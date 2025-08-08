Pagar por un turno para sacar dinero: el Banco Metropolitano implanta la 'app' Ticket

El sistema ya funciona, pero "la gente todavía no lo conoce", dijo una empleada de la sucursal de Obispo, en La Habana Vieja

La Habana/Una cola a la izquierda, para los cajeros automáticos exteriores; otra a la derecha, para las cajas del interior, y una tercera cola para consultar saldos y transferencias desde las máquinas. Del tumulto de personas que esperaban este viernes ante la sucursal 308 del Banco Metropolitano, en La Habana Vieja, ninguna de ellas sabía que en el establecimiento ya es posible reservar turno para el cajero a través de la aplicación Ticket, como ha anunciado la entidad a través de sus redes sociales.

Preguntada al respecto, una empleada confirmó que ya está funcionando el sistema, pero que “la gente todavía no lo conoce”. Hoy mismo, además, a esa primera sucursal, situada en la calle Obispo, entre Cuba y Aguiar, el Banco Metropolitano ha sumado otras siete oficinas con reserva previa por Ticket: la 262, en Cuba y O’Reilly, y la 266, en O’Reilly y Compostela, también en La Habana Vieja; la 247, en 23 y Montero Sánchez, y la 250, en Línea y Paseo, ambas en Plaza de la Revolución, y otras tres, en Guanabacoa (280), San Miguel del Padrón (286) y Marianao (313).

Sin embargo, una vez descargada la aplicación, hasta ahora utilizada para distintos trámites, especialmente comprar combustible en las gasolineras de La Habana, da errores constantes. Luego de varios intentos, Nadia, vecina de El Vedado, pudo obtener su turno. Cada uno de ellos cuesta 10 pesos.

Parte de la cola ante la sucursal de Obispo del Banco Metropolitano, este viernes. / 14ymedio

Un vistazo a la página del Banco Metropolitano en Telegram, por otra parte, deja en evidencia una queja común a numerosos usuarios: la entidad presenta “problemas técnicos” y las operaciones a través de Transfermóvil no funcionan. “No me deja autenticarme, necesito hacer una transferencia urgente, den respuesta, por favor”, “¿Hay problema con las transferencias? ¿Se sabe qué es lo que pasa? ¿No se supone que la semana pasada ya le hicieron actualizaciones?”, “¿Hasta qué hora es el problema en Transfermóvil?”, expresaban, molestos, algunos de los clientes.

El panorama se completaba con que el banco no tenía conexión.

Ninguna de las quejas recibía respuesta, a pesar de ser numerosas en redes. Para atenderlas, el banco pedía sacar turno también por Ticket. “La única diferencia entre sacar turno para dudas y quejas y para servicios bancarios de cualquier tipo es que lo primero sí es gratis”, ironizaba Nadia.

¿Cómo compaginarán los turnos reservados con Ticket con la vez en la cola “tradicional”, que no parece que por el momento vaya a desaparecer? Es una incógnita.