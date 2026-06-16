El Partido Comunista de Cuba convoca un pleno para ratificar las reformas económicas

Miguel Díaz-Canel en la clausura del más reciente Pleno del Comité Central del Partido Comunista.

Aunque la prensa, especialmente la internacional, ha dado por bueno ese relato, la mayoría de los anuncios del viernes eran leyes y decretos que ya estaban en la Gaceta Oficial

La Habana/El Partido Comunista de Cuba convocó este lunes un pleno extraordinario de su Comité Central que se celebrará este miércoles para "evaluar" el paquete de reformas económicas anunciadas el viernes pasado por el presidente del país, Miguel Díaz-Canel.

La convocatoria, publicada en redes sociales y medios oficiales, indica que la iniciativa partió del Buró Político, el máximo órgano del PCC y, en la práctica, de la Isla.

En la práctica, lo previsible es que el pleno se limite a confirmar unas medidas que, por otra parte, estaban mayoritariamente previstas cuando no aprobadas ya.

En la práctica, lo previsible es que el pleno se limite a confirmar unas medidas que, por otra parte, estaban mayoritariamente previstas cuando no aprobadas ya

El pasado 12 de junio, Díaz-Canel avanzó en una comparecencia por sorpresa ante medios estatales un grupo de reformas que incluyen cambios para descentralizar y dotar de una mayor "autonomía" a empresas estatales y municipios.

Aunque la prensa, especialmente la internacional, ha dado por bueno ese relato, la mayoría de los anuncios del viernes eran leyes y decretos que ya estaban en la Gaceta Oficial, desde la apertura de las exportaciones sin mediación estatal aprobado en abril a las asociaciones empresariales de diversos tipos, conocido en marzo, pasando por las leyes de tierras agropecuarias y vivienda, cuyos proyectos fueron presentados este mes de junio.

Díaz-Canel añadió el pasado viernes alguna novedad de la que no se conocen detalles, como los cambios en el negocio inmobiliario y en el sector del turismo, donde habrá distintos tipos de gestión y se buscarán "nuevas modalidades" y "nuevos actores".

También habló de la posibilidad de limitar las actividades prohibidas para el sector privado, aunque no aseguró que dejará de haberlas, sino que el objeto social será "lo más amplio posible” y “más amplias las posibilidades para la participación accionaria”.

También pidió ayuda a los emigrados para realizar inversiones, algo que el régimen lleva años organizando incluso a través de conferencias con empresarios dispuestos a este tipo de cooperación.

También pidió ayuda a los emigrados para realizar inversiones, algo que el régimen lleva años organizando incluso a través de conferencias con empresarios dispuestos a este tipo de cooperación

Diáz-Canel dijo entonces que el paquete de reformas sería ratificado en las próximas semanas por el Buró Político del PCC, y posteriormente lo evaluaría la Asamblea Nacional del Poder Popular, que siempre aprueba por unanimidad las propuestas que le llegan.

Las medidas han sido vistas en el exterior como una apertura inédita por las presiones de EE UU. Sin embargo, la mayoría de medios y expertos cubanos saben que casi todas son decisiones ya en curso, vigentes o previstas en anteriores reuniones de la dirigencia.