Una mujer acaba de descubrir este lunes una utilidad mucho más práctica para uno de estos aparatos: sentarse cómodamente mientras espera su turno en el banco.

En Luyanó, una mujer tiene la respuesta: cuando no hay billetes que sacar, al menos funciona para descansar durante la interminable espera

La Habana/La pregunta parece sencilla: ¿para qué sirve un cajero automático? En cualquier manual bancario la respuesta sería retirar dinero, consultar el saldo o realizar algunas operaciones financieras. Sin embargo, en Cuba las cosas funcionan de otra manera. En la esquina de Fábrica y Concha, en la barriada habanera de Luyanó, una mujer acaba de descubrir este lunes una utilidad mucho más práctica para uno de estos aparatos: sentarse cómodamente mientras espera su turno en el banco.

La protagonista de la escena ha encontrado acomodo en el hueco de un cajero que hace mucho tiempo no entrega un solo billete

La protagonista de la escena ha encontrado acomodo en el hueco de un cajero que hace mucho tiempo no entrega un solo billete. Con las piernas estiradas y la espalda apoyada, aprovecha el espacio que alguna vez estuvo destinado a las transacciones bancarias. No necesita tarjeta magnética, número secreto ni conexión con el servidor. Para este servicio tampoco hay que esperar a que Etecsa restablezca las comunicaciones con el Banco Central.

Durante años, los cajeros automáticos fueron presentados como símbolos de modernización en Cuba. Prometían ahorrar tiempo, reducir las colas y facilitar el acceso al salario sin depender de una ventanilla. Pero la escasez de efectivo, las averías, los apagones y los problemas de conectividad terminaron convirtiendo muchos de estos equipos en monumentos a otra promesa incumplida.

Durante años, los cajeros automáticos fueron presentados como símbolos de modernización en Cuba

La mujer de Fábrica y Concha, al menos, ha conseguido sacarle provecho a este inútil dispositivo. No obtiene pesos, pero descansa la columna vertebral. No consulta su saldo, pero puede contemplar el movimiento de la calle. Además, su improvisada silla tiene una ventaja adicional y es que, para sentarse, no hace falta tener dinero.