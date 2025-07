La Habana/Como cada año, la celebración del Día de la Independencia de Estados Unidos se convierte en una fecha incómoda para el régimen cubano. Este miércoles, varios periodistas independientes, activistas y opositores denunciaron cercos policiales en sus viviendas para impedirles asistir a la recepción oficial organizada por el encargado de negocios de Washington en La Habana, Mike Hammer.

El periodista Reinaldo Escobar reportó que agentes de la Seguridad del Estado le impidieron salir de su hogar en la barriada de Nuevo Vedado, tanto para asistir a un almuerzo familiar como al acto por el 4 de Julio, previsto para las 7:00 de la tarde en la residencia de Hammer, en el municipio Playa.

“Intenté salir, iba a un almuerzo, pero un agente de la Seguridad del Estado me interceptó y me dijo que no podía salir”, confirmó. Desde la madrugada, en los bajos del edificio donde se encuentra la redacción de 14ymedio, se desplegó un operativo permanente, según reportan varios vecinos.

Para Escobar, la represión contra los invitados al festejo constituye "una falta de respeto a la nación estadounidense". El reportero se pregunta "cómo reaccionarían los 'amigos de Cuba en Washington’ si el FBI les impidiera asistir a los festejos por el 26 de julio en la embajada cubana".

"Un agente de la Seguridad del Estado me interceptó y me dijo que no podía salir”

En una situación similar se encuentra Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, quien denunció estar bajo estrecha vigilancia en su vivienda de Alamar, en el municipio Habana del Este. También la activista Marthadela Tamayo y el rapero Osvaldo Navarro informaron en redes sociales que la sede del proyecto cultural Di.Verso permanece rodeada por agentes vestidos de civil.

La misma medida de cerco ha sido aplicada contra el ex prisionero político Óscar Elías Biscet y su esposa, la activista Elsa Morejón en la barriada habanera de Lawton, así como contra el opositor Librado Linares, en el municipio de Camajuaní en Villa Clara, a quien “un oficial en moto le anunció verbalmente” la restricción de movimiento.

Por su parte, la Dama de Blanco María Cristina Labrada denunció en su página de Facebook: “Mi vivienda está sitiada por esbirros del Partido Comunista y del Departamento de la Seguridad del Estado”. Labrada describió la presencia de dos mujeres vestidas de civil apostadas en la esquina de su casa, en la calle Cortina, esquina Milagros, en el barrio de Santos Suárez. Una vecina la alertó del operativo desde horas tempranas. “Siempre, aun con miedo, se solidarizan conmigo”, añadió, refiriéndose a sus vecinos.

“Un oficial en moto le anunció verbalmente” la restricción de movimiento

Labrada publicó además una lista de otros opositores bajo cerco, entre ellos la líder de las Damas de Blanco Berta Soler –quien fue arrestada– y los activistas Bárbaro de la Nuez y Juan Alberto de la Nuez Ramírez. Este diario pudo confirmar también que el periodista Boris González Arenas tenía vigilancia alrededor de su vivienda.

Otro caso es el del ex prisionero político Ángel Moya Acosta, interceptado por agentes de la policía política sobre las 9:30 de la mañana de este miércoles mientras caminaba por la esquina de Calle E y Avenida Porvenir, en el barrio habanero de Lawton.

“Uno de los operativos, que se identificó como oficial de la Seguridad del Estado, me comunicó que no podía ir a casa de Martha Beatriz Roque y me conminó a regresar a la sede de las Damas de Blanco”, relató Moya en un mensaje enviado desde su móvil poco antes de quedar incomunicado. Según contó, sus vecinos lo habían alertado de la presencia de una patrulla y agentes vestidos de civil frente a la sede del movimiento opositor.

Fuera de La Habana también se han reportado detenciones y operativos similares

Aunque Roque –también ex prisionera política de la Primavera Negra– había declinado la invitación de Hammer por razones de salud. “No puedo caminar", –dijo a este diario–, el cerco impuesto en torno a su casa sugiere que la intención del operativo no era solo impedir su asistencia, sino evitar cualquier reunión o conexión entre disidentes en vísperas del acto diplomático.

Fuera de La Habana también se han reportado detenciones y operativos similares en los últimos días, que podrían estar relacionados tanto con el acto del 4 de Julio como con otra fecha clave: el aniversario de las protestas del 11 de julio de 2021.

El pasado 23 de junio, durante un interrogatorio realizado en Pinar del Río a los dos principales miembros del Centro de Estudios Convivencia, Dagoberto Valdés y Yoandy Izquierdo, un oficial les advirtió que este año no permitirían la presencia en el acto por el día Día de la Independencia a “personas de provincias”.

El régimen lleva a cabo una intensa campaña contra el diplomático Hammer, desde su nombramiento

En Camagüey, el periodista Henry Constantín –director del medio independiente La Hora de Cuba– permanece detenido desde el domingo, cuando acompañaba a su colega Iris Mariño a una citación policial. En Santiago de Cuba, Nelva Ortega, esposa del preso político José Daniel Ferrer, fue arrestada este martes mientras exigía una fe de vida del líder opositor, actualmente en huelga de hambre.

El régimen lleva a cabo una intensa campaña contra el diplomático Hammer, desde su nombramiento como jefe de misión en la Embajada de Estados Unidos en Cuba. La ofensiva mediática se ha incrementado a medida que Hammer ha desarrollado un estilo de diplomacia directa, recorriendo barrios, saludando a transeúntes y visitando hogares de activistas y opositores, en contraste con sus predecesores.

Tradicionalmente, al festejo por la independencia estadounidense asisten no solo activistas y periodistas independientes sino también artistas, sacerdotes católicos y una amplia representación diplomática de otros países.

“No se trata de una reunión para recibir orientaciones de la CIA ni del Departamento de Estado, como pretende hacerlo ver el régimen"

“En años anteriores no hubo vigilancia para impedir la asistencia de la sociedad civil a estas celebraciones”, recordó la periodista Camila Acosta, también bajo cerco este miércoles. “Pero ahora, con una nueva Administración en Washington que ha aumentado la presión contra el régimen, y un embajador que ha recorrido casi toda Cuba en pocos meses y tiene una postura más confrontacional, sí nos quieren impedir que vayamos”.

Acosta subrayó el carácter informal del evento: “No se trata de una reunión para recibir orientaciones de la CIA ni del Departamento de Estado, como pretende hacerlo ver el régimen cubano. Lo que se hace es una fiesta. Pero el objetivo es aislarnos, evitar el contacto con diplomáticos y entre nosotros mismos”.