actuaciones ilícitas”, sostiene el comunicado.

La organización exige además medidas de protección contra posibles represalias, amenazas o intimidaciones dirigidas a quien presentó la queja, a los familiares y allegados del periodista, a sus abogados y a posibles testigos, con garantía de confidencialidad. Si se acreditan responsabilidades, pide que se abran expedientes disciplinarios y, de haber indicios de delito, actuaciones penales.

El Ocdh reclama también garantías para la integridad física y psicológica de Constantín, la localización inmediata del expediente y la revisión urgente de su prisión provisional.

El periodista independiente cumple este viernes un mes privado de libertad en Camagüey, acusado de desobediencia por no haberse presentado supuestamente a una citación policial. Él sostiene que sí acudió, pero que los agentes ya se habían marchado.

“Ninguna autoridad puede condicionar decisiones judiciales ni encubrir actuaciones ilícitas”

A comienzos de octubre, el Tribunal Municipal devolvió el expediente a la Fiscalía sin abrir juicio, mientras la abogada del periodista solicitaba una modificación de la medida cautelar para que pudiera esperar el proceso en libertad. Pese a tratarse de una acusación de desobediencia, que no conlleva pena de cárcel, Constantín permanece en prisión provisional y ahora se enfrenta a una nueva medida disciplinaria que restringe todavía más sus contactos con el exterior.

El encarcelamiento de Constantín ha motivado pronunciamientos de organizaciones internacionales defensoras de la libertad de prensa, entre ellas el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) y Reporteros Sin Fronteras (RSF), que han reclamado su liberación. El periodista es también vicepresidente regional de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y acumula un largo historial de detenciones y hostigamiento por su trabajo informativo.