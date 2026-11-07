El Papa nombra un nuevo arzobispo de Santiago de Cuba tras aceptar la renuncia de Dionisio García

Dionisio García Ibáñez deja el Arzobispado de Santiago de Cuba tras casi dos décadas y será sustituido por Juan Gabriel Díaz Ruiz, hasta ahora obispo de Matanzas.

Juan Gabriel Díaz Ruiz, hasta ahora obispo de Matanzas, sustituye al prelado que defendió el derecho de los cubanos a reclamar comida, electricidad y libertad

La Habana/El papa León XIV aceptó este sábado la renuncia de Dionisio Guillermo García Ibáñez, de 81 años, como arzobispo de Santiago de Cuba, y nombró en su lugar a Juan Gabriel Díaz Ruiz, hasta ahora obispo de Matanzas y vicepresidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba. El relevo pone fin a más de 19 años de García Ibáñez al frente de una de las sedes más importantes de la Iglesia católica en la Isla, desde la que ha pronunciado algunas de las críticas más contundentes de la jerarquía eclesiástica contra los abusos de poder y la situación del país.

La decisión fue anunciada este 7 de noviembre mediante un comunicado oficial del Vaticano y confirmada por la Conferencia Episcopal cubana, que agradeció al arzobispo saliente su dedicación pastoral y llamó a los fieles a acompañar con sus oraciones al nuevo prelado.

García Ibáñez cumplió en 2020 los 75 años, edad en la que los obispos están llamados a presentar su renuncia, según establece el Código de Derecho Canónico. Sin embargo, permaneció casi siete años más al frente de la arquidiócesis, hasta que la Santa Sede aceptó su retiro este sábado.

Nacido en Guantánamo el 31 de enero de 1945, se ha distinguido por defender las necesidades y aspiraciones de los cubanos. Fue nombrado arzobispo de Santiago por Benedicto XVI en febrero de 2007, en sustitución de Pedro Meurice Estíu, recordado por su posición crítica frente al régimen. Antes había sido el primer obispo de Bayamo-Manzanillo, desde 1995. Presidió la Conferencia Episcopal cubana entre 2009 y 2017 y figura también como presidente de Cáritas Cuba.

“Nuestro pueblo también pide la libertad. ¿Para qué? Para que cada uno pueda llevar adelante su proyecto”

Sus casi dos décadas al frente de la arquidiócesis coincidieron con algunos de los episodios más trascendentales de la historia reciente de Cuba: la enfermedad y muerte de Fidel Castro, la llegada de Raúl Castro al poder, el deshielo diplomático con Estados Unidos impulsado por Barack Obama, la visita del papa Francisco en 2015 y el ascenso de Miguel Díaz-Canel a la presidencia.

También fue testigo de momentos especialmente difíciles, como el paso devastador del huracán Sandy por Santiago de Cuba en 2012, la pandemia de covid-19, la fallida Tarea Ordenamiento de 2021, las protestas del 11 de julio de ese mismo año y la posterior ola de detenciones y condenas. A todo ello se sumaron el éxodo migratorio, el agravamiento de la crisis económica y los prolongados apagones que han marcado los últimos años.

En marzo de 2024, pocos días después de las protestas por los apagones y la escasez de alimentos en varias localidades del oriente del país, pronunció una homilía en el Santuario del Cobre en la que respaldó las demandas de los manifestantes.

“Nuestro pueblo también pide la libertad. ¿Para qué? Para que cada uno pueda llevar adelante su proyecto”, afirmó entonces, después de recordar que los ciudadanos reclamaban comida y electricidad. También lamentó el éxodo de los jóvenes: “Muchos de nuestros hijos se marchan a otros sitios porque no lo encuentran [su desarrollo] acá”.

En los últimos meses, Díaz Ruiz ha participado en la distribución de asistencia humanitaria estadounidense

Sus cuestionamientos al ejercicio del poder continuaron este año. Durante otra homilía pronunciada el 19 de julio, el religioso reflexionó sobre la impunidad de quienes ostentan autoridad: “Cuando alguien hace cosas que no debe o abusa del poder, ¿quién puede echárselo en la cara?”. Aunque no mencionó directamente al Gobierno cubano, sus palabras abordaron una cuestión especialmente sensible en la realidad política de la Isla.

El pasado septiembre, durante las celebraciones por la Virgen de la Caridad del Cobre, insistió en que “el único camino para el bien, para el progreso de los cubanos, nace de la libertad y el respeto”.

Su sucesor, Juan Gabriel Díaz Ruiz, nació el 14 de noviembre de 1960 en Céspedes, Camagüey. Estudió Ingeniería Civil antes de ingresar en el Seminario San Basilio Magno de Santiago de Cuba y continuar su formación religiosa en La Habana. Posteriormente obtuvo una licenciatura en Sagrada Escritura en el Pontificio Instituto Bíblico de Roma.

Ordenado sacerdote en 1989, fue nombrado obispo de Ciego de Ávila en 2017 y trasladado a Matanzas en abril de 2022. Actualmente ocupa la vicepresidencia de la Conferencia Episcopal y preside su comisión nacional de pastoral de adolescentes, jóvenes y comunicación.

Su llegada se produce en medio de una profunda crisis económica y social, marcada por la pobreza, los apagones y la emigración

En los últimos meses, Díaz Ruiz ha participado en la distribución de asistencia humanitaria estadounidense. El pasado 14 de octubre, recibió en el aeropuerto de Varadero, junto a representantes de Cáritas, un cargamento destinado a familias vulnerables de Matanzas. García Ibáñez también había participado en encuentros para coordinar la entrega de donativos procedentes de Estados Unidos.

La nueva responsabilidad de Díaz Ruiz lo coloca al frente de una arquidiócesis estrechamente vinculada a la historia religiosa de Cuba y al Santuario Nacional de la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona del país.

Su llegada se produce en medio de una profunda crisis económica y social, marcada por la pobreza, los apagones y la emigración. Además de los desafíos pastorales, el nuevo arzobispo deberá afrontar las expectativas de una comunidad que ha escuchado durante casi dos décadas a su antecesor reclamar dignidad, respeto y libertad para los cubanos.