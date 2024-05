El "pan con arena" está apto para el consumo humano, aseguran las autoridades de Las Tunas

La Habana/"Parece que estoy masticando vidrio molido", "con esto se puede es construir una casa", "está arenoso"... Así describen cientos de airados comentaristas el pan que se vende por estos días en el mercado racionado de Las Tunas. La molestia popular por la mala calidad del producto ha obligado a las autoridades locales a dar una respuesta: la harina tiene "un alto nivel de impurezas" pero está apta para el consumo humano, aseguran.

"¿Tiene arena el pan de la bodega en Las Tunas?", indagaba este sábado en sus redes sociales el diario local Periódico 26. Varios lectores habían hecho llegar sus quejas a la publicación oficial que, tras las presiones, contactó con los directivos de la Industria Alimentaria en la provincia. La respuesta de los funcionarios apunta a los bajos estándares de la materia prima importada.

"Este mes de mayo arribó a puerto santiaguero un cargamento de trigo procedente de Rusia, el mismo presenta un elevado nivel de impurezas", justifican los directivos.

"Las características tecnológicas" de la industria molinera cubana no permiten eliminar totalmente estos residuos que terminan, de manera significativa, en el pan que los tuneros se llevan a la boca.

"Al masticar se sienta una sensación granulosa, arenosa", reconocen en su declaración a Periódico 26, aunque añaden que "la harina se está monitoreando sistemáticamente en los laboratorios del molino de Santiago de Cuba; y las pruebas de laboratorio en suelo tunero corroboraron que está apta para el consumo humano".

Las palabras de los funcionarios parece haber agregado levadura al malestar de los clientes que no conciben que se comercialice un alimento con tan mala calidad. Esto está hecho con trigo proveniente de Rusia "recogido en el suelo, un desecho de la industria destinado a los animales", concluye indignado un usuario que se identifica como Camilo Agramonte. "Es una falta de respeto totalmente, recogiendo la basura en otros países y repartiendo al pueblo cubano", remacha.

En la misma línea, se suceden airados mensajes de otros consumidores que ya han probado el producto. "Es bastante desagradable comer ese pan", asegura María Mercedes Peña quien recomienda enviar el producto "para los polos turísticos" a ver si los clientes de esos alojamientos quieren comerse el alimento con una textura que los niños rechazan y los adultos consumen porque "no hay más nada".

Otros internautas desgranan el glosario de problemas que atraviesa la provincia, como los largos apagones, la falta de combustible que lastra severamente el transporte de pasajeros y mercancías y "ahora esto, que el pan ya no es pan", sintetiza uno de los afectados. "Mejor que no vendan nada porque eso no sirve, es una humillación para con el pueblo".

Para Miguel Perez, esto sucede "porque esa harina es regalada o fue adquirida a precios de alimento animal. Total para nosotros los puercos cualquier cosa es buena", una idea que se repite a lo largo de todas las opiniones que ha cosechado el texto, ilustrado con una imagen de unos panes que "no se parecen en nada" al producto de la polémica, denuncian los internautas.

Ni los administradores de las redes de Periódico 26, ni los directivos de la Industria Alimentaria han salido al paso de la avalancha de críticas. En menos de 20 horas, la publicación acumula más de un centenar de comentarios, ninguno de ellos en apoyo o con alguna muestra de comprensión con las autoridades del sector.

El problema no parece tener solución a corto plazo. La situación de los molinos es extremadamente precaria en Cuba, según las autoridades, que en abril pasado cifraron en seis millones de dólares la cantidad necesaria para su mantenimiento. Pero en los últimos cinco años solo se ha conseguido un 23% de ese monto.

Yanet Lomba Estupiñán, directora técnica de la Empresa Cubana de Molinería, comentó entonces en la televisión nacional que la tecnología empleada es mayoritariamente europea, sin concretar el país –que podría ser Rusia–, y que su explotación ya es superior a 20 años. Lo vetusto de la maquinaria se une a la falta de financiación, con la consecuencia de que solo se pueden procesar 700 toneladas al día cuando su capacidad real es de 1.000 toneladas.